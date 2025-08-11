You are Here
গাজার টিপিং পয়েন্টটি কী ছিল?
গাজার টিপিং পয়েন্টটি কী ছিল?

জুলাইয়ে, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন ঘোষণা করেছিলেন যে ফ্রান্স ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে-এটি বেশিরভাগই অ-ইউরোপীয়, যা ইতিমধ্যে এটি করেছে, এমন 100 টিরও বেশি বৈশ্বিক রাজ্যের পদে যোগ দিয়েছে। গাজায় ইস্রায়েলি আচরণের বিষয়ে ইস্রায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর কাছে ধনুক পেরিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল তার সিদ্ধান্ত। যুক্তরাজ্যও যে খবরটি ইচ্ছা করে তা দ্বারা পরবর্তী দিনগুলিতে এই বিষয়টি আরও ভোঁতা করা হয়েছিল স্বীকৃতি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র যদি সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সামনে যুদ্ধবিরতি-আগুনের দিকে অগ্রগতি না করা হয়।

ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে, ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পছন্দটি যে কোনও ধারণা থেকে কম আসে যে এই বেশিরভাগ প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি কাজ করবে এবং আরও অনেক কিছু থেকে যে এটি নেতানিয়াহুর উপর চাপ পরিবর্তন করার জন্য চাপ বাড়িয়ে তুলবে। তবুও এগুলি কেবলমাত্র বেশ কয়েক সপ্তাহের সময়কালের শিরোনাম বিকাশ যেখানে মনে হয় যেন বিশ্বব্যাপী জনমত এবং সরকারী পদক্ষেপের জোয়ার গাজার প্রতি সিদ্ধান্তহীনতা এবং উদাসীনতা থেকে জনপ্রিয় বিদ্বেষের আরও প্রকাশ্য বোধ এবং ইস্রায়েলের সমালোচনা করার ইচ্ছার দিকে ঝুঁকছে। এমনকি বারী ওয়েইসেরও বিনামূল্যে প্রেসইস্রায়েলপন্থী সাংবাদিকতার দীর্ঘ একটি স্টালওয়ার্ট একটি প্রকাশ করেছেন নিবন্ধ যুক্তি দিয়ে যে গাজায় মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে কিনা তা জানার কোনও উপায় নেই, তবে সম্ভাবনা রয়েছে।

তাদের নিজস্ব উপায়ে, ইস্রায়েলের নাগরিকদের যে বিষয়গুলি সম্ভাব্যভাবে তাদের নামে চালিত করা হচ্ছে তা অবলম্বন করার এই জাতীয় প্রচেষ্টা বিশ্বব্যাপী বিতর্ক কতটা স্থানান্তরিত হয়েছে তার একটি স্বীকৃতি: এমনকি ইস্রায়েলের সবচেয়ে উত্সাহী পশ্চিমা সমর্থকরা দেশের বিশ্বব্যাপী চিত্রের দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির বিষয়ে ক্রমবর্ধমান চিন্তিত। এটা স্পষ্ট যে ইস্রায়েলের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ভোগাচ্ছে, এমনকি পশ্চিমা রাজ্যগুলির মধ্যেও যারা দীর্ঘকাল ধরে এর শক্তিশালী সমর্থক ছিল। জুনে, প্রতিটি বড় পশ্চিম ইউরোপীয় রাজ্যে ইস্রায়েলের নিট অনুকূলতা বেশি ছিল 40 পয়েন্ট ডুবো ফ্রান্স, জার্মানি এবং যুক্তরাজ্যে, প্রায় ১৫ শতাংশ লোকই পোল্ড করেছেন যে গাজায় ইস্রায়েলের প্রচারণা ছিল Oct ই অক্টোবর, ২০২৩ -এ হামাসের হামলার প্রতি আনুপাতিক বা যুক্তিসঙ্গত প্রতিক্রিয়া। দুই-তৃতীয়াংশ আমেরিকানদের মধ্যে ইস্রায়েল কীভাবে গাজায় যুদ্ধ পরিচালনা করছে তা অস্বীকার করে (যদিও একটি বিশাল পক্ষপাতদুষ্ট বিভাজন সহ)।

