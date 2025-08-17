গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরে ফিলিস্তিনি মহিলা ইতালিতে মারা যান | জেরুজালেম পোস্ট
মারাহ আবু জুহরি হলেন ২০ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি যিনি গাজা থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরে ইতালির একটি হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন। ইতালীয় মিডিয়া আউটলেটগুলি জানিয়েছে যে তিনি “গুরুতর অপুষ্টি” ভুগছেন।
বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের যারা রাফাহকে পালিয়ে গিয়েছিল, আইডিএফ বেসামরিক নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার পরে, মে মাসে দক্ষিণ গাজা উপত্যকায় খান ইউনিসের একটি গাড়িতে ভ্রমণ করে। যদিও স্থানান্তরগুলি দুর্ভাগ্যজনক, তবুও এগুলি হামাস দ্বারা বিকৃত করা হয়েছে, যা ইস্রায়েলের কর্মকে নির্মম হিসাবে ফ্রেম করেছে, লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন।(ছবির ক্রেডিট:: রমজান আবেদ/রয়টার্স)দ্বারাজেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাপ্রস্তাবিত গল্পহামাস জিম্মি ইটজিক এলগারাতকে হত্যা করা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রকাশ করেছেআগস্ট 14, 2025আইএএফের সর্বাধিক উন্নত পরিবহন হেলিকপ্টার প্রযোজনায় প্রবেশ করে, লকহিড-মার্টিন ঘোষণা করেআগস্ট 14, 2025রোমান সাম্রাজ্যের পতন: আব্রামোভিচের ভিতরে চেলসি এফসির বিক্রয় বিক্রয়আগস্ট 16, 2025ইস্রায়েলি সকার ভক্তরা পোল্যান্ডে ‘খুনিদের’ ব্যানার দিয়ে ক্ষোভের কারণআগস্ট 15, 2025