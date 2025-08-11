You are Here
গাজায় সকার তারকা নিহত হওয়ার পরে, আইডিএফ বলেছে যে সেদিন এই অঞ্চলে হতাহতের বিষয়ে অসচেতন
News

গাজায় সকার তারকা নিহত হওয়ার পরে, আইডিএফ বলেছে যে সেদিন এই অঞ্চলে হতাহতের বিষয়ে অসচেতন

ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী রবিবার এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে তিনি গত সপ্তাহে ফিলিস্তিনি জাতীয় দলের জন্য একজন প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড়কে হত্যা করেছিলেন, যখন তিনি দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় সহায়তা সরবরাহের অপেক্ষায় ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে সেদিন এই অঞ্চলে যে কোনও হতাহতের বিষয়ে এটি অজানা ছিল।

ফিলিস্তিনি ফুটবলের “পেলেস্টিনি সকার হিসাবে পরিচিত ৪১ বছর বয়সী সুলেমান আল-অোবেদকে বুধবার হত্যা করা হয়েছিল, যখন ইস্রায়েলি বাহিনী“ দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় মানবিক সহায়তার জন্য অপেক্ষা করা মানুষকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল, ”ফিলিস্তিনি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে দাবি করেছে।

জবাবে সামরিক বাহিনী বলেছে যে “প্রাথমিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা থেকে, 6 আগস্ট গাজা উপত্যকায় বিতরণ কেন্দ্র অঞ্চলে আইডিএফ আগুনের ফলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটে বলে জানা যায় না।”

বিবৃতিতে ওবেডের পরিবারকে বোঝানোর জন্য খুব কমই করা হয়েছিল, যা বলেছিল যে তিনি ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত গোল করার আশা করেছিলেন তবে একটি ইস্রায়েলি ট্যাঙ্ক শেল সেই স্বপ্নকে এক দশক আগে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

ওবেডের বিধবা দোয়া আল -বিড বলেছিলেন, “এটি তাঁর হাতে থাকা সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস,” তিনি তাঁর গাজা ক্লাবের জন্য যে নীল-সাদা নম্বর 10 শর্টস পরেছিলেন, তিনি তাঁর প্রয়াত স্বামীর মধ্যে একমাত্র স্মৃতিসৌধের একজন, তিনি এবং তাঁর পাঁচ সন্তান শ্রদ্ধেয় স্ট্রাইকারকে শোক করেছিলেন।

পরিবারের ওবিইডের আরও কয়েকটি জিনিস রয়েছে, যার বাড়িটি এই বছরের শুরুর দিকে ধর্মঘটে ধ্বংস হয়েছিল। তারা এখন গাজা শহরের আশেপাশের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি তাঁবুতে বাস করে।

লিভারপুলের ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ ইউরোপের পরিচালন সংস্থা উয়েফা দ্বারা শ্রদ্ধার জন্য শ্রদ্ধার সমালোচনা করার পরে, তার দক্ষতা এবং গোলসিরিংয়ের জন্য ব্রাজিলিয়ান গ্রেট পেলের সাথে ভক্তদের দ্বারা তুলনা করা এবং হিট হিট হিট অফ ওবেডের মৃত্যুর মৃত্যুর কারণ, যা মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করেনি।

“আপনি কীভাবে মারা গেলেন, কোথায় এবং কেন?” লিখেছেন সালাহ।

গাজায় হাজার হাজার ফিলিস্তিনির প্রতিদিনের খাদ্য বিতরণ পয়েন্টের নিকটে জড়ো হয়, চারটি বিতর্কিত মার্কিন- এবং ইস্রায়েলি সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) দ্বারা পরিচালিত চারটি সহ, যা জিএইচএফ বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করার সময় কয়েকশো নিহত হতে দেখা গেছে এমন কাছাকাছি-দৈনিক শ্যুটিং ঘটনার দ্বারা জর্জরিত হয়েছে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে যে মে মাসে জিএইচএফটি কাজ শুরু করার পর থেকে এনক্লেভে সহায়তা সরবরাহের জন্য ১,৩০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই জিএইচএফ সাইটের নিকটে ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা গুলি চালিয়েছিল।

আইডিএফটি ভিড়ের দিকে গুলি চালানোর সতর্কতা শটগুলি স্বীকার করেছে যা এর সৈন্যদের খুব কাছাকাছি আসে, তবে জাতিসংঘকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছে, যদিও এটি বিকল্প সংখ্যা সরবরাহ করে নি।

ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।

ফিলিস্তিনিরা ২৯ শে জুলাই, ২০২৫ সালে বাইট লাহিয়ার পশ্চিমে উপকূলীয় পথে হাঁটতে হাঁটতে সহায়তা পার্সেলগুলি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল, এইড ট্রাকগুলি উত্তর জিকিম সীমান্ত ক্রসিং থেকে গাজা স্ট্রিপে প্রবেশের পরে। (ওমর আল-কাত্তা / এএফপি)

‘একটি গাজেল’

ওবেদ পুরো সমস্যা জুড়ে খেলতে থাকলেন, তাঁর বিধবা দোয়া জানিয়েছেন।

“তিনি প্রতিদিন প্রশিক্ষণে যেতেন এবং কখনও থামতেন না, একদিনও নয়। এমনকি যুদ্ধের সঙ্কটের সময়ও রকেটস, গোলাগুলি এবং গণহত্যার মাঝেও তিনি খেলতেন। তিনি তার বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের একত্রিত করতেন এবং তাদের সাথে খেলতে যেতেন,” তিনি বলেছিলেন।

ফিলিস্তিনি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে যে ইস্রায়েলের সামরিক প্রচারে নিহতদের মধ্যে শত শত অ্যাথলেট এবং ক্রীড়া কর্মকর্তারা রয়েছেন, বেশিরভাগ ক্রীড়া সুবিধা এখন ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফিলিস্তিনি সকার ভক্তরা বলেছেন যে তারা ওবেডের মৃত্যুর দিকে নয়, বরং তাঁর উত্তরাধিকারের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

ফিলিস্তিনি সকার খেলোয়াড় সুলেমান আল-ববিড একটি অবিচ্ছিন্ন ছবিতে। (এক্স; কপিরাইট আইনের ধারা 27 এ অনুসারে ব্যবহৃত)

“শিশুরা তাকে প্যালেস্টাইনের হেনরি এবং পেল বলে অভিহিত করেছিল,” গাজা সিটির নাপিত হাসান আল-বালাউই বলেছিলেন, ফরাসি গ্রেট থিয়েরি হেনরির সাথেও তুলনা করে।

“এই খেলোয়াড় একজন গাজেল ছিলেন-যখন আমরা পিচে পা রেখেছিলাম, তখন আমরা তাকে দেখতে উপভোগ করেছি। ফিলিস্তিনি সকারের সমস্ত অনুরাগীরা ক্যাপ্টেন সুলেমান আল-ববিডকে উপভোগ করেছিলেন।”

ফিলিস্তিনি জাতীয় দলের হয়ে খেলা ওবেদ তখনও গাজায় তার ক্লাবের হয়ে খেলছিলেন, যখন ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস গোষ্ঠীর October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে, হামলাশ, যা প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করেছিল এবং এর ফলে গাজায় ২৫১ জিম্মির অপহরণ হয়েছিল।

হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধা এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর হামলার সময় এবং তত্ক্ষণাত্ ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে হত্যা করেছে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts