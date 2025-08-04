You are Here
গাজায় ক্ষুধার্ত কাউকে দেখতে চান না, অনেক খারাপ আছে; মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প গাজা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিলেন, “আমরা গাজায় ক্ষুধার্ত কাউকে দেখতে চাই না, অনেক খারাপ ঘটনা ঘটছে”।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউ জার্সিতে মিডিয়ায় কথা বলেছেন এবং বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেনএকটি, ট্রাম্প বলেছিলেন যে গাজায় কোনও ক্ষুধা দেখতে কেউ দেখতে চায় না, সেখানে খারাপ হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আরও বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রদূত গাজায় খাদ্য সরবরাহের জন্য কাজ করছেন এবং মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে চলমান যুদ্ধের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন, “এই যুদ্ধে ভারী হতাহতের ঘটনা ঘটেছে, যদি রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ না করে, তবে এটি আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।” তিনি ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে সমর্থন করে যুদ্ধ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।

পাক -ইন্ডিয়া যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছিলেন যে পাকিস্তান ও ভারত সহ অনেক দেশের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করা উচিত। “আমরা কূটনৈতিক উত্স থেকে পাক -ইন্ডিয়া যুদ্ধের মতো অনেক সংকট থামিয়ে দিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন।

মার্কিন অর্থনীতির বিষয়ে মন্তব্য করে তিনি প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে “বিডেন অর্থনীতি সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন, যা জনসাধারণকে প্রতারণার সমতুল্য।”



