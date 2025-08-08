গাজায় সুরক্ষা কাউন্সিলের জরুরি সভা – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

কাতারের আল -জাজিরা সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে যে বেশ কয়েকটি কূটনীতিক নিউজ নেটওয়ার্ককে জানিয়েছেন তারা হয় গাজায় ইস্রায়েলি পরিকল্পনা নিয়ে জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের জরুরি বৈঠকটি রবিবার স্থগিত করা হয়েছে।
শুক্রবার ছিল কূটনৈতিক সূত্র আল জাজিরা টেলিভিশনকে জানিয়েছে যে গাজা উপত্যকার দখলের ইস্রায়েলি পরিকল্পনাটি পর্যালোচনা করার জন্য শনিবার জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল জরুরি সভা করবে।
সূত্রগুলি আরও বলেছে যে রাশিয়া, চীন, সোমালি এবং আলজেরিয়া ইস্রায়েলি গাজা উপত্যকাকে দখলের পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার জন্য জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের তাত্ক্ষণিক বৈঠকে সমর্থন করেছে।
ব্রিটেন, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রীস এবং স্লোভেনিয়াও গাজা উপত্যকার দখলের ইস্রায়েলের পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিলের তাত্ক্ষণিক বৈঠকটি পূরণের জন্য একটি সরকারী অনুরোধ জমা দিয়েছে।
ইস্রায়েলের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষা কাউন্সিলের সভা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই সমর্থনটি আসে।
পূর্ববর্তী জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধিও ঘোষণা করেছিলেন যে বেশ কয়েকটি দেশ শীঘ্রই গাজায় সুরক্ষা কাউন্সিলের বৈঠকের আহ্বান জানাবে।
রিয়াদ মনসুর বলেছিলেন যে গাজা দখল রোধে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জায়নিস্ট শাসন ব্যবস্থা করা উচিত।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বে ইস্রায়েলি মন্ত্রিসভা গাজায় একটি পরিকল্পনা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছে।
আপাতত যা করা উচিত তা হ’ল গাজার ফিলিস্তিনিদের শান্তি ও খাবার, তাদের গণহত্যা নয়।
আমরা একটি সংবেদনশীল মুহুর্তের সামনে আছি এবং গাজায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়।