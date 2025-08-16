গাজায় গরম এবং তৃষ্ণার্ত ড্রাইভ পরিবারগুলি জল পান করে যা তাদের অসুস্থ করে তোলে

দেইর আল-বালাহ, গাজা স্ট্রিপ (এপি)-আগস্টের উত্তাপের নিচে এক ঘন্টা লাইনে দাঁড়ানোর জন্য তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার পরে, রানা ওদেহ তার জগকে জগতে জগতে ফিরে আসেন। তিনি তার ব্রাউজ থেকে ঘাম মুছে ফেলেন এবং তার দুটি ছোট বাচ্চাকে কতটা অংশ নিতে পারেন তা কৌশল করে। একা তার রঙ থেকে, তিনি পুরোপুরি জানেন যে এটি সম্ভবত দূষিত।
তৃষ্ণা অসুস্থতার ভয়কে ছাড়িয়ে যায়।
তিনি তার ছেলে এবং কন্যার জন্য ছোট বোতলগুলি পূরণ করেন এবং নিজের জন্য একটি টিচআপে একটি চুমুক .েলে দেন। যা বাকি আছে সে পরে জেরিকানে যুক্ত করে।
খান ইউনিসের বাড়ি থেকে চালিত ওদেহ জল সম্পর্কে বলেছিলেন, “আমরা আমাদের বাচ্চাদের এটি দিতে বাধ্য হয়েছি কারণ আমাদের কোনও বিকল্প নেই।” “এটি আমাদের এবং আমাদের বাচ্চাদের জন্য রোগ সৃষ্টি করে।”
এ জাতীয় দৃশ্যগুলি মারাত্মক রুটিনে পরিণত হয়েছে কাস্টার্নসেন্ট্রাল গাজায় একটি বিস্তৃত স্থানচ্যুতি শিবির যেখানে কয়েক হাজার হাজার হাজার গ্রীষ্মের উত্তাপ জ্বলছে। ঘামে ভিজে যাওয়া এবং ধুলা covered াকা, বাবা-মা এবং বাচ্চারা পানির ট্রাকগুলি ধাওয়া করে যা প্রতি দুই বা তিন দিনে আসে, বোতল, ক্যানিটার এবং বালতিগুলি পূরণ করে এবং তারপরে তাদের বাড়িতে আটকায়, কখনও কখনও গাধা-আঁকা গাড়িগুলিতে।
প্রতিটি ফোঁটা মদ্যপান, রান্না, পরিষ্কার বা ধোয়ার জন্য রেশন করা হয়। কেউ কেউ তারা যা করতে পারে তা পুনরায় ব্যবহার করুন এবং আগামীকাল যা কিছু নিয়ে আসে তার জন্য তাদের জেরিকানগুলিতে কয়েক মেঘলা ইঞ্চি সংরক্ষণ করুন।
যখন জল আসতে ব্যর্থ হয়, ওদেহ বলেছিলেন, তিনি এবং তার ছেলে সমুদ্র থেকে বোতলগুলি পূরণ করেন।
ইস্রায়েল তার আক্রমণাত্মক চালু করার 22 মাস ধরে গাজার জলের অ্যাক্সেস ক্রমান্বয়ে চাপে পড়েছে। জ্বালানী আমদানিতে সীমা এবং বিদ্যুৎ অপারেশন বাধা দিয়েছে নির্জনতা উদ্ভিদ যখন অবকাঠামো বাধা এবং পাইপলাইন ক্ষতি একটি ড্রিবলে ডেলিভারি দম বন্ধ। গাজার অ্যাকুইফারগুলি নিকাশী এবং বোমা ফেলা ভবনগুলির ধ্বংসস্তূপ দ্বারা দূষিত হয়ে পড়েছিল। ওয়েলগুলি বেশিরভাগ অ্যাক্সেসযোগ্য বা ধ্বংস, সহায়তা গোষ্ঠী এবং স্থানীয় ইউটিলিটি বলে।
