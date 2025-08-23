News ‘গাজার বাচ্চাদের অনাহারে থামান’ এবং ‘স্টারমারের রাজনৈতিক বন্দী’ আগস্ট 23, 2025 Emily Shara“স্টপ স্টপ গাজার বাচ্চাদের” দাবী যা শনিবারের মিরর সংস্করণে নেতৃত্ব দেয়, গাজায় অপুষ্টির জন্য তিন বছরের এক ছেলের সাথে চিকিত্সা করা হচ্ছে তার একটি ছবি সহ জুটিবদ্ধ। এই কাগজটিতে হলোকাস্টের বেঁচে যাওয়া লোকদের একটি খোলা চিঠি রয়েছে যারা “ইস্রায়েলকে অনাহারে ফিলিস্তিনি শিশুদের ভয়াবহতা শেষ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন”, গাজা শহরে একটি অ-সমর্থিত দেহ দ্বারা দুর্ভিক্ষের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পরে। এই প্রতিবেদনে ইস্রায়েলের একটি “সম্পূর্ণ মিথ্যা” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যিনি এই অঞ্চলে অনাহার অস্বীকার করেছেন।এই সপ্তাহের শুরুর দিকে কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে লুসি কনলির সাথে প্রথম সাক্ষাত্কারটি সুরক্ষিত করার পরে “আমি স্টারমারের রাজনৈতিক বন্দী” টেলিগ্রাফের মূল শিরোনাম। সাউথপোর্ট হামলার পরে জাতিগত বিদ্বেষ জাগানোর জন্য কনলিকে কারাগারে বন্দী করা হয়েছিল এবং 380 দিন কারাগারের পিছনে কাটিয়েছিলেন।লুসি কনলিও সূর্যের শীর্ষস্থানীয় গল্প, এবং কাগজটি বলেছে যে তিনি তার “জেল অগ্নিপরীক্ষা” এর পরে পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করার বিষয়ে বিবেচনা করছেন।“গিসলাইন: দ্য ট্রুথ অফ ডিউক অ্যান্ড এপস্টাইন” ইউএস জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ঝিসলাইন ম্যাক্সওয়েলকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারের টেপগুলি প্রকাশের পরে ডেইলি মেইলের শিরোনামটি পড়েছে।আই গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে অভিবাসনের প্রতি ভোটারদের মনোভাব “কঠোর হচ্ছে”। গবেষণাপত্রটি জানিয়েছে যে মাইগ্রেশন এখন এনএইচএসকে ছাড়িয়ে যুক্তরাজ্যের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার ব্যয়ের পরে দ্বিতীয়।টাইমসের জন্য মাইগ্রেশনও মূল গল্প, সংস্কার যুক্তরাজ্যের নেতা নাইজেল ফ্যারেজ যুক্তরাজ্যে আশ্রয় প্রার্থীদের মোকাবেলায় একটি 10 বিলিয়ন ডলার পরিকল্পনার রূপরেখা প্রকাশ করার পরে। তিনি বলেছিলেন যে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হ’ল অবৈধভাবে দেশে প্রবেশকারী সমস্ত অভিবাসীকে আটক ও নির্বাসন দেওয়া এবং দিনে পাঁচটি নির্বাসন বিমানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে তার “ড্রাকোনিয়ান” পরিকল্পনা সম্ভবত “বিস্তৃত আইনী, রাজনৈতিক এবং ব্যবহারিক বাধা” এর মুখোমুখি হবে “পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করা উচিত।“১.6 মি শিশুরা পুতিনের ওয়ার মেশিনে চুরি করে” এক্সপ্রেস বলেছে যে, কয়েক হাজার শিশুকে পুনরায় শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে রাখা হয়েছে যা রাশিয়ার সামরিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে এবং “তাদের জাতীয় পরিচয়কে উত্সাহিত করে”। গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে তারা জরুরি পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছে কারণ ক্রেমলিন “স্বৈরশাসকের যুদ্ধের মেশিনকে খাওয়ানোর জন্য তরুণদের বরাবর চালিয়ে যাচ্ছে”। রাশিয়া অন্যায় কাজকে অস্বীকার করে এবং বলেছে যে এটি দুর্বল শিশুদের তাদের নিজের সুরক্ষার জন্য যুদ্ধ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নিয়ে সুরক্ষিত করেছে।ফিনান্সিয়াল টাইমস জানিয়েছে যে শুক্রবার ফেডারেল রিজার্ভের অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলনে জে পাওয়েলের কাছ থেকে মন্তব্য আঁকতে আগামী মাসে মার্কিন সুদের হার হ্রাস হতে পারে। তিনি বলেছিলেন যে একটি “নরমকরণ” চাকরির বাজার ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কের সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি প্রভাবগুলি অফসেট করতে পারে এবং এই “স্থানান্তরিত ভারসাম্য” “আমাদের নীতিগত অবস্থান সামঞ্জস্য করার ওয়ারেন্ট” করতে পারে।ডেইলি স্টার সাঁতারের পোশাকের প্রবণতা নিয়ে একটি গল্প লিখেছেন, দাবি করেছেন যে ব্রিটিশ জনগণ “থ্যাংসের জন্য বার্মি” চলে গেছে।Source linkShare Facebook Twitter Pinterest Linkedin