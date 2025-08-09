You are Here
গাজায় ট্র্যাজেডি: আরও সাংবাদিকতা এবং কম সক্রিয়তা | মতামত
গাজায় ট্র্যাজেডি: আরও সাংবাদিকতা এবং কম সক্রিয়তা | মতামত

ইস্রায়েলো-প্যালেস্টাইনের দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য ক্রোধের আবেগকে এ জাতীয় বিষয়গুলিতে দেখা যায়: প্রাথমিক প্রশ্নগুলির নিছক গঠনকে আপত্তিকর হিসাবে দেখা হয়। টেলিভিশনে, আমি উল্লেখ করেছি যে যখন আমরা বলি যে গাজায়, 000০,০০০ বেসামরিক নাগরিক মারা গিয়েছিলেন, তখন “বেসামরিক” শব্দটি মৌলিক কিছু লুকিয়ে রাখে: ইস্রায়েলের বাহিনী (আইডিএফ) দ্বারা নিহত হামাস যোদ্ধাদের সংখ্যা। এই পরম প্রমাণটি নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নেটওয়ার্কগুলি বন্ধ করার জন্য এই হস্তক্ষেপের একটি অংশের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, সাধারণ ভিড়কে ক্ষোভ প্রকাশ করে যে আমি গাজার ট্র্যাজেডিকে অবমূল্যায়ন করছি।

পাঠকরা সংবাদপত্রের শক্তি এবং জীবন

দেশের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক জীবনে জনসাধারণের অবদান তার পাঠকদের সাথে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের শক্তিতে রয়েছে। এই নিবন্ধটি পড়া চালিয়ে যেতে জনসাধারণের স্বাক্ষর করুন। NOS 808 200 095 এর মাধ্যমে বা আমাদের স্বাক্ষর.অনলাইন@publico.pt এ একটি ইমেল প্রেরণ করুন।

