গাজা ফটোগ্রাফার হামাসের সাথে ক্ষুধার্ত বা অনুমোদিত চিত্রের মঞ্চায়ন অস্বীকার করেছেন

গাজার একজন ফটোগ্রাফার যিনি হামাসের জন্য প্রচার তৈরির জন্য বিশিষ্টভাবে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তার ছবি মঞ্চায়ন অস্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি সন্ত্রাস গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কিত নন।
মঙ্গলবার থেকে আনাস জায়েদ ফেটিহা আগুনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন, যখন জনপ্রিয় জার্মান ট্যাবলয়েড বিল্ডটি ইস্রায়েলি-কাকযুক্ত দুর্ভোগের বিবরণী, বিশেষত ক্ষুধা এবং তাঁর ব্যক্তিগত সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি থেকে অ্যান্টি-ইস্রায়েল পক্ষের প্রমাণ হিসাবে বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে মঞ্চস্থ বা বিভ্রান্তিমূলক চিত্রগুলি ব্যবহার করার অভিযোগে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। জার্মান সংবাদপত্র সাদ্দেউসে জেইতুং গাজা থেকে ছবিগুলির সত্যতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিল।
দুটি তারের পরিষেবা জবাবে বলেছিল যে তারা তাঁর কাজ ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। ইস্রায়েলপন্থী কর্মী এবং ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা, ইতিমধ্যে, নিবন্ধগুলির দাবিতে প্রমাণ করেছেন যে স্ট্রিপে ইস্রায়েলি-নির্দেশিত দুর্ভিক্ষের অভিযোগ হামাসের রচিত একটি মনগড়া। এই অভিযোগের উদ্ধৃতি দিয়ে রাষ্ট্রপতি আইজাক হার্জোগ বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, “আমরা বিশ্বকে হামাসের মিথ্যাচারের জন্য না পড়ার আহ্বান জানাই।”
বিশেষত, ইস্রায়েলের উকিলরা একটি ছবি প্রচার করেছেন যাতে ফেটিহাকে তার ক্যামেরাটি নিয়ে একদল শিশুদের সামনে খালি হাঁড়ি aving েউয়ের জন্য ক্রাউচ করতে দেখা যায়, সম্ভবত সহায়তা পাওয়ার জন্য, তবে ফ্রেমে কোনও খাবার দৃশ্যমান না করে।
তবে বৃহস্পতিবার, ফেটিহা ইনস্টাগ্রামে ছবিটি রক্ষা করেছিলেন, বলেছিলেন যে তিনি তাঁর কাজ শুরু করেননি, এবং এই অভিযোগটি বলেছিলেন যে তিনি হামাসের সাথে যুক্ত “হাস্যকর।”
তার প্রতিরক্ষা নকল রিপোর্টার নামে একটি ইস্রায়েলি সংস্থা যা ডিসিনফর্মেশন তদন্ত করে তার পরের দিন এসেছিল অনলাইনএকটি সিরিজ লিখেছেন (হিব্রু) এক্স এ পোস্ট অনুমোদনের সাথে বিল্ড রিপোর্টটি উদ্ধৃত করে এমন পোস্টগুলির যথার্থতার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করা।
“তারা আমাকে বিকৃত করার জন্য যে ছবিটি প্রকাশ করেছে তা সম্পূর্ণ বাস্তব,” ফেটিহা আরবিতে লিখেছিলেন। “গাজায় দুর্ভিক্ষের দলিলকারী একটি ডকুমেন্টারি চিত্রগ্রহণের সময় এটি নেওয়া হয়েছিল, কারণ শিশুরা খাবার বা জলের জন্য ঝাঁকুনি দিচ্ছিল। এর সমস্ত কিছুই বাস্তব ছিল, মঞ্চস্থ বা নির্দেশিত ছিল না। আমি আমার সাংবাদিকতার কাজটি সততার সাথে এবং সম্মানজনকভাবে কাজ করছিলাম, এবং আমি কোনও দৃশ্য পরিচালনা বা কারও কাছ থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি তুর্কি আনাদোলু এজেন্সির সাথে ফটো সাংবাদিক হিসাবে কাজ করি। আমি অন্য কোনও দলের সাথে সম্পর্কিত নই, এবং আমি সত্য ছাড়া কারও পক্ষে কাজ করি না।”
