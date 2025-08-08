ক্ষুধা সম্পর্কিত কারণে ফিলিস্তিনিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মারা যাচ্ছে। সহায়তা কর্মীরা বলছেন, অন্যরা চরম বঞ্চনার কয়েক মাস থেকে দুর্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ চিকিত্সা সরবরাহ, জ্বালানী এবং পরিষ্কার জল সম্পর্কিত একটি অঞ্চলে অসুস্থতার জন্য দুর্বল।
Source link
গাজা ক্ষুধার সংকট আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে ইস্রায়েল সামান্য সাহায্য করতে দেয়
ক্ষুধা সম্পর্কিত কারণে ফিলিস্তিনিদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মারা যাচ্ছে। সহায়তা কর্মীরা বলছেন, অন্যরা চরম বঞ্চনার কয়েক মাস থেকে দুর্বল এবং গুরুত্বপূর্ণ চিকিত্সা সরবরাহ, জ্বালানী এবং পরিষ্কার জল সম্পর্কিত একটি অঞ্চলে অসুস্থতার জন্য দুর্বল।