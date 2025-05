রেপুব্লিকা.কম.আইডি, লন্ডন-ব্রিটিশ সরকার জোর দিয়েছিল যে গাজায় “কোনও প্রমাণ নেই” গণহত্যা কারণ এটি এফ -35 ফাইটার জেট প্রোগ্রামে টেকসই জড়িত থাকার জন্য আইনী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

তাদের মধ্যে কিছু লোককে ঘিরে ফিলিস্তিনি পকেটে আক্রমণে ইস্রায়েল ব্যবহার করে বলে জানা যায়।

থেকে উদ্ধৃত মিডলস্টমনিটরবৃহস্পতিবার (৫/১৫/২০২৫), ফিলিস্তিনি হিউম্যান রাইটস গ্রুপ, আল-হক এবং গ্লোবাল লিগ্যাল অ্যাকশন নেটওয়ার্ক কর্তৃক অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অক্সফাম এবং হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডাব্লু) এর সহায়তায় জমা দেওয়া হাইকোর্টের মামলা খোলার সময় সরকারী আইনজীবীরা এই দাবিটি করেছিলেন।

Al-Haq’s legal counsel, Raza Husain KC, warned the court that this case occurred with a background of humanitarian disasters that occurred in Gaza, whose extremities were difficult to convey in words.

২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে কমপক্ষে ১৫ হাজার শিশু এবং কমপক্ষে ১.৯ মিলিয়ন মানুষ বহুবার বাস্তুচ্যুত হয়ে ৫২ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

তবুও, ব্রিটিশ সরকারী আইনজীবী নিশ্চিত করেছেন যে “কোনও প্রমাণ নেই”

ইস্রায়েল নারী বা শিশুদের লক্ষ্য করে এবং পরামর্শ দেয় যে গণহত্যা রোধে বর্তমান আইনী বাধ্যবাধকতা নেই যদি না প্রমাণিত হয়।

তারা দাবি করে যে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী বেসামরিক লোকদের মধ্যে ঘটনামূলক লোকসান সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং বলেছে যে ব্রিটিশ উপাদানটি গাজায় “খুব ছোট” ব্যবহার করার সম্ভাবনা রয়েছে।

সরকারী আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েলে অন্যান্য অস্ত্র রফতানি স্থগিত করা সত্ত্বেও ব্রিটেনকে এফ -35 ফাইটার জেটগুলির জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ করতে হবে।

এই খুচরা যন্ত্রাংশ ন্যাটো দেশগুলির দ্বারা ব্যবহৃত বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়েছে এবং সরকার যুক্তি দেয় যে ব্রিটিশদের জড়িত হওয়া বন্ধ করা মিত্র দেশগুলির মধ্যে সামরিক সহযোগিতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে।

সরকার সতর্ক করে দিয়েছে যে এটি ইউক্রেনের রাশিয়ান যুদ্ধের মতো হুমকির প্রতিক্রিয়া জানাতে ন্যাটোর ক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারে।