এই পরিবর্তনটি – এবং বিশ্বব্যাপী ইস্রায়েলের খ্যাতির চলমান অবক্ষয় – প্রকৃতপক্ষে নেতানিয়াহু সরকারের নীতিকে পরিবর্তন করবে বা গাজায় দুর্ভোগের উন্নতির জন্য কিছু করবে না দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তর দেওয়া আরও কঠিন প্রশ্ন। তবে জনগণের মতামতের চেয়ে আরও তাত্পর্যপূর্ণ, যা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য হ্রাস পেয়েছে, এটি সরকারী অপপ্রোব্রিয়ামের ক্রমবর্ধমান ওজন হতে পারে। ইউকে, ফ্রান্স এবং অন্যান্য রাজ্যগুলি ছাড়াও ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যদি কোনও যুদ্ধবিরতি অর্জিত না হয় তবে জার্মান সরকারের ঘটনা রয়েছে। ইস্রায়েলের অস্তিত্ব একটি হিসাবে ঘোষণা করার ঠিক ছয় মাস পরে প্রয়োজনীয় ফাংশন আধুনিক জার্মানি সম্পর্কে, চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ ঘোষণা করেছিলেন যে দেশটি করবে থামানো অস্ত্র রফতানি ইস্রায়েলের কাছে। এবং ইউরোপীয় কমিশন, যদিও এখনও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ইস্রায়েলের সমিতি চুক্তির সম্পূর্ণ স্থগিতাদেশকে প্রতিহত করছে, যদিও রয়েছে শক্ত এর বক্তৃতা এবং একটি আংশিক স্থগিতাদেশ নিয়ে আলোচনা করছে।

এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন: এখন কেন? সর্বোপরি, গাজায় হত্যাকাণ্ড প্রায় দুই বছর ধরে চলছে। আমরা কেন অবশেষে এই টিপিং পয়েন্টটি দেখছি তা বোঝাতে আমরা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করতে পারি।

এক জন্য, নৃশংসতা ঘটছে এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তি দুর্বল হয়ে উঠছে। হামাস এখনও গাজা উপত্যকায় অবশিষ্ট কিছু নাগরিক সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে, স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় দ্বারা উত্পাদিত দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান সহ, তবে এই অঞ্চলে উচ্চ দুর্ঘটনার হারকে সমর্থন করার জন্য এখন যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এর মধ্যে কিছু যুক্তি ক্রমবর্ধমান রক্তক্ষরণ আধা-ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নকল নৃশংসতা এবং সম্পর্কে ফটোগ্রাফাররা বিভ্রান্তিকর আন্তর্জাতিক প্রেস।

আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় গিয়ে নিজের জন্য তথ্যগুলি খুঁজে পাওয়া আদর্শ হবে; এটি একটি অনিবার্য সত্য যে ইস্রায়েলি সরকার এটিকে বাধা দেয়। গত সপ্তাহে, এটা ছিল রিপোর্ট যদিও স্কাই নিউজকে গাজায় সহায়তা ফোঁটার সময় বিমানটিতে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তবে এটি চিত্রগ্রহণ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে সহায়তা যদি তা হয় তবে তা আটকানো হবে।

এমনকি এটি ছাড়াও এটি ক্রমশ স্পষ্ট যে গাজার মানবিক পরিস্থিতি অদম্য হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক দাতব্য প্রতিষ্ঠানের চিকিত্সকরা এমন শিশুদের রিপোর্ট করেছেন যাদের ক্ষতগুলি উদ্দেশ্যমূলক লক্ষ্য এবং সংকট বেসিক ব্যথানাশক হাসপাতালে জোসে আন্দ্রেসের মতো মানবিক সংস্থাগুলি বিশ্ব কেন্দ্রীয় রান্নাঘর ইস্রায়েলি অবরোধের কারণে পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণের জন্য লড়াই করেছে। এটা সত্য হতে পারে সহায়তা চুরি হচ্ছে এবং ইস্রায়েলের কিছু শক্তিশালী সমর্থকদের যুক্তি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে – তবে এটি কিছু অনন্য ফিলিস্তিনি অমানবিকতার প্রতিচ্ছবি নয়। এটি হতাশার প্রতিচ্ছবি, এখন বিশ্বের কাছে দৃশ্যমান।

