‘গাজায় হলোকাস্ট’ গ্রাফিতি পশ্চিম প্রাচীরের উপর স্প্রে করেছে, সমস্যায় পড়েছে হ্যারিডি লোক

ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা এবং রাজনীতিবিদরা সোমবার জেরুজালেমের পশ্চিমা প্রাচীর পাঠে গ্রাফিতিকে স্প্রে করার পরে, “গাজায় একটি হলোকাস্ট রয়েছে” এবং “শিশুরা ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে।”
গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাযুক্ত এক যুবক হেরেদী ব্যক্তি পবিত্রতম সাইটের দক্ষিণাঞ্চলে লাল রঙের লেখার জন্য দায়ী ছিলেন যেখানে মূলধারার ইহুদিরা প্রার্থনা করে।
কিং জর্জ স্ট্রিটের শহরের দুর্দান্ত উপাসনালয়টির প্রাচীরের উপরেও অনুরূপ বার্তা আঁকা হয়েছিল।
সোমবার সকালে পুলিশ জেরুজালেমের ২ 27 বছর বয়সী বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে।
হিব্রু আউটলেট ইয়োনেটের মতে, এই ব্যক্তিটি অতি-অর্থোডক্স সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং তার পরিবার সেফার্ডি প্রধান রাব্বি ডেভিড ইয়োসেফকে জানিয়েছিলেন যে তিনি মানসিক স্বাস্থ্যের অসুবিধায় ভুগছেন এবং অতীতে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। প্রতিবেদনে আরও যোগ করা হয়েছে যে সন্দেহভাজন তার জিজ্ঞাসাবাদের সময় স্বীকারোক্তি দিয়েছিল এবং ক্ষমা চেয়েছিল।
ওয়েস্টার্ন ওয়াল রাব্বি শমুয়েল রবিনোভিচ ওয়েস্টার্ন ওয়াল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন দ্বারা জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছেন, “একটি পবিত্র স্থান বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য কোনও স্থান নয় – তারা যাই হোক না কেন – এবং আরও অনেক কিছু যখন এটি পুরো ইহুদিদের কাছে পবিত্রতম স্থানে করা হয়,” পশ্চিমা প্রাচীর রাব্বি শমুয়েল রবিনোভিচ ওয়েস্টার্ন ওয়াল হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের জারি করা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, যা সাইটটি পরিচালনা করে। প্রকৃতপক্ষে, ইহুদী ধর্মের পবিত্রতম সাইটটি হ’ল সংলগ্ন মন্দির মাউন্ট।
গ্রাফিতিটি ইজরাত ইস্রায়েল নামে পরিচিত সমতাবাদী প্রার্থনা অঞ্চলের কাছে পাওয়া গিয়েছিল, এটি বেশিরভাগ দর্শনার্থীদের কাছে পরিচিত মূল পশ্চিম প্রাচীর প্লাজা থেকে পৃথক একটি অঞ্চল।
পুলিশের প্রাথমিক বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে যে সন্দেহভাজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নেওয়া হয়েছিল এবং তারপরে সীমাবদ্ধ শর্তে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে সন্দেহভাজনকে মুক্তি দেওয়া হয়নি এবং শুনানির জন্য আদালতে আনা হবে, যেখানে পুলিশ তার আটক বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করবে।
পুলিশের এক মুখপাত্র ইস্রায়েলের টাইমসকে নিশ্চিত করেছেন যে “প্রাথমিকভাবে তাকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তবে তিনি থানা ছাড়ার আগে এবং তাকে আটককারী হিসাবে তার অবস্থান থেকে সাফ করার আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে পরে সন্দেহভাজনকে তার আটকের প্রসারণের জন্য পুলিশের অনুরোধ হিসাবে আদালতে আনা হবে।”
“তদন্তের অনুসন্ধানগুলি পর্যালোচনা করার পরে এবং বোঝার পরে যে এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় তা বোঝার পরে এই উন্নয়ন হয়েছিল।
