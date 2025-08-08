গাজা নিয়ন্ত্রণ | পরিবর্তে মার্ক কার্নি ইস্রায়েলের পরিকল্পনার নিন্দা করে

(অটোয়া) প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এর পরিবর্তে ইস্রায়েল সরকারকে গাজা শহরের নিয়ন্ত্রণ নিতে সাজা দিয়েছেন, এভাবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু কর্তৃক এই আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মক আগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমালোচনামূলক কনসার্টে তাঁর কণ্ঠে যোগ দিয়েছিলেন।
ট্রেনটনে যাওয়ার পরে, যেখানে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে অটোয়া এই বছর কানাডার সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য মজুরি বৃদ্ধির জন্য দুই বিলিয়ন ডলার ব্যয় করবে, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ইস্রায়েলি সরকারের এই সিদ্ধান্তটি ইতিমধ্যে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি পাবে।
প্রধানমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, “আমরা আরও অনেক দেশে যোগদান করি যে এটি একটি ত্রুটি এবং এই পদক্ষেপটি মাটিতে মানবিক পরিস্থিতির উন্নতির ক্ষেত্রে অবদান রাখবে না,” প্রধানমন্ত্রী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন।
এটি ঝুঁকি হ্রাস করার চেয়ে জিম্মিদের জীবনকে আরও বেশি বিপদে ফেলবে। আমরা তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি আমাদের কলটি পুনরাবৃত্তি করি। আমরা হামাসে আমাদের কলটি পুনরাবৃত্তি করি যাতে এটি তাত্ক্ষণিকভাবে সমস্ত জিম্মি পুনরুদ্ধার করে। আমরা পুনরাবৃত্তি করি যে ভবিষ্যতে হামাসের কোনও ভূমিকা নেই এবং আমরা এই ফলাফলগুলির অর্জনে যথাসম্ভব অবদানের জন্য আমাদের মিত্রদের সাথে কাজ চালিয়ে যাব।
কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি
ইস্রায়েলি সুরক্ষা সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে, সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে বেসামরিক জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা বিতরণ করার সময় এই অঞ্চলটির উত্তরে আংশিকভাবে ধ্বংস হওয়া একটি সমষ্টি গাজা শহর নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
হামাসের নিরস্ত্রীকরণ এবং জীবিত ও মৃত সমস্ত জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন ছাড়াও এই পরিকল্পনার লক্ষ্য গাজা উপত্যকাকে ধ্বংস করা এবং ইস্রায়েলি নিয়ন্ত্রণের অধীনে একটি নাগরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার আগে ইস্রায়েলি নিয়ন্ত্রণে রাখা যা হামাস বা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ নয়, মিঃ নেতানিয়াহুর কার্যালয় শুক্রবার জানিয়েছে।
তার সরকার ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার পরিকল্পনা করেছে কিনা তা জানতে পরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, মিঃ কার্নি শাসন করতে চাননি।
“আমরা এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতার স্তর আনার চেষ্টা করার জন্য বেশ কয়েকটি ফ্রন্টে কাজ করছি, তারপরে সুরক্ষা, তারপরে এই অঞ্চলে শান্তি এবং এই ফ্রন্টগুলিতে, হ্যাঁ, আমরা আমাদের মিত্রদের সাথে, ফরাসিদের সাথে, ব্রিটিশদের সাথে মধ্য প্রাচ্যে আমাদের অংশীদারদের সাথে পরিস্থিতি স্থিতিশীলতার জন্য কাজ করার জন্য কাজ করি,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে, কার্নি সরকার ইস্রায়েল সরকারের প্রতি সুরকে যথেষ্ট শক্ত করে তুলেছে, বিশেষত গাজা উপত্যকায় যে দুর্ভিক্ষের ফলে সরকারের প্রতিবন্ধকতাগুলি মানবিক সহায়তার বিতরণকে সীমাবদ্ধ করে।
গত সপ্তাহে, প্রধানমন্ত্রীও ঘোষণা করেছিলেন যে কানাডা সেপ্টেম্বরে প্যালেস্তাইন রাজ্যকে নির্দিষ্ট শর্তে স্বীকৃতি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে, এইভাবে ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেনের মতো মিত্র দেশগুলির পদক্ষেপের পরে।
শনিবার জাতিসংঘের সুরক্ষা কাউন্সিল গাজায় জরুরি বৈঠক করবে, বেশ কয়েকটি কূটনৈতিক সূত্র শুক্রবার এএফপিকে জানিয়েছে।
জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস ইস্রায়েলকে একজন মুখপাত্রের কণ্ঠে “একটি বিপজ্জনক ক্রমবর্ধমান” বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, যা “লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনিদের জন্য ইতিমধ্যে বিপর্যয়কর পরিণতি আরও খারাপ করার ঝুঁকি রয়েছে”।
ফ্রান্স-প্রেস এজেন্সি সহ