এদিকে, জলের সংকট গাজার ক্রমবর্ধমান অনাহারের শীর্ষে রোগের ব্যাপক বিস্তারকে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করেছে। ইউএনআরডাব্লুএ – ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের সংস্থা – বৃহস্পতিবার বলেছে যে এর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি এখন সপ্তাহে গড়ে 10,300 রোগী সংক্রামক রোগ সহ দেখা যায়, বেশিরভাগ দূষিত জল থেকে ডায়রিয়া।
পানির ঘাটতি সহজ করার প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে, তবে অনেকের কাছেই নতুন সরবরাহ আসার আগে কী উদ্ঘাটিত হতে পারে তার ঝুঁকির দ্বারা এখনও সম্ভাবনা ছড়িয়ে পড়ে।
এবং তৃষ্ণা কেবল তাপের তরঙ্গটি নীচে নামার সাথে সাথে বাড়ছে গাজায় আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা বাড়ছে শুক্রবার 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস (95 ডিগ্রি ফারেনহাইট) থেকে।
উত্তাপ এবং নির্লজ্জ জল
গাজা শহর থেকে মুওয়াসিতে বাস্তুচ্যুত একজন পিতা মাহমুদ আল-দিবস একটি ফ্লিমসি প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে তাঁর মাথার উপরে জল ফেলে দিয়েছিলেন-একটি জাহাজ শিবিরে জল বহন করত।
“তাঁবুগুলির বাইরে এটি গরম এবং তাঁবুগুলির অভ্যন্তরে এটি গরম, তাই আমরা যেখানেই যাই না কেন আমরা এই জল পান করতে বাধ্য করি,” তিনি বলেছিলেন।
আল-ডিবস এমন অনেকের মধ্যে ছিলেন যারা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেছিলেন যে তারা জেনেশুনে অ-সম্ভাব্য জল পান করেন।
গাজায় কর্মরত একটি সহায়তা দল অক্সফামের একজন কর্মকর্তা বুশরা খালিদি বলেছেন, এখনও ছাদে ট্যাঙ্কযুক্ত কয়েকজন লোক এগুলি পরিষ্কার করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সংগ্রহ করতে পারে না, তাই তাদের ট্যাপগুলি থেকে কী প্রবাহিত হয় তা হলুদ এবং অনিরাপদ।
যুদ্ধের আগে উপকূলীয় ছিটমহলের 2 মিলিয়নেরও বেশি বাসিন্দা উত্সের প্যাচওয়ার্ক থেকে তাদের জল পেয়েছিলেন। কিছু কিছু ইস্রায়েলের জাতীয় জলের ইউটিলিটি মেকোরোট দ্বারা পাইপ করা হয়েছিল। কেউ কেউ বিশিষ্ট উদ্ভিদ থেকে এসেছিলেন। কিছু উচ্চ-স্যালাইন কূপ থেকে টানা হয়েছিল এবং কিছু বোতলগুলিতে আমদানি করা হয়েছিল।
প্রতিটি উত্স বিপদে পড়েছে।
ফিলিস্তিনিরা ভূগর্ভস্থ জলের উপর আরও বেশি নির্ভর করছে, যা আজ গাজার সরবরাহের অর্ধেকেরও বেশি অংশ নিয়েছে। প্যালেস্তিনি জলের কর্মকর্তা এবং সহায়তা গোষ্ঠীগুলির মতে, ভাল জল histor তিহাসিকভাবে ব্র্যাকিশ, তবে পরিষ্কার, স্নান বা কৃষিকাজের জন্য এখনও সেবাযোগ্য।
এখন লোকেরা এটি পান করতে হবে।
পলিসি ইনস্টিটিউট জেনেভা ওয়াটার হাবের মহাপরিচালক মার্ক জেইটুন বলেছেন, অশুচি জল পান করার প্রভাবগুলি সর্বদা এখনই উপস্থিত হয় না।
