গাজায় সকার তারকা নিহত হওয়ার পরে, আইডিএফ বলেছে যে সেদিন এই অঞ্চলে হতাহতের বিষয়ে অসচেতন

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী রবিবার এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে তিনি গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনি জাতীয় দলের জন্য একজন প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়কে হত্যা করেছিলেন, যখন তিনি দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় সহায়তা সরবরাহের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে সেদিন এই অঞ্চলে যে কোনও হতাহতের বিষয়ে এটি অজানা ছিল।
ফিলিস্তিনি ফুটবলের “পেলেস্টিনি সকার হিসাবে পরিচিত ৪১ বছর বয়সী সুলেমান আল-অোবেদকে বুধবার হত্যা করা হয়েছিল, যখন ইস্রায়েলি বাহিনী“ দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করা মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, ”ফিলিস্তিনি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে দাবি করেছে।
জবাবে সামরিক বাহিনী বলেছে যে “প্রাথমিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা থেকে, 6 আগস্ট গাজা উপত্যকায় বিতরণ কেন্দ্র অঞ্চলে আইডিএফ আগুনের ফলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটে বলে জানা যায় না।”
বিবৃতিতে ওবেডের পরিবারকে বোঝানোর জন্য খুব কমই করা হয়েছিল, যা বলেছিল যে তিনি ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত গোল করার আশা করেছিলেন তবে একটি ইস্রায়েলি ট্যাঙ্ক শেল সেই স্বপ্নকে এক দশক আগে ছুঁড়ে ফেলেছিল।
ওবেডের বিধবা দোয়া আল -বিড বলেছিলেন, “এটি তাঁর হাতে থাকা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস,” তিনি তাঁর গাজা ক্লাবের জন্য যে নীল-সাদা নম্বর 10 শর্টস পরেছিলেন, তিনি তাঁর প্রয়াত স্বামীর মধ্যে একমাত্র স্মৃতিসৌধের একজন, তিনি এবং তাঁর পাঁচ সন্তান শ্রদ্ধেয় স্ট্রাইকারকে শোক করেছিলেন।
পরিবারের ওবিইডের আরও কয়েকটি জিনিস রয়েছে, যার বাড়িটি এই বছরের শুরুর দিকে ধর্মঘটে ধ্বংস হয়েছিল। তারা এখন গাজা শহরের আশেপাশের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি তাঁবুতে বাস করে।
লিভারপুলের ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ ইউরোপের পরিচালন সংস্থা উয়েফা দ্বারা শ্রদ্ধার জন্য শ্রদ্ধার সমালোচনা করার পরে, তার দক্ষতা এবং গোলসিরিংয়ের জন্য ব্রাজিলিয়ান গ্রেট পেলের সাথে ভক্তদের দ্বারা তুলনা করা এবং হিট হিট হিট অফ ওবেডের মৃত্যুর মৃত্যুর কারণ, যা মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করেনি।
“আপনি কীভাবে মারা গেলেন, কোথায় এবং কেন?” লিখেছেন সালাহ।
আপনি কীভাবে মারা গেলেন, কোথায় এবং কেন?
– মোহাম্মদ সালাহ (@মোসালাহ) আগস্ট 9, 2025
গাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনির প্রতিদিনের খাদ্য বিতরণ পয়েন্টের নিকটে জড়ো হয়, চারটি বিতর্কিত মার্কিন- এবং ইস্রায়েলি সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) দ্বারা পরিচালিত চারটি সহ, যা জিএইচএফ বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করার সময় কয়েকশো নিহত হতে দেখা গেছে এমন কাছাকাছি-দৈনিক শ্যুটিং ঘটনার দ্বারা জর্জরিত হয়েছে।
জাতিসংঘ জানিয়েছে যে মে মাসে জিএইচএফটি কাজ শুরু করার পর থেকে এনক্লেভে সহায়তা সরবরাহের জন্য ১,৩০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই জিএইচএফ সাইটের নিকটে ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা গুলি চালিয়েছিল।
আইডিএফটি ভিড়ের দিকে গুলি চালানোর সতর্কতা শটগুলি স্বীকার করেছে যা এর সৈন্যদের খুব কাছাকাছি আসে, তবে জাতিসংঘকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছে, যদিও এটি বিকল্প সংখ্যা সরবরাহ করে নি।
ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।
‘একটি গাজেল’
ওবেদ পুরো সমস্যা জুড়ে খেলতে থাকলেন, তাঁর বিধবা দোয়া জানিয়েছেন।
“তিনি প্রতিদিন প্রশিক্ষণে যেতেন এবং কখনও থামতেন না, একদিনও নয়। এমনকি যুদ্ধের সঙ্কটের সময়ও রকেটস, গোলাগুলি এবং গণহত্যার মাঝেও তিনি খেলতেন। তিনি তার বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সাথে খেলতে যেতেন,” তিনি বলেছিলেন।
ফিলিস্তিনি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে যে ইস্রায়েলের সামরিক প্রচারে নিহতদের মধ্যে শত শত অ্যাথলেট এবং ক্রীড়া কর্মকর্তারা রয়েছেন, বেশিরভাগ ক্রীড়া সুবিধা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে।
ফিলিস্তিনি সকার ভক্তরা বলেছেন যে তারা ওবেডের মৃত্যুর দিকে নয়, বরং তাঁর উত্তরাধিকারের দিকে মনোনিবেশ করবেন।
“শিশুরা তাকে প্যালেস্টাইনের হেনরি এবং পেল বলে অভিহিত করেছিল,” গাজা সিটির নাপিত হাসান আল-বালাউই বলেছিলেন, ফরাসি গ্রেট থিয়েরি হেনরির সাথেও তুলনা করে।
“এই খেলোয়াড় একজন গাজেল ছিলেন-যখন আমরা পিচে পা রেখেছিলাম, তখন আমরা তাকে দেখতে উপভোগ করেছি। ফিলিস্তিনি সকারের সমস্ত অনুরাগীরা ক্যাপ্টেন সুলেমান আল-ববিডকে উপভোগ করেছিলেন।”
ফিলিস্তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলা ওবেদ তখনও গাজায় তার ক্লাবের হয়ে খেলছিলেন, যখন ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস গোষ্ঠীর October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, হামলাশ, যা প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং এর ফলে গাজায় ২৫১ জিম্মির অপহরণ হয়েছিল।
হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধা এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর হামলার সময় এবং তত্ক্ষণাত্ ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে হত্যা করেছে।