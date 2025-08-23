You are Here
গাজায় ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা নিহত 6 জন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কমপক্ষে 5 জন নাগরিক, রিপোর্টে দেখা গেছে
News

গাজায় ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা নিহত 6 জন ফিলিস্তিনিদের মধ্যে কমপক্ষে 5 জন নাগরিক, রিপোর্টে দেখা গেছে

ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধে ইস্রায়েলি বাহিনী নিহত প্রতি ছয় জনের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচজনের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ জন বেসামরিক নাগরিক ছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে যে একটি নতুন প্রতিবেদন প্রকাশের পরে গাজায় গণহত্যা স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কানাডার আহ্বান জানানো হয়েছে অ্যাডভোকেটরা।

ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি প্রকাশনা বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি যৌথ তদন্ত +972 ম্যাগাজিনহিব্রু ভাষার আউটলেট স্থানীয় কল এবং ব্রিটিশ নিউজ আউটলেট অভিভাবকএকটি শ্রেণিবদ্ধ ইস্রায়েলি সামরিক গোয়েন্দা ডাটাবেস ব্যবহার করে দেখা গেছে যে ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত ইস্রায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হামাস এবং ফিলিস্তিনি ইসলামিক জিহাদকে মৃত বা “সম্ভবত মৃত” হিসাবে ৮,৯০০ জন যোদ্ধা তালিকাভুক্ত করেছেন।

গাজা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, Oct অক্টোবর, ২০২৩ সাল থেকে ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) হামলায় ৫৩,০০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। মোট মৃত্যুর মাত্র 17 শতাংশের জন্য ডাটাবেসে অ্যাকাউন্টিংয়ের যোদ্ধাদের সাথে, তদন্তে নির্ধারিত হয়েছে যে মৃতদের মধ্যে বাকি ৮৩ শতাংশ বেসামরিক ছিলেন।

সিবিসি নিউজ ডেটা দেখেনি এবং তাই প্রতিবেদনটি স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। তবে তদন্তে রিপোর্ট করা বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা বেশিরভাগ আধুনিক দ্বন্দ্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

সুদানী গৃহযুদ্ধে, সম্পর্কে 50 শতাংশ মৃতদের মধ্যে বেসামরিক ব্যক্তিদের মতে ইউপ্পসালা সংঘাতের ডেটা প্রোগ্রামযা বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বের মৃত্যুর সন্ধান করে। উপসালা বলেছেন, ইউক্রেনের রাশিয়ার বর্তমান যুদ্ধে বেসামরিক মৃত্যুর হার তুলনা করে, প্রায় 10 শতাংশ

একটি পরিবার শোক করে।
ফিলিস্তিনি শাহেদ থেরি, যার বাবা-মা এবং ভাই একটি তাঁবুতে রাতারাতি ইস্রায়েলি ধর্মঘটে মারা গিয়েছিলেন, বুধবার গাজা সিটির আল-শিফা হাসপাতালে তাদের জানাজার সময় শোক করেছিলেন। (দাউদ আবু আলাস/রয়টার্স)

কুইন্সি ইনস্টিটিউট ফর দায়বদ্ধ স্টেটক্রাফ্টের মধ্যপ্রাচ্যের গবেষণা ফেলো এবং মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রাক্তন বিদেশ বিষয়ক কর্মকর্তা অ্যানেল শেলিন সিবিসি নিউজকে বলেছেন, গাজা সংখ্যাগুলি 1990 এর দশকে রুয়ান্ডা এবং স্রেব্রেনিকার গণহত্যার সাথে তুলনীয়।

শেলিন বলেছিলেন, “খুব স্পষ্টভাবে এটি আইডিএফ দাবি করেছে তার ক্ষেত্রের বাইরে, যা তারা হামাস যোদ্ধাদের লক্ষ্যবস্তু করে চলেছে,” শেলাইন বলেছিলেন।