জেইটিউন বলেছিলেন, “চিকিত্সাবিহীন নিকাশী পানীয় জলের সাথে মিশ্রিত হয় এবং আপনি এটি পান করেন বা এটি দিয়ে আপনার খাবার ধুয়ে ফেলেন, তারপরে আপনি জীবাণু পান করছেন এবং আমাশয় পেতে পারেন,” জেইটিউন বলেছিলেন। “যদি আপনি নোনতা, ব্র্যাকিশ জল পান করতে বাধ্য হন তবে এটি কেবল আপনার কিডনিগুলি করে এবং তারপরে আপনি চালু আছেন ডায়ালাইসিস কয়েক দশক ধরে। “
প্রতিদিন ব্যক্তি প্রতি তিন লিটার (12.5 কাপ) এর চেয়ে কম গড়ে সরবরাহ করে-15-লিটারের একটি ভগ্নাংশ (3.3-গ্যালন) ন্যূনতম মানবিক গোষ্ঠীগুলি বলছে যে পানীয়, রান্না এবং বেসিক স্বাস্থ্যবিধি জন্য প্রয়োজন। ফেব্রুয়ারিতে, তীব্র জলযুক্ত ডায়রিয়া গাজায় রিপোর্ট করা অসুস্থতার 20% এরও কম ছিল। জাতিসংঘের চিলড্রেন এজেন্সি ইউনিসেফের মতে জুলাইয়ের মধ্যে এটি মারাত্মক ডিহাইড্রেশনের ঝুঁকি বাড়িয়ে ৪৪%এ দাঁড়িয়েছে।
সিস্টেম ব্রেকডাউন
যুদ্ধের প্রথম দিকে, বাসিন্দারা বলেছিলেন যে ইস্রায়েলের জল সংস্থা মেকোরোটের কাছ থেকে বিতরণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল – এমন একটি দাবি যা ইস্রায়েল অস্বীকার করেছে। এয়ারস্ট্রাইকগুলি কিছু সংক্রমণ পাইপলাইনগুলির পাশাপাশি গাজার তিনটি বিশৃঙ্খলা গাছের মধ্যে একটি ধ্বংস করে দিয়েছে।
ইউনিসেফের মতে, বোমা হামলা ও অগ্রসরমান সৈন্যরা কূপগুলি ক্ষতিগ্রস্থ করেছে বা কেটে ফেলেছে – এই বিষয়টিতে যে আজ গাজার 392 টি কূপের মধ্যে কেবল 137 টি অ্যাক্সেসযোগ্য, ইউনিসেফের মতে। কিছু কূপের জলের গুণমান অবনতি ঘটেছে, নিকাশী দ্বারা ফাউল করা হয়েছে, ছিন্নভিন্ন ভবনের ধ্বংসস্তূপ এবং ব্যয় করা যুদ্ধের অবশিষ্টাংশ।
জ্বালানীর ঘাটতিগুলি সিস্টেমকে স্ট্রেইন করেছে, কূপগুলিতে পাম্পগুলি ধীর করে এবং জল বহন করে এমন ট্রাকগুলি। সহায়তা গোষ্ঠী এবং কর্মকর্তারা বলছেন, বাকী দুটি বিশিষ্ট উদ্ভিদ অনেক সময় স্থগিতের নীচে বা স্থল থেকে অনেক দূরে কাজ করেছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, ইস্রায়েল ক্ষয়ক্ষতির বিপরীতে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি মেকোরোটের তিনটি পাইপলাইন গাজায় জল সরবরাহ করে এবং ইস্রায়েলের বিদ্যুৎ গ্রিডে একটি বিশিষ্ট উদ্ভিদ পুনরায় সংযুক্ত করে, উপ -পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যারেন হাস্কেল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন।
তবুও, গাজার উপকূলীয় পৌরসভা জলের ইউটিলিটির প্রধান মাস্টার শোব্লাক এপিকে বলেছেন, যুদ্ধের আগের তুলনায় গাছপালা আগে অনেক কম রেখেছিল। এটি তাকে অসম্ভব পছন্দ করতে বাধ্য করেছে।