বৈশ্বিক মতামত পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হ’ল ইস্রায়েলি সরকারের অস্বীকার – পশ্চিম তীর এবং জেরুজালেমের ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বসতি স্থাপনকারীদের কাছ থেকে চলমান সহিংসতা সহ – ক্রমবর্ধমান সাহসী হয়ে উঠেছে। ইস্রায়েলি সরকারের অন্যতম চরম মন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ রয়েছে বারবার বলা হয় গাজা এবং এমনকি বহিষ্কারের সংযোজনের জন্য, এর মাধ্যমেস্বেচ্ছাসেবী মাইগ্রেশন“গাজা এবং পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তিনিদের। আরেক মন্ত্রী, অমিচাই এলিয়াহু, ফিলিস্তিনিদের খাওয়ানোর ইস্রায়েলের কোনও দায়িত্ব নেই, যাকে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের মতো সম্মানিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন “ভোগান্তি” সম্পর্কে “অনাহার” এবং “তীব্র দুর্ভিক্ষ” সম্পর্কে কথা বলা থেকে সরে এসেছে, এই জাতীয় বক্তব্যগুলি বাস্তবতার সাথে পুনর্মিলন করা কেবল আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।

এই শিফটের একটি চূড়ান্ত উপাদান, যদিও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ, এটি হ’ল ক্যাম্পাসের প্রতিবাদ এবং বিরোধীতার স্পেকটারটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০২৪ সালের বিক্ষোভের অনেকগুলি সুদৃ .় ছিল, তবে এই জাতীয় অনেক আন্দোলনের তুলনামূলকভাবে চরম দাবি-এবং ক্যাম্পাসগুলিতে বিড়ম্বনার ভিজ্যুয়াল-অনেক আমেরিকান দ্বারা নেতিবাচকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছিল। গ্রীষ্মের বিরতির আগমনের কারণে এই বিক্ষোভগুলি আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ক্র্যাকডাউন, পুলিশ এবং এমনকি ট্রাম্প প্রশাসনের সরাসরি চাপের অধীনে আরও পরে শুকিয়ে যায়।

ব্যঙ্গাত্মকভাবে বিক্ষোভগুলি চলে যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার এবং রক্ষণশীল ভাষ্যকারদের পক্ষে ইস্রায়েলের পদক্ষেপের সমালোচনা করা সহজ করেছে, কারণ তারা আর চরম বলে বিবেচিত কোনও মতামতের সাথে সম্পর্কের ঝুঁকি নিয়ে নেই। এমনকি এটি রিপাবলিকান পার্টির অভ্যন্তরে কিছু লোককে-টাকার কার্লসনের মতো ম্যাগা-সম্পর্কিত ব্যক্তিত্ব সহ-রাজনৈতিক স্থানটি প্রকাশ্যে প্রশ্ন করার জন্য যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইস্রায়েলের যুদ্ধকে সমর্থন করে কেন উপকৃত হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রশ্ন করার অনুমতি দিচ্ছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ’ল এগুলির কোনওটিই গাজায় দুর্ভোগের অবসান ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ কিনা। ইস্রায়েলে এবং বিশ্বের সমর্থকদের মধ্যে দেশের চিত্রের পতন সম্পর্কে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ রয়েছে। ইস্রায়েলি সরকারী কর্মকর্তা এবং বুদ্ধিজীবীরা ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা গাজার একটি পূর্ণ পেশা। সাম্প্রতিক জরিপে, 74 শতাংশ ইস্রায়েলি উত্তরদাতারা বলেছিলেন যে তারা হামাসের সাথে একটি চুক্তি সমর্থন করে যা যুদ্ধের অবসানের বিনিময়ে সমস্ত জিম্মিদের মুক্ত করবে। যাইহোক, এই দ্বন্দ্ব বজায় রাখতে এবং তার চরম দূর-ডান জোটের অংশীদারদের সন্তুষ্ট করার জন্য নেতানিয়াহুর ইচ্ছুক পরিবর্তন করতে এটি খুব কম কাজ করেছে।

নেতানিয়াহু গাজার একটি ধ্বংসাত্মক পেশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ বলে মনে হচ্ছে যা জিম্মিদের বাড়িতে আনতে বা ইস্রায়েলের অন্তর্নিহিত সুরক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য খুব কম কাজ করবে। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বীকৃতির দিকে ফরাসী ও ব্রিটিশদের পদক্ষেপও ইস্রায়েলের উপর আরও উল্লেখযোগ্য চাপের অভাবে সুই স্থানান্তরিত হতে পারে।

