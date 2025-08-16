গাজার মহিলা ইটালি থেকে বেরিয়ে এসে হাসপাতালে মারা যান

পিসার চিকিত্সকরা জানিয়েছেন, “গুরুতর শারীরিক অবনতির রাজ্যে” বর্ণিত একজন 20 বছর বয়সী প্যালেস্তিনি মহিলা।
বুধবার দেরিতে রোগীকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং শুক্রবার মারা যান।
হাসপাতালের মতে তাকে মানবিক মিশনের অংশ হিসাবে গাজা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি “খুব জটিল, আপোসযুক্ত ক্লিনিকাল ছবি” নিয়ে এসেছিলেন।
তিনি শ্বাসকষ্টের সংকটে প্রবেশের পরে এবং পরবর্তীকালে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে যাওয়ার পরে মারা যান, এটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, হাসপাতালের কর্মীরা তার মৃত্যুর আগে পরীক্ষা করেছিলেন এবং সহায়ক থেরাপি শুরু করেছিলেন।
ইটালিয়ান মিডিয়া মারাহ আবু জুহরি নামে পরিচিত এই মহিলাটি তার মাকে নিয়ে ইতালি পৌঁছেছিলেন।
ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি বলেছেন, প্রায় ১২০ জন ফিলিস্তিনি – ৩১ জন রোগী এবং তাদের পরিবার – তিনটি বিমানের রোম, মিলান এবং পিসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
এক্স -এর একটি পোস্টে মিঃ তাজানি বলেছিলেন যে এটি ফিলিস্তিনিদের 14 তম মেডিকেল সরিয়ে নেওয়া যা ইতালি 2024 সালের জানুয়ারী থেকে পরিচালনা করেছিল এবং এটি বৃহত্তম।
এই মহিলাটি অপুষ্টিতে ভুগেছে কিনা তা হাসপাতালটি নির্দিষ্ট করে দেয়নি, তবে তিনি বলেছিলেন যে তিনি “গুরুতর শারীরিক অবনতির রাজ্যে” এসেছেন।
টাস্কান অঞ্চলের নেতা ইউজেনিও জিয়ানী শনিবার মহিলার মৃত্যুর জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন।
সপ্তাহের প্রথম দিকে, জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছিলেন যে ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় অনাহার এবং অপুষ্টি তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল।
জাতিসংঘ জানিয়েছে যে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় 12,000 শিশুদের জুলাই মাসে তীব্র অপুষ্টি ছিল – সবচেয়ে বিপজ্জনক স্তরের গুরুতর অপুষ্টি সহ 2,500 এরও বেশি সহ। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে যে সংখ্যাগুলি সম্ভবত একটি আন্ডারকাউন্ট।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন গত মাসে গাজায় কেউ অনাহারে নেই।
“গাজায় অনাহারের কোনও নীতি নেই, এবং গাজায় কোনও অনাহার নেই,” তিনি বলেছিলেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইমাসিয়েটেড লোকেদের উদীয়মান চিত্রগুলি উল্লেখ করে মিঃ নেতানিয়াহুর দাবির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
“আমি জানি না,” মিঃ ট্রাম্প যখন জানতে চাইলে তিনি ইস্রায়েলি নেতার মন্তব্যে একমত হন কিনা জানতে চাইলে বলেছিলেন। “আমি বলতে চাইছি, টেলিভিশনের উপর ভিত্তি করে, আমি বিশেষত বলব না কারণ এই শিশুদের খুব ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে।”
শনিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে যে সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কীভাবে “অল্প সংখ্যক অস্থায়ী মেডিকেল-মানবিক ভিসা” জারি করা হয়েছিল তা পর্যালোচনা করে গাজার লোকদের জন্য সমস্ত দর্শনার্থী ভিসা বন্ধ করা হচ্ছে।
গত দুই সপ্তাহ ধরে, ইস্রায়েল মে মাসের শেষের দিকে যে পরিমাণ প্রবেশ করছিল তার চেয়ে গাজায় খাবারের পরিমাণ তিনগুণের অনুমতি দিয়েছে।
এটি আড়াই মাস পরে যখন ইস্রায়েল সমস্ত খাদ্য, ওষুধ এবং অন্যান্য সরবরাহ নিষিদ্ধ করে বলেছিল যে হামাসকে ২০২৩ সালের অক্টোবরের আক্রমণে যুদ্ধ শুরু করার সময় তোলা জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল।