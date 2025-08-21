গাজা নীতিতে বিরোধের রিপোর্টের পরে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের আগুনের সহায়তায় সহায়তা করুন

You are Here
ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি বিষয়গুলির জন্য তার প্রেস অফিসারকে বরখাস্ত করেছে, যখন তিনি গাজা উপত্যকায় ট্রাম্প প্রশাসনের নীতি কীভাবে প্রজেক্ট করবেন সে সম্পর্কে অভ্যন্তরীণভাবে একাধিক আপত্তি উত্থাপন করার পরে।

ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, সোমবার শাহেদ ঘোরিশিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, তিনি বিভাগের জন্য একটি বিবৃতি খসড়া তৈরি করার ঠিক কয়েকদিন পরেই বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “গাজায় ফিলিস্তিনিদের জোর করে স্থানচ্যুতি” সমর্থন করে না।

এই বক্তব্যটির প্রসঙ্গে কী হওয়ার কথা ছিল তা এই পোস্টটি নির্দিষ্ট করে নি, তবে এটি গাজা সিটির পরিকল্পিতভাবে প্রায় 1 মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দেওয়ার জন্য ইস্রায়েলের পরিকল্পনার পটভূমির বিরুদ্ধে এসেছিল এবং এই খবরে বলা হয়েছে যে এটি স্ট্রিপ থেকে শরণার্থী শরণার্থী স্থানান্তর সম্পর্কে দক্ষিণ সুদানের সাথে আলোচনার মধ্যে রয়েছে।

ঘোরিশি পোস্টকে বলেছিলেন যে খসড়া বিবৃতিতে তিনি যে ভাষাটি ব্যবহার করেছিলেন তা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাম্প্রতিক মাসগুলিতে যে মন্তব্য করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যিনি এই স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন স্ট্রিপের সমস্ত রেজিস্ট্রি দখল করার জন্য ট্রাম্পের ফেব্রুয়ারিতে একটি পরিকল্পনা উন্মোচন করার পরে গাজানদের জোর করে বহিষ্কার করতে চাইছেন না।

তবে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্ব ঘোরিশি দ্বারা প্রস্তাবিত লাইনটি ভেটো করেছিলেন, গত সপ্তাহে পোস্টটি প্রাপ্ত একটি মেমো অনুসারে।

এটি একমাত্র সময়ই ঘোরিশি ছিল না – যিনি বিডেন প্রশাসনের সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন – নিকটবর্তী পূর্ব বিষয়ক বিষয়বস্তুর ব্যুরোর অন্যদের সাথে সংঘর্ষ করেছিলেন।

এই মাসের শুরুর দিকে গাজা শহরের একটি তাঁবুতে যখন ইস্রায়েলি বিমান হামলা আল জাজিরার রিপোর্টার আনাস আল-শরীফকে হত্যা করেছিল, তখন ঘোরিশি সুপারিশ করেছিলেন যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটি বিবৃতি জারি করে যার মধ্যে একটি লাইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার মধ্যে একটি লাইন “শোক (ইনগ) সাংবাদিকদের ক্ষতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়।”

তবে ঘোরিশিকে বরখাস্ত করা হয়েছিল, স্টেট ডিপার্টমেন্টে একজন উচ্চতর একটি পোস্টের মাধ্যমে 10 আগস্টের একটি ইমেলের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, “কোনও প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন হয় না … আমরা যদি এই ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনিশ্চিত থাকি তবে আমরা সমবেদনা প্রেরণ করতে পারি না।”

ইস্রায়েল বলেছে যে আল-শারিফ একজন হামাসের যোদ্ধা ছিলেন এবং আইডিএফ জানিয়েছে যে তাঁর সাথে নিহত আরও কিছু সাংবাদিকও সন্ত্রাসমূলক কর্মী ছিলেন। তবে সেনাবাহিনী পরবর্তী দাবির প্রমাণ দেয়নি।

একজন ব্যক্তি যিনি বারবার বিভাগের মধ্যে ঘোরিশির সাথে সংঘর্ষ করেছিলেন তিনি হলেন ডেভিড মিলস্টেইন, ইস্রায়েল মাইক হাকাবির মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সিনিয়র উপদেষ্টা।

এই বিষয়টির সাথে পরিচিত কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট মিলস্টেইনকে জানিয়েছে যা ইস্রায়েলি সরকার নীতিমালার প্রতিরক্ষায় স্টেট ডিপার্টমেন্ট জুড়ে কর্মীদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য পরিচিত।

একজন কর্মকর্তা পোস্টকে বলেছেন, “মিলস্টেইন একজন রাষ্ট্রদূতের উপদেষ্টা।

মিলস্টেইন মন্তব্যের জন্য সংবাদপত্রের অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

এই পদটিতে বলা হয়েছে যে মিলস্টেইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অফ স্টেট সেক্রেটারি মার্কো রুবিওর নামে একটি বিবৃতি প্রকাশের চেষ্টা করার সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সংঘর্ষ করেছিলেন যা আয়ারল্যান্ডকে আইনকে অগ্রসর করার জন্য নিন্দা করেছিল যা ইস্রায়েলি বসতিগুলির সাথে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করবে।

