গাজা টেকওভার টক এর মধ্যে হামাস ‘আংশিক জিম্মি চুক্তি’ চায় জেরুজালেম পোস্ট
চ্যানেল 12 প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু দ্বারা প্রাপ্ত একটি শ্রেণিবদ্ধ নথিতে রিপোর্ট করেছেন, মোসাদের কাতারে বার্নিয়া ভ্রমণের কয়েক ঘন্টা পরে।
হামাস সন্ত্রাসীরা গাজা সিটিতে জিম্মি প্রকাশের আগে দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারী 1, 2025(ছবির ক্রেডিট:: আলী হাসান/ফ্ল্যাশ 90)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পশিফা হাসপাতালের কাছে আল জাজিরা রিপোর্টার হিসাবে হামাস সন্ত্রাসবাদী দ্বিগুণ হামাস সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে ইস্রায়েলি সামরিকআগস্ট 11, 2025গাজান পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে দক্ষিণ সুদানের সাথে আলোচনায় ইস্রায়েলআগস্ট 12, 2025পেরুতে আবিষ্কার করা বিরল আনুষ্ঠানিক মাথাগুলি ‘মেঘের যোদ্ধাদের’ উপর আলোকপাত করেছেআগস্ট 8, 2025ইস্রায়েলের ডিআরআর -১ স্যাটেলাইটটি ৩ 36,০০০ কিমি কক্ষপথে পৌঁছেছে। পৃথিবীর উপরে, মিশন শুরুআগস্ট 11, 2025