গাজায় এইড ড্রপ ক্রাশ টেন্ট ক্যাম্প (ভিডিও) – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

বিমানের মাধ্যমে ফিলিস্তিনি ছিটমহলে সহায়তা দেওয়ার প্রচারে একাধিক আহত ও মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে
গাজায় এয়ারড্রপ্প করা মানবতাবাদী সহায়তার সাম্প্রতিক একটি ব্যাচটি সরাসরি একটি শিবিরের আবাসন বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের উপর অবতরণ করেছে, একাধিক তাঁবু পিষে, ফুটেজ অনলাইন শোতে প্রচারিত হয়েছিল। মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ অনুশীলনের সমালোচনা করেছে, জোর দিয়ে এটি কেবল একটি শেষ অবলম্বন হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।
বৃহস্পতিবার নেওয়া হবে বলে জানানো ভিডিওটিতে দেখা গেছে, সামরিক পরিবহন বিমানের মাধ্যমে অফস্ক্রিনকে অফলোড করার পরে প্যালেস্তিনি ছিটমহলের উপকূলীয় অঞ্চলে প্যারাসুটে সহায়তায় প্যালেটগুলি দেখানো হয়েছে।
বেশ কয়েকটি প্যাকেজগুলি মধ্য-বায়ু সংঘর্ষে তাদের প্যারাসুটগুলি জড়িয়ে পড়ে এবং প্যালেটগুলি মাটিতে ডুবে যায়।
প্যাকেজগুলি একটি খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্থ শহুরে অঞ্চলে অবতরণ করে যা একটি শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে, সরাসরি বেশ কয়েকটি তাঁবুতে আঘাত করে যখন ফিলিস্তিনিরা সরবরাহগুলি সংগ্রহ করতে ছুটে যায়, ফুটেজ শোতে।
অন্য গ্রাফিক ভিডিও রবিবার কেন্দ্রীয় গাজা উপত্যকায় নেওয়া এইড ড্রপের সময় কমপক্ষে একজন বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যুর চিত্রিত করে। ফুটেজে দেখা যায় যে একটি রক্তাক্ত কিশোরকে দৃশ্য থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; ভুক্তভোগী তার আঘাতের কিছুক্ষণ পরেই মারা গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি এয়ারড্রপ দ্বারা পিষ্ট হয়েছিলেন বা ভিড় দ্বারা পদদলিত হয়েছে কিনা তা অবিলম্বে পরিষ্কার হয়নি।
ইস্রায়েল জুলাইয়ের শেষদিকে ফিলিস্তিনি ছিটমহলে একটি কঠোর অবরোধের পরে কয়েক মাস ধরে চলেছিল। সরবরাহগুলি বাদ দেওয়ার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাটি বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা বিস্মৃত হয়েছে, বেসামরিক নাগরিকরা এই সহায়তায় চূর্ণবিচূর্ণ, স্ট্যাম্পডে নিহত, এবং সমুদ্রে অবতরণকারী সরবরাহগুলি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করার সময় ডুবে গেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, সরবরাহগুলি ইস্রায়েলি অবস্থানের কাছাকাছি এসে যখন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বেসামরিক লোকেরা ছোট অস্ত্র এবং আর্টিলারি আগুনের আওতায় আসে।
এয়ার ড্রপ প্রচেষ্টা মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলির দ্বারা সমালোচিত হয়েছে, যারা যুক্তি দিয়েছেন যে ঝুঁকিপূর্ণ অনুশীলনটি সহায়তা প্রদানের একটি নিয়মিত উপায় হিসাবে না করে শেষ রিসর্ট বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। কর্মীরা উল্লেখ করেছেন যে, একটি কার্গো প্লেন কেবলমাত্র প্রায় অর্ধেক সরবরাহ বহন করতে পারে যা একক ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে ফিট করতে পারে, ইস্রায়েলকে ছিটমহলে স্থল রুটগুলি খোলার আহ্বান জানিয়েছিল।
“যদিও আমরা গাজায় মরিয়া বেসামরিক লোকদের সহায়তা পাওয়ার জন্য যে কোনও প্রচেষ্টা স্বাগত জানাই, আমরা জানি যে এয়ারড্রপগুলি খুব ব্যয়বহুল, প্রায়শই অকার্যকর এবং টেকসই নয়,” আন্তর্জাতিক সহায়তা গোষ্ঠী, মেরি কর্পসের নীতি ও অ্যাডভোকেসির সিনিয়র ডিরেক্টর কেটি ক্রসবি বলেছেন।