“এটি যা স্পষ্ট হওয়া উচিত ছিল তা পুনরায় নিশ্চিত করে, তবে এটি এখন স্পষ্টতই অকাট্য: সত্য যে তারা এতটা নির্বিচারে হয়েছে এবং বাস্তবে আমি গণহত্যা হিসাবে চিহ্নিত করব তার সাথে জড়িত।”

বিশেষজ্ঞরা সিবিসি নিউজকে আরও বলেছিলেন যে বেসামরিক মৃত্যুর জন্য ৮৩ শতাংশ চিত্র সম্ভবত এটি জঙ্গিদের আইডিএফের নিজস্ব সংজ্ঞা ব্যবহার করার কারণে একটি আন্ডারকাউন্ট হতে পারে।

ইস্রায়েল উদাহরণস্বরূপ, হামাসের সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক সদস্যদের লক্ষ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে, উদাহরণস্বরূপ, তবে আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধে নিযুক্ত নয় এমন কাউকে লক্ষ্যবস্তু করতে নিষেধ করেছে।

তদন্তের অনুসন্ধানগুলি আগের সাথে সামঞ্জস্য করে অধ্যয়ন এবং রিপোর্ট ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের বিবৃতিতে সংখ্যার তুলনায় বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, যারা দাবি করেছেন যে বেসামরিক মৃত্যুর অনুপাতটি ১: ১ এর চেয়ে কম – প্রতিটি জঙ্গি নিহতদের জন্য একজন বেসামরিক নিহত।

আইডিএফ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে প্রেরিত সিবিসি নিউজ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি, তবে উল্লেখ করেছে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স এ একটি পোস্টমুখপাত্র লেঃ কর্নেল থেকে। নাদব শোশানি বলেছেন, প্রতিবেদনের সংখ্যাগুলি “ভুল এবং আইডিএফের সিস্টেমে উপলব্ধ ডেটা প্রতিফলিত করে না।”

আইডিএফ রিপোর্টিং সম্পর্কে বিশেষভাবে কী ভুল তা ব্যাখ্যা করেনি, বা এটি বিভিন্ন নম্বর দেয় না।

দেখুন | ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী গাজা শহরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছেন:

নেতানিয়াহু যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করে, গাজা সিটির ‘টেকওভার’ অনুমোদন করে

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহু হামাসের দ্বারা অনুমোদিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং গাজা সিটিতে সামরিক বোমাবাজি শুরু হয়েছে, যা বাসিন্দাদের জন্য আরও বাস্তুচ্যুতি, ধ্বংস এবং হতাশার সূত্রপাত করেছে।

বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা ‘অভূতপূর্ব’: অলাভজনক

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক একটি অলাভজনক এয়ারওয়ার্স যা ভূ-স্থান দল, সরকারী রেকর্ডস, নিউজ এবং সোশ্যাল মিডিয়া রিপোর্টগুলি, অন্যান্য সূত্রগুলির মধ্যে ব্যবহার করে যুদ্ধে বেসামরিক হতাহতের সন্ধান করে এবং সংরক্ষণাগারভুক্ত করে ইতিমধ্যে নথিভুক্ত হামাস জঙ্গিদের দ্বারা ইস্রায়েলের উপর হামলা চালিয়ে 7 অক্টোবর, ২০২৩ সালের পরে অক্টোবর মাসের বাকি মাস ধরে গাজায় একটি “অভূতপূর্ব” বেসামরিক মৃত্যুর সংখ্যা।

এটি একটি প্যাটার্ন যা বলে ধারাবাহিক রয়ে গেছে প্রায় দুই বছরে।

২০২৩ সালের অক্টোবরে, এয়ারওয়ার্স দেখতে পেল যে ইস্রায়েলি বাহিনী গাজায় কমপক্ষে ৫,১৯৯ জন বেসামরিক লোককে হত্যা করেছিল – এটি এই গ্রুপটি যে নথিভুক্ত করেছে, মার্চ ২০১ 2017, ইরাকে কমপক্ষে ১,৪70০ বেসামরিক লোককে হত্যা করার সময় এই দলটি নথিভুক্ত করা সবচেয়ে মারাত্মক মাসে নিহত সংখ্যাটির চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি।