রুমের হাতি অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান – উল্লেখযোগ্যভাবে, রিপাবলিকানদের। ডেমোক্র্যাটরা যদিও ইস্রায়েলের প্রশ্ন সম্পর্কে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বপূর্ণ, তাদের সমালোচনায় ক্রমবর্ধমানভাবে উন্মুক্ত রয়েছে, কংগ্রেসে ইস্রায়েলের কাছে আরও অস্ত্র বিক্রয়কে আটকানোর সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সহ। বিপরীতে, ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে বিরোধ কেবল রিপাবলিকান পার্টিতে উদ্ভূত হচ্ছে। আগস্টের গোড়ার দিকে, ইউএস হাউস স্পিকার মাইক জনসন জেরুজালেমে পশ্চিম প্রাচীরটি পরিদর্শন করেছিলেন এবং যে তাঁর প্রার্থনা ছিল “আমেরিকা সর্বদা ইস্রায়েলের সাথে দাঁড়াবে।” রেপ। মার্জুরি টেলর গ্রিন, ইতিমধ্যে, ডিক্রিড “গণহত্যা, মানবিক সংকট এবং গাজায় অনাহার ঘটে।” জিওপি -র মধ্যে বিভাজনকে শ্রেণিবদ্ধ করা কঠিন: উদাহরণস্বরূপ, জনসন এবং গ্রিন উভয়ই ইস্রায়েলের বিষয়ে কথা বলার সময় তাদের সুসমাচার প্রচারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, এবং উভয়ই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শক্তিশালী সমর্থক ছিলেন। এখনও অবধি, এটি পার্টির সর্বাধিক স্পষ্টবাদী বহিরাগত যারা ইস্রায়েলের উপর সর্বাধিক স্থানান্তরিত হয়েছে, তবে এই অযৌক্তিক পুনর্গঠনের খুব কম আদেশ নেই।

ট্রাম্প নিজেই রয়েছেন ইস্রায়েলের উপর একটি ছদ্মবেশ। তিনি গাজা পুনর্নির্মাণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিভ্রান্ত করেছেন তবে নেতানিয়াহুর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ইস্রায়েলি মেসে টেনে আনতে ইচ্ছুকতার বিষয়ে অভিযোগ করেছেন। খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্প ইস্রায়েলি গাজা দখলের বিরোধিতা করছেন না, তবে অনাহারী ফিলিস্তিনিদের ছবি তাঁর নজরে আনার পরে তিনি ইস্রায়েলকে এই অঞ্চলে আরও সহায়তার অনুমতি দেওয়ার জন্যও চাপ দিয়েছেন।

সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল ট্রাম্প এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন যে গাজা দখল ও পুনর্নির্মাণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই একটি দৃ concrete ় ক্ষমতার সাথে জড়িত থাকতে হবে – সম্ভাব্যভাবে প্রক্রিয়াটিতে ইস্রায়েলের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের জন্য ব্যয় অনেক বেশি প্রদান করে। নেতানিয়াহু আছে আলিঙ্গন অতীতে এই ধারণাটি প্রকাশ্যে, যদিও তিনি বর্তমানে এটি সমর্থন করেন কিনা তা পরিষ্কার নয়। নির্বিশেষে, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একটি বিশাল, অবিস্মরণীয় ত্রুটি হবে – এটি অর্ধেক বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধে দেশকে জড়িয়ে ধরে ঝুঁকিপূর্ণ।

ইস্রায়েলকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ বন্ধ করা, ইস্রায়েলি সরকারকে গাজায় আরও বেশি খাদ্য ও চিকিত্সা সরবরাহের অনুমতি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া এবং শান্তি চুক্তির জন্য আগ্রাসীভাবে আমাদের প্রভাব ব্যবহার করার জন্য আরও ভাল পদ্ধতি হ’ল। এই মুহুর্তে, দেখে মনে হচ্ছে ট্রাম্প এতদূর যেতে রাজি নন। তবে তাঁর মাগা বেসের আরও অনেক কিছু মার্কিন-ইস্রায়েলের সম্পর্ককে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শুরু করার সাথে সাথে রাষ্ট্রপতি দেখতে পাবেন যে ইস্রায়েলের পক্ষে সীমাহীন সমর্থন এতটা জনপ্রিয় নয় যতটা তিনি ভাবেননি।

