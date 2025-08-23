গাজায় জাতিসংঘের দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি ঘোষণা করে

লেখা
শুক্রবার, ২২ শে আগস্ট, জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে গাজা শহর এবং তার আশেপাশে দুর্ভিক্ষের অবস্থা ঘোষণা করেছে, অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি লোক এই পরিস্থিতিতে রয়েছে এবং নিম্নলিখিত মাসগুলিতে এই সংখ্যা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে; এই পদবীটি এই অঞ্চলে আরও সহায়তার প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের উপর চাপ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে।
জাতিসংঘ গাজাত জনসংখ্যার পরিস্থিতি আনুষ্ঠানিক করার জন্য খাদ্য সুরক্ষা (আইপিসি) এর পর্যায়ক্রমে সংহত শ্রেণিবিন্যাস দ্বারা সংগৃহীত ডেটা বিবেচনা করে। তথ্যটি ইঙ্গিত দিয়েছে যে গাজার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ, ৫১৪ হাজার মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হয় এবং সেপ্টেম্বরে এটি বৃদ্ধি পেয়ে 64১১ হাজারে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হয়।
জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক অফিসের পরিচালক টম ফ্লেচার উল্লেখ করেছিলেন যে দুর্ভিক্ষটি “এড়ানো যেত, যদি তারা তাদের অনুমতি দেয়” তবে, সংস্থাটি ইস্রায়েলের বাধার কারণে গাজার সীমানায় খাদ্য সংগ্রহের বিষয়ে সচেতন।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামান নেতানিয়াহু তাকে “নির্লজ্জ মিথ্যা” বলে অভিযোগ করে তথ্য খারিজ করে দিয়েছেন, কারণ তিনি বলেছিলেন যে গাজাকে দুই মিলিয়ন টন সাহায্যের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জুলাইয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে অনেক গাজাতিরা অনাহারে ছিলেন, যা এক মুহুর্তের জন্য নেতানিয়াহু এর মুখোমুখি হয়েছিল।
জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, আন্তোনিও গুতেরেস অবিলম্বে আগুনের উপর থামার অনুরোধ করেছিলেন, সমস্ত জিম্মি এবং খাদ্য অ্যাক্সেসের মুক্তি; এছাড়াও, তিনি গাজায় দুর্ভিক্ষকে “মানবতার ব্যর্থতা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। ইস্রায়েল গাজাত স্ট্রিপের সমস্ত অ্যাক্সেস পয়েন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে, সুতরাং, এটি উদ্দেশ্যযুক্ত যে এই পদবি সেনাবাহিনীর আরও মানবিক সমর্থন প্রবেশের জন্য চাপ বাড়িয়ে তোলে।