দিনের পরে, কান পাবলিক ব্রডকাস্টার জানিয়েছিলেন যে একজন বিচারক সন্দেহভাজনকে পাঁচ দিনের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য পুলিশের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, পরিবর্তে তাকে একটি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ওয়ার্ডে হাসপাতালে ভর্তি করার আদেশ দিয়েছিলেন।
ইয়োন্টের মতে, ২ 27 বছর বয়সী এই যুবককে সম্প্রতি প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তিনি তেল আভিভের একজন পতিত আইডিএফ সৈনিকের ছবিতে গ্রাফিতিকে স্প্রে করার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।
“আমার ছেলে একটি গুরুতর মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মধ্যে রয়েছে এবং সাধারণত এ জাতীয় কিছু করতে পারে না,” লোকটির বাবা ইয়েটকে বলেছেন। “তিনি একজন ভাল এবং দয়ালু ব্যক্তি এবং আমরা তাকে বাড়িতে ভালবাসি। আমি তার ক্রিয়াকলাপকে পুরোপুরি নিন্দা করি; এটি লজ্জাজনক এবং অপমানজনক।”
টাইমস অফ ইস্রায়েলের কাছে জানতে চাইলে একজন পুলিশ মুখপাত্র সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।
এই ঘটনাটি রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে সমালোচনা ছড়িয়ে দিয়েছিল, রাজনীতিবিদরা ডান থেকে বাম দিকে এক্সকে তাদের নিন্দা প্রকাশের জন্য নিয়ে যান।
জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রী ইটামার বেন গিভির, যার মন্ত্রণালয় পুলিশকে তদারকি করে, তিনি বলেছেন, “আমি ইহুদিদের – পশ্চিমা প্রাচীরকে সবচেয়ে পবিত্র স্থানটিতে যে ক্ষয়ক্ষতি ও অসম্মান দেখিয়েছিলেন তা দেখে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।” “ইস্রায়েল পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে এবং তাকে বিচারের আওতায় আনার জন্য বজ্রপাতের সাথে কাজ করবে।”
ধর্মীয় জায়নিজম পার্টির অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ লিখেছেন যে “এই প্রাচীন পাথরগুলি আমাদের জনগণের দীর্ঘ ইতিহাস, বিল্ডিং, ধ্বংস, রক্ত, নিপীড়ন এবং হলোকাস্টের ইতিহাস এবং আবারও বিল্ডিং এবং পুনর্জীবনকে ভিজিয়ে দিয়েছে। যারা তাদেরকে অসুস্থ করে তুলতে সক্ষম তারা ইহুদিদের বিরোধিতা করতে সক্ষম হয়েছে যা ইহুদিদের হতে পারে তা ভুলে গেছে।”
ক্ষমতাসীন লিকুড পার্টির শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইওভ কিশচ বলেছেন, “পাগলের কোনও সীমা নেই। “পশ্চিমা প্রাচীরটি সেই জায়গা যেখানে ইহুদিদের প্রজন্ম প্রার্থনা ও অশ্রুতে দাঁড়িয়েছিল। এটি ইহুদিদের unity ক্য ও অনন্তকালের প্রতীক। এটি ক্ষতিগ্রস্থ করা আমাদের সকলকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে।”
বিরোধী নেতাদের মধ্যে, নীল ও সাদা-জাতীয় unity ক্যের চেয়ারম্যান বেনি গ্যান্টজ এই আইনটিকে “ইস্রায়েলের সমগ্র জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধ” বলে অভিহিত করেছেন এবং ইস্রায়েল বেটেনু নেতা অ্যাভিগডর লিবারম্যানও এর নিন্দা জানিয়েছিলেন এবং দায়ীদের শাস্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
ডেমোক্র্যাটস পার্টির এমকে গিলাদ কারিভ বলেছেন, “এটি একটি জঘন্য আইন যা সমস্ত সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায় থেকে ইহুদিদের সদস্যদের অনুভূতিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।” “যুদ্ধ শেষ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এটি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর এবং ঘৃণ্য উপায়” “
গ্রাফিতিকে ইস্রায়েল পুরাকীর্তি কর্তৃপক্ষের সংরক্ষণ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সরানো হয়েছিল, জল-ভিত্তিক উপকরণ ব্যবহার করে যা পাথরের পৃষ্ঠের ক্ষতি করে না।