গাজা পেশা পরিকল্পনা হ’ল দখলকৃত ফিলিস্তিনে গণহত্যার জন্য জায়নিস্ট রেজিমের নীতি অব্যাহত রাখা

۲۱: ۱۶ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব ـ ইসমাইল বাকাই গাজার সামরিক দখল এবং এর বাসিন্দাদের জোরপূর্বক অভিবাসনের জন্য এটি সম্পূর্ণ এবং দৃ strongly ়ভাবে নিন্দা করার জন্য জায়নিস্ট শাসনের কর্মসূচির বর্ণনা দিয়েছেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে ফিলিস্তিনি historic তিহাসিক ভূমি শাসনকারী অপরাধীদের দ্বারা গাজার সম্পূর্ণ দখলের হুমকি, যা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালত এবং আন্তর্জাতিক বিচার আদালত তাদের গণহত্যার অপরাধ হিসাবে তাদের ক্রিয়াকলাপ তদন্ত করছে, ফিলিস্তিনি শাসনামলে পরিষ্কার করার জন্য জায়নিস্ট শাসনের বিশেষ উদ্দেশ্যগুলির আরও একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন।
বাকা’ই দখল করা ফিলিস্তিনে সংঘটিত গণহত্যা ও জঘন্য অপরাধ বন্ধ করার জন্য সরকার ও জাতিসংঘের আইনী ও নৈতিক দায়বদ্ধতার উপর জোর দিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলির জায়নিস্ট শাসনের অপরাধের সাথে ধারাবাহিকতা। মানব সভ্যতার আইনী, আদর্শ ও নৈতিক ভিত্তি কাঁপছে।
তিনি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের সরকারী অনুরোধকেও ইসলামিক সহযোগিতা সংগঠনের সচিবালয় থেকে পাশাপাশি সৌদি আরবকে সদর দফতরের প্রধান হিসাবে এবং তুরস্কের প্রধান হিসাবে ইসলামিক রাষ্ট্রীয় সহযোগীদের মন্ত্রীর চেয়ারম্যান হিসাবে নিপীড়িত পিত্তিকদের সহায়তা করার জন্য ইসলামিক রাষ্ট্রের জরুরি বৈঠকের জন্য জরুরি সভা করার জন্যও উল্লেখ করেছিলেন।
সূত্র: স্টেট ডিপার্টমেন্ট