ইউটিলিটি হাসপাতাল এবং লোকদের কাছে জল পাওয়ার অগ্রাধিকার দেয়। তবে এর অর্থ কখনও কখনও আটকানো নিকাশী চিকিত্সার জন্য জল প্রয়োজন, যা আশেপাশের ব্যাকআপগুলি ট্রিগার করতে পারে এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
গাজায় প্রবেশের খাবারের সীমাবদ্ধতার মতো জল একই বিশ্বব্যাপী ক্ষোভের জন্ম দেয়নি। তবে শুব্লাক সংকট এবং সম্ভাব্য প্রাণহানির মধ্যে সরাসরি লাইন সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।
“এটা স্পষ্ট যে আপনি কিছু দিন খাবার ছাড়াই বাঁচতে পারবেন, তবে জল ছাড়াই নয়,” তিনি বলেছিলেন।
সরবরাহের ভবিষ্যত
ইস্রায়েলের পদক্ষেপের পরে জলের অ্যাক্সেস স্থির রয়েছে। সহায়তা কর্মীরা আশাবাদী হয়ে উঠেছে যে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে না এবং উন্নতি করতে পারে।
দক্ষিণ গাজা মিশরের সীমান্তের ওপারে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থায়নে অর্থায়িত বিশৃঙ্খলা কেন্দ্র থেকে আরও স্বস্তি পেতে পারে। গাজাকে মানবিক সহায়তার দায়িত্বে থাকা ইস্রায়েলি সামরিক সংস্থা কোগাত বলেছেন, এটি ছিটমহলে সরঞ্জামকে উদ্ভিদ থেকে পাইপলাইন তৈরি করার অনুমতি দিয়েছে এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বিতরণ শুরু হতে পারে।
উদ্ভিদটি ক্ষমতার জন্য ইস্রায়েলের উপর নির্ভর করবে না, তবে যেহেতু ইস্রায়েল ক্রসিংগুলি ধরে রেখেছে, তাই এটি অদূর ভবিষ্যতের জন্য গাজায় পানির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করবে।
তবে সহায়তা গোষ্ঠীগুলি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে ইস্রায়েলের সামরিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে শেষ কিছু ক্ষেত্রে নতুন আক্রমণাত্মক সূচনা করার পরিকল্পনা করে জল এবং অন্যান্য সহায়তায় অ্যাক্সেস আবার ব্যাহত হতে পারে। এই অঞ্চলে গাজা সিটি এবং মুওয়াসি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেখানে গাজার বেশিরভাগ জনসংখ্যা এখন অবস্থিত।
মুওয়াসির তাঁবু শিবিরগুলিতে, লোকেরা জলের ট্রাকের বিক্ষিপ্ত আগমনগুলির জন্য লাইন দেয়।
হোসনি শাহীন, যার পরিবার খান ইউনিস থেকেও বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, তিনি ইতিমধ্যে শেষ অবলম্বন হিসাবে পান করেন এমন জল দেখেন।
“এটি ব্যতিক্রম ছাড়াই প্রাপ্তবয়স্কদের এবং শিশুদের জন্য পেটের বাধা সৃষ্টি করে,” তিনি বলেছিলেন। “আপনার বাচ্চারা যখন এটি পান করে তখন আপনি নিরাপদ বোধ করেন না।”
জেরুজালেম থেকে মেটজ রিপোর্ট করেছেন। অ্যালন বেরস্টেইন ইস্রায়েলের কেরেম শালোমের কাছ থেকে রিপোর্টিং অবদান রেখেছিলেন। ___