এয়ারওয়াররাও দেখতে পেল যে সেখানে ছিল ১,৯০০ এরও বেশি শিশু মারা গেছে ২০২৩ সালের অক্টোবরের সময় গাজায়। ২০১ 2016 সালের জানুয়ারিতে নিহত শিশুদের সংখ্যা প্রায় সাতগুণ – এর আগে এই গোষ্ঠীর নথিভুক্ত শিশুদের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক মাস – যখন সিরিয়ায় বিদেশী অভিনেতাদের দ্বারা ২ 27৯ শিশু নিহত হয়েছিল।

এই গোষ্ঠীটি আবিষ্কার করেছে যে গাজায় নিহত 10 জন মহিলা ও শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে নয় জন মারা যাওয়ার সময় আবাসিক ভবনে ছিলেন।

দেখুন | গাজা শহরে ফিলিস্তিনি শিশুরা তাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে:

‘আমরা খেতে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না’: গাজা শহরে ফিলিস্তিনি শিশুদের সাথে সাক্ষাত্কার

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বসবাসকারী বাচ্চা হতে কেমন লাগে? সিবিসি কিডস নিউজের সাথে কাজ করে ফ্রিল্যান্স ভিডিওগ্রাফার মোহাম্মদ এল সাইফ ৩ আগস্ট গাজা সিটিতে বসবাসরত শিশুদের সাথে কথা বলেছেন। গাজা সিটি গাজার বৃহত্তম শহর, একটি ফিলিস্তিনি অঞ্চল যা ইস্রায়েল এবং হামাসের মধ্যে একটি চলমান যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংসস্তূপে অবতীর্ণ হয়েছে, তাদের যে সমস্যাগুলি ছিল তা বিবেচনা করে, তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, তারা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল। কিছু বাচ্চা তাদের প্রফুল্লতা এবং তাদের চারপাশের আত্মার উত্সাহকে উন্নত করতে সংগীত ব্যবহার করছে।

এয়ার ওয়ার্সের নির্বাহী পরিচালক এমিলি ট্রিপ সিবিসি নিউজকে বলেছেন, গাজায় বেসামরিক ক্ষতি “প্রতিটি একক মেট্রিকের উপর” আরও তীব্র হয়েছে, যা সংস্থাটির আগে যা দেখেছিল তার চেয়ে বেশি কিছু ছিল, আবাসিক পাড়া এবং বিদ্যালয়ে আক্রমণ করে যেখানে কখনও কখনও কয়েক ডজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়।

এয়ারওয়ার্স ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর দ্বারা সহায়তা সাইট এবং সহায়তা বিতরণ সাইটগুলিতে গুলি চালানোর 200 টিরও বেশি মামলাও নথিভুক্ত করেছে।

ট্রিপ বলেছেন যে এই যুদ্ধের প্রকৃতি হ’ল “বেসামরিক নাগরিকরা এই ব্রান্ট বহন করছে।”

গাজায় সহিংসতা ‘অন্যান্য দ্বন্দ্বের মতো নয়’: অ্যাডভোকেট

মধ্য প্রাচ্যে অ্যাডভোকেসি গ্রুপ কানাডিয়ানদের বিচার ও শান্তির জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি মাইকেল বুয়েকার্ট সিবিসি নিউজকে বলেছেন, তদন্তের অনুসন্ধানগুলি অবাক করার মতো নয়।

“অবশ্যই এটিই কেস,” তিনি উচ্চ বেসামরিক মৃত্যুর হার সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমরা এটি সত্য হতে জানি।”

“যে কেউ গত প্রায় দু’বছর ধরে এই সংবাদটি অনুসরণ করে চলেছে সে দেখেছে যে ইস্রায়েলকে হাসপাতাল, শরণার্থী শিবির, বিদ্যালয়ের আবাসন বাস্তুচ্যুত মানুষ, ইচ্ছাকৃতভাবে মেডিকেল দল, অ্যাম্বুলেন্স, সাংবাদিকদের লক্ষ্যবস্তু করে, পুরো পাড়াগুলিকে ছুঁড়ে মারার উপর প্রতিদিন আক্রমণে জড়িত থাকতে দেখেছে।”