মিলস্টেইনকে ইউরোপের মার্কিন কূটনীতিকরা ওভাররুল করেছিলেন যারা অনুভব করেছিলেন যে বিষয়টি প্রথমে ডাবলিনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপন করা উচিত।

অতি সম্প্রতি, ঘোরিশি মিলস্টেইনের বাইবেলের নাম, “জুডিয়া এবং সামেরিয়া দ্বারা পশ্চিম তীরে উল্লেখ করার জন্য স্টেট ডিপার্টমেন্টকে পাওয়ার জন্য মিলস্টেইনের প্রচেষ্টার সাথে একমত নন।

মিলস্টেইন হাউস স্পিকার মাইক জনসনের প্রশংসা করে একটি বিবৃতি তৈরি করেছিলেন “যিহূদিয়া ও সামেরিয়ায় যাওয়ার জন্য হাউসের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং হাউসের প্রথম স্পিকার হিসাবে ইতিহাস তৈরি করার জন্য” ইতিহাস তৈরি করার জন্য। “

পোস্টটি জানিয়েছে, ঘোরিশি মিডিয়ার সাথে ভাগ করে নেওয়ার আগে লাইনটি কেটে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল।

ইউএস হাউস স্পিকার মাইক জনসন, বাম, এবং ইয়ার চেটবাউন 4 আগস্ট, 2025 -এ এরিয়েলের বন্দোবস্ত সফর করেছেন। (সৌজন্যে, আরিয়েল পৌরসভা কর্তৃপক্ষ)

স্টেট ডিপার্টমেন্ট ঘোরিশিকে তার বরখাস্তের কারণ সরবরাহ করেনি, যা প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি ঠিকাদার ছিলেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র টমি পিগট গুলি চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, পাশাপাশি পোস্টের কাছে একটি বিবৃতিতে কারণ নির্দেশ করেছেন।

পিগট বলেছিলেন, “আমরা ফাঁস হওয়া ইমেল বা অভিযোগ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করি না। ফেডারেল কর্মচারীদের তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতাদর্শগুলি যথাযথভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির এজেন্ডার চেয়ে এগিয়ে রাখা উচিত নয়,” পিগট বলেছিলেন।

ঘোরিশি পোস্টটিকে বলেছিলেন যে তার গুলি চালানো ফিলিস্তিনিদের সম্ভাব্য বহিষ্কারের বিষয়ে মার্কিন অবস্থান নিয়ে উদ্বেগজনক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

তিনি বলেন, “আমার অনেক সহকর্মীর সাথে দৃ strong ় খ্যাতি এবং ঘনিষ্ঠ কাজের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমি এই বিরোধগুলি থেকে বাঁচতে পারিনি।

স্টেট ডিপার্টমেন্টে ঘোরিশির মিত্ররা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বক্তব্য রেখে পোস্টকে বলেছিলেন যে তিনি কোনও দুর্বৃত্ত কর্মচারী নন যিনি প্রশাসনের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন এবং এমনকি রুবিওর কাছ থেকে ফেব্রুয়ারির একটি টুইটও তৈরি করেছিলেন যে ঘোষণা করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “‘গাজা আবার সুন্দর করে তুলতে চায়।’

ঘোরিশি এই পদকে বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হননি এবং সৌদি আরবে রাষ্ট্রপতি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

“ট্রাম্প মধ্য প্রাচ্যে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নিওকনস এবং পাশ্চাত্য হস্তক্ষেপবাদীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং দাবি করেছেন যে তিনি এই অঞ্চলের জন্য একটি নতুন পথ প্রশস্ত করতে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। স্টেট ডিপার্টমেন্টের সপ্তম তলায় থাকা হকস সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মেলে না,” ঘোরিশি রুবিয়ো এবং অফিসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের বাকী অংশের মেঝে উল্লেখ করে বলেছিলেন।

বুধবার ঘোরিশির ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার খবর প্রকাশ্যে, সুদূর-ডান কর্মী এবং ষড়যন্ত্র তাত্ত্বিক ট্রাম্পের উপদেষ্টা লরা লুমার প্রাক্তন প্রেস অফিসারকে একজন “ইরানপন্থী সরকার জিহাদি মুসলিম এনআইএসি-তে আবদ্ধ” বলে অভিহিত করেছেন। “

ঘোরিশি বলেছিলেন যে তিনি ২০১৩ সালে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের সমর্থক সংস্থা জাতীয় ইরানি আমেরিকান কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, ২০১৫ সালের ইরান পারমাণবিক চুক্তির পক্ষে লবিংয়ের জন্য প্রধানত পরিচিত।

চিকিত্সার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা গাজান শিশুদের অস্থায়ী ভিসা প্রদান বন্ধ করার জন্য রাজ্য বিভাগের শনিবারের সিদ্ধান্তের জন্য লুমার কৃতিত্ব নিয়েছেন।

