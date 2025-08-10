ফিলিস্তিনি নিউজ এজেন্সি শাহাবের মতে, আশেপাশের একটি বিক্রয়ের উপর জায়নিস্ট শাসনের আক্রমণ “ধৈর্যগাজার দক্ষিণ -পশ্চিমে চারজনকে শহীদ এবং কেউ আহত হয়েছিলেন।
জায়নিস্ট রেজিম যোদ্ধা “পাড়া”এলজিটনগাজার দক্ষিণ -পূর্বে তারা তাদের আক্রমণকেও লক্ষ্যবস্তু করেছিল।
অন্যদিকে আক্রমণ দ্বারা উভ এলাকার একটি আবাসিক বাড়িতে “হ্যাম্পব্যাক»ইন ডেরাল গাজা স্ট্রিপের কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি ফিলিস্তিনি আহত হয়েছিল।
এটি লক্ষণীয়: October ই অক্টোবর থেকে গাজা উপত্যকায় জায়নিস্ট আর্মি হামলার ফলস্বরূপ,, 000,০০০ এরও বেশি লোককে শহীদ করা হয়েছে।
এছাড়াও, যুদ্ধের শুরু থেকেই গাজা স্ট্রিপে মোট জায়নিস্ট আর্মি হামলার সংখ্যাও 6,800 এ পৌঁছেছে।
তিনি উল্লেখ করেছেন: গাজার নতুন হামলার নতুন তরঙ্গে ৪ টিরও বেশি শহীদ এবং ৪ জন আহত হয়েছেন। গাজা স্ট্রিপে এবং ধ্বংসাবশেষের নিচে এখনও হাজার হাজার লোক নিখোঁজ রয়েছে।