বুয়েকার্ট আশা করছেন যে প্রতিবেদনে কানাডিয়ান সরকারকে গাজায় ইস্রায়েলের চলমান সহিংসতা গণহত্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছে।

“এটি কোনও যুদ্ধ নয়। এটি অন্যান্য দ্বন্দ্বের মতো নয় It এটি একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য নৃশংসতা যা ঘটছে এবং যা আমরা কথা বলার সাথে সাথে আরও বাড়ছে।”

একজন মহিলা ধ্বংসস্তূপে বসে আছেন।
বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় গাজা উপত্যকায় বাস্তুচ্যুত লোকদের আশ্রয়কারী দেইর আল-বালাহ তাঁবু শিবিরের একটি ইস্রায়েলি ধর্মঘটের জায়গায় ফিলিস্তিনিরা ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শন করায় এক মহিলা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছেন। (রমজান আবেদ/রয়টার্স)

কানাডিয়ান মুসলমানদের জাতীয় কাউন্সিলের সিনিয়র সরকারী বিষয়ক ও পাবলিক পলিসি অফিসার ফাতেমা আবদালাও সরকারকে গণহত্যা হিসাবে গাজার যুদ্ধকে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি সিবিসি নিউজকে বলেন, “এটি ইতিহাসের সবচেয়ে নথিভুক্ত গণহত্যা।” “আমি মনে করি না যে আমি কখনও বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ যুদ্ধের অনেক ভিডিও এবং ছবি দেখেছি।”

জাতিসংঘের বিশেষ র‌্যাপ্টরেটর ফ্রান্সেসকা আলবেনেস গত মাসে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলকে বলেছিলেন যে ইস্রায়েল “আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম নিষ্ঠুর গণহত্যার জন্য দায়ী।” অনেক আইনজীবী, মানবাধিকার গোষ্ঠী, গণহত্যা পণ্ডিত এবং শিক্ষাবিদরা ইস্রায়েলের সামরিক প্রচারকে গণহত্যাও বলে অভিহিত করেছেন।

ইস্রায়েল ধারাবাহিকভাবে এই দাবিগুলি অস্বীকার করেছে, তবে এর রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মকর্তারা রয়েছেন প্রকাশ্যে ব্যবহৃত ফিলিস্তিনিদের “মানব প্রাণী” বলা এবং শিশুদের হত্যা করা হলে এটি “কিছু যায় আসে না” বলা সহ গণহত্যা বক্তৃতা। গত মাসে, ইস্রায়েলি পত্রিকা হারেটজ রিপোর্ট করেছেন ইস্রায়েলি সৈন্যদের গাজায় সহায়তা চেয়ে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনিদের ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

অধ্যয়ন এছাড়াও খুঁজে পেয়েছি গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সরকারী মৃত্যুর সংখ্যা সম্ভবত প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যা তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

এটি একটি অংশ কারণ গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় কেবলমাত্র এমন সংস্থাগুলি রেকর্ড করেছে যা হাসপাতালের মরগস দ্বারা পুনরুদ্ধার, চিহ্নিত এবং রিপোর্ট করা হয়েছে। এটি অপ্রত্যক্ষ মৃত্যুও রেকর্ড করে না, যেমন অনাহার দ্বারা সৃষ্ট মৃত্যু এবং যুদ্ধে ধ্বংস হওয়া জল এবং স্যানিটেশন সুবিধাগুলির অ্যাক্সেসের অভাবের কারণে সৃষ্ট মৃত্যু।

কিছু বিজ্ঞানী এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা গাজায় প্রকৃত মৃত্যুর সংখ্যাটি কয়েক হাজারে থাকার অনুমান করেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।