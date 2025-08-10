গাজার হামাস-চালিত কর্তৃপক্ষ শনিবার আইডিএফ ফায়ার দ্বারা 37 জন নিহত দাবি করেছে, বেশিরভাগ সহায়তা সন্ধানকারীদের

গাজার হামাস-পরিচালিত সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি জানিয়েছে, শনিবার ইস্রায়েলি আগুনে কমপক্ষে ৩ 37 জন লোক মারা গিয়েছিল, এতে ৩০ জন বেসামরিক লোক যারা সহায়তা সংগ্রহের অপেক্ষায় ছিল।
সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এএফপিকে বলেছেন যে ইস্রায়েলি বাহিনী উত্তর গাজায় একটি সীমান্ত পারাপারের কাছে জড়ো হওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর গুলি চালানোর অভিযোগে 12 জন মারা গিয়েছিল এবং প্রায় 200 আহত হয়েছিল।
ইস্রায়েলি সেনা কেন্দ্রীয় গাজার একটি সহায়তা পয়েন্টের কাছে একত্রিত হয়ে বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করার পরে আরও ছয় জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়েছিল, তিনি দৃ serted ়ভাবে বলেছিলেন।
বাসালের মতে মধ্য গাজায় ধর্মঘটের ফলে একাধিক হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল, দক্ষিণ শহর খান ইউনিসের কাছে একটি ড্রোন হামলা কমপক্ষে তিনজনকে হত্যা করে এবং আরও কয়েকজন আহত করে।
অন্য কোথাও, গাজা শহরে ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা সিনিয়র হামাস নেতা খলিল আল-হাইয়ার দুই ভাগ্নে নিহত হয়েছেন, হামাসের মুখপত্র আল-রিসালা জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইস্রায়েলি শেলিংয়ের দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল, আবদ আল-সালাম আল-হাইয়া এবং মুয়াজ আবদ আল-সালাম আল-হাইয়া শেজাইয়ার গাজা সিটি পাড়ায় আগুনের কাঠ কাটছিলেন।
হায়িয়া হামাসের আলোচনার দলকে নেতৃত্ব দেয় এবং দোহায় অবস্থিত।
গাজার খাদ্য বিতরণ পয়েন্টের নিকটে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি প্রতিদিন জড়ো হয়, বিতর্কিত মার্কিন- এবং ইস্রায়েলি-সমর্থিত গাজা মানবিক ফাউন্ডেশন দ্বারা পরিচালিত চারটি সহ চারটি সহ, যা জিএইচএফ বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করার সাথে শত শত নিহত হতে দেখা গেছে এমন প্রায় দৈনিক শ্যুটিংয়ের ঘটনা দ্বারা জর্জরিত হয়েছে।
জাতিসংঘ জানিয়েছে যে মে মাসে জিএইচএফটি কাজ শুরু করার পর থেকে এনক্লেভে সহায়তা সরবরাহের জন্য ১,৩০০ জনেরও বেশি লোক নিহত হয়েছে, তাদের বেশিরভাগই জিএইচএফ সাইটের নিকটে ইস্রায়েলি বাহিনী দ্বারা গুলি চালিয়েছিল।
আইডিএফটি ভিড়ের দিকে গুলি চালানোর সতর্কতা শটগুলি স্বীকার করেছে যা এর সৈন্যদের খুব কাছাকাছি আসে, তবে জাতিসংঘকে অতিরঞ্জিত বলে অভিহিত করেছে, যদিও এটি বিকল্প সংখ্যা সরবরাহ করে নি।
মারাত্মক ঘটনাগুলি জিএইচএফ সাইটগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং গত সপ্তাহে 20 জন লোক মারা গিয়েছিল এবং সেন্ট্রাল গাজার দেইর আল-বালাহে উল্টানো একটি ট্রাক এবং স্ট্রিপটিতে সহায়তা করা একটি ট্রাক যখন আরও কয়েক ডজন আহত হয়েছিল।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, অনাহারী ফিলিস্তিনিদের, বিশেষত শিশুদের চিত্রগুলি বিশ্বকে আতঙ্কিত করেছে, উপকূলীয় ছিটমহলে আরও সহায়তা সক্ষম করার জন্য ইস্রায়েলের উপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়িয়ে তুলেছে, যেখানে ইস্রায়েলের উপর বিধ্বংসী হামাস-নেতৃত্বাধীন হামলার পর থেকে যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে।
স্ট্রিপের মানবিক পরিস্থিতি উন্নত করতে ইস্রায়েল যে পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল ফিলিস্তিনি ছিটমহলে এয়ারড্রপগুলি পুনরায় শুরু করা।
যদিও এই সিদ্ধান্তটি বিদেশে সঠিক দিকের এক ধাপ হিসাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল, এয়ারড্রপগুলি কেবল জমি দ্বারা গাজায় প্রবেশ করতে পারে তার একটি ছোট্ট অংশ সরবরাহ করতে সক্ষম হয় এবং উপরে থেকে প্যাকেজগুলি দ্বারা আঘাত হানার সম্ভাবনার কারণে বেসামরিক নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ঝুঁকি তৈরি করে।
আইডিএফ জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্দান, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস এবং – প্রথমবারের মতো – গ্রীস এবং ইতালি, শনিবার গাজা উপত্যকায় মানবতাবাদী সহায়তার 106 প্যালেট বিমান চালিয়েছিল।
প্রতিটি প্যালেটে প্রায় এক টন খাবার থাকে।
২ July শে জুলাই থেকে, যখন ইস্রায়েল এয়ারড্রপগুলিকে নতুনভাবে শুরু করার অনুমতি দিয়েছে, তখন ইস্রায়েল সহ ১২ টি দেশ গাজা উপত্যকায় এক হাজারেরও বেশি মানবিক সহায়তা প্যাকেজ এয়ারড্রপ করা হয়েছে, সামরিক বাহিনী জানিয়েছে। আইডিএফ এয়ারড্রপযুক্ত প্যাকেজগুলি আন্তর্জাতিক সহায়তা গোষ্ঠী সরবরাহ করে।
হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না। ইস্রায়েল বলেছে যে তারা জানুয়ারী পর্যন্ত যুদ্ধে প্রায় ২০,০০০ যোদ্ধাকে এবং ইস্রায়েলের অভ্যন্তরে আরও ১,6০০ সন্ত্রাসীকে October ই অক্টোবর আক্রমণে হত্যা করেছে।
ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করার চেষ্টা করেছে এবং চাপ দেয় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।