গাজা থেকে বেরিয়ে আসা ফটোগুলি বিশ্বাস করা উচিত কিনা তা নিয়ে এক বছর ব্যাপী বিতর্কের সর্বশেষতম এন্ট্রি ফিয়েটার পোস্টটি সর্বশেষতম এন্ট্রি। বিষয়গুলি আরও জটিল বিষয় হ’ল ইস্রায়েল বিদেশী বা ইস্রায়েলি সাংবাদিকদের গাজায় স্বাধীনভাবে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি হামাস-নেতৃত্বাধীন October ই অক্টোবর, ২০২৩ দ্বারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে দক্ষিণ ইস্রায়েলে আক্রমণ এবং গণহত্যার দ্বারা-আইডিএফ-পরিচালিত দর্শন ব্যতীত-স্থানীয় ফটোগ্রাফারদের কাজ থেকে মূল বিষয়বস্তু রয়েছে।
এই যুক্তিটি সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে জ্বরের পিচে পৌঁছেছে কারণ ইমাসিয়েটেড গাজান শিশুদের ছবিগুলি সংবাদপত্রের সামনের পৃষ্ঠাগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে এবং অনলাইনে ভাইরাল হয়ে গেছে, স্ট্রিপের মানবিক সংকট নিয়ে বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ রয়েছে। মানবতাবাদী গোষ্ঠীগুলি ছিটমহলে আরও গভীর অনাহার হিসাবে বর্ণনা করে এমন চিত্রিত করার জন্য এই জাতীয় ছবিগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।
ইস্রায়েল ব্যাপক অনাহারের অভিযোগ অস্বীকার করে এবং বলেছে যে এটি গাজায় পর্যাপ্ত সহায়তার অনুমতি দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে ভারী আন্তর্জাতিক চাপের মুখোমুখি হয়ে সরকার সম্প্রতি মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে ১১ সপ্তাহ ধরে সহায়তা নিষিদ্ধ করার পরে সরবরাহের প্রবাহকে বাড়িয়েছে। এবং সরকারী আধিকারিকরা বেশ কয়েকটি ছবি তুলে ধরেছেন যে তারা বলে, প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গটি অনুপস্থিত এবং ইস্রায়েলকে স্মিয়ার করার জন্য পরিস্থিতির একটি ছদ্মবেশী চিত্র আঁকছে।
সাদেডিউশে জেইতুং এবং বিল্ডের প্রতিবেদনগুলি সেই মামলাটিকে উত্সাহিত করার জন্য উপস্থিত হয়েছিল। সাদ্দিউশে জেইতুং মিডিয়া সূত্রগুলি এবং গেরহার্ড পল নামে একজন ফটোগ্রাফি বিশেষজ্ঞকে উদ্ধৃত করেছেন যিনি 25 বছর ধরে ইস্রায়েল এবং গাজার কাছ থেকে চিত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, তর্ক করতে যে হামাস প্রচার এবং পক্ষপাতদুষ্ট রিপোর্টিং গাজা থেকে বেরিয়ে আসা ফটো কভারেজের বেশিরভাগ অংশ।
সাংবাদিক ক্রিস্টোফার রিচ অফ রিপোর্টার্স উইথ বর্ডার্সের কাগজকে বলেছিলেন যে সাংবাদিকরা মাটি থেকে কী ভাগ করতে সক্ষম হয় তার “সামান্য হামাসকে পেরিয়ে যায়” – যোগ করার সময় ফটোগ্রাফাররা একটি চিত্র ফ্রেম করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী সরবরাহকারী বিষয়গুলি সরবরাহকারী একটি গ্রহণযোগ্য অনুশীলন, “যতক্ষণ না এটি মোটামুটি বাস্তবতা প্রতিফলিত করে।”
ফেটিহের ছবিতে মনোনিবেশ করার পাশাপাশি, বিল্ড তার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে স্ক্রিনশটগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যার মধ্যে তাঁর “ফ্রি ফিলিস্তিন” শব্দের উপরে চিত্রিতকরণ এবং অন্য একটি যা ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে, “ফাক ইস্রায়েল”।
জাল খবর থেকে সাবধান থাকুন।
দ্বারা একটি যৌথ তদন্ত @এসজেড এবং @বিল্ড হামাস কীভাবে “প্লাইউড” ব্যবহার করে, মঞ্চস্থ বা নির্বাচিতভাবে ফ্রেমযুক্ত মিডিয়া ব্যবহার করে, বিশ্বব্যাপী মতামতকে হেরফের করার জন্য প্রকাশ করে।
ইস্রায়েলের অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টটি মঙ্গলবার বিল্ড নিবন্ধের স্ক্রিনশট এবং ফেটিহের ছবিটির উপরে পোস্ট করা “জাল খবর থেকে সাবধান,” এই কাগজপত্রের প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে যে কীভাবে “হামাস বিশ্বব্যাপী মতামতকে হেরফের করার জন্য মঞ্চস্থ বা নির্বাচিতভাবে ফ্রেমযুক্ত মিডিয়া ব্যবহার করে।”
“হামাস গাজায় প্রায় সমস্ত মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করার সাথে সাথে এই ফটোগ্রাফাররা রিপোর্ট করছেন না, তারা প্রচার উত্পাদন করছেন,” পোস্টটি যোগ করেছে।
অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, জার্মান প্রেস এজেন্সি এবং এজেন্স ফ্রান্স-প্রেস বিল্ড বিল্ডকে বলেছিল যে তারা আর ফেটিহের সাথে কাজ করবে না এবং তাদের ফটোগ্রাফারদের সতর্কতা অবলম্বন এবং তাদের খ্যাতি জোর দিয়েছিল, এবং রয়টার্স জানিয়েছে যে এর ছবিগুলি “নির্ভুলতা, স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতার মান পূরণ করে।”
তবে বুধবার রাতে, নকল প্রতিবেদক বিল্ড রিপোর্টকে বিতর্ক করেছিলেন, লিখেছেন যে বিষয়টি হাতে রয়েছে একটি “সংবেদনশীল আলোচনা যা আবেগকে উত্সাহিত করে, তবে এটি সত্যের ভিত্তিতেও হওয়া দরকার।”
এই গোষ্ঠীটি উল্লেখ করেছে যে ইস্রায়েলপন্থী কণ্ঠস্বর যে চিত্রটি ফেটিহাকে দায়ী করেছে, যা টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদকে আকর্ষণ করেছিল, আসলে একটি আলাদা ফটোগ্রাফার নিয়েছিলেন। (নীচে এক্স পোস্ট দেখুন)) এবং এটি বলেছিল যে ফটোতে থাকা শিশুরা কোনও সহায়তা সাইটে ছিল না এমন দাবি “ভুল”।
“বাচ্চারা যখন অনাহারে থাকে তখন শত্রু ক্ষুধার্ত হয়।”
সময়ের নতুন কভার গাজায় উদ্ভূত সংকটের ভিতরে চলে যায় – এবং এরপরে কী ঘটতে হবে
“আমাদের পরীক্ষা থেকে, কেউ একই জায়গায় দেখতে পাবে, খাদ্য বিতরণ এবং প্রস্তুত হওয়ার প্রচুর ডকুমেন্টেশন,” গ্রুপটি লিখেছিল। এটি একই অবস্থান এবং দিন থেকে ফটো এবং ভিডিও পোস্ট করেছে, পাশাপাশি অন্যান্য দিনগুলিতে, খাবারগুলি ছড়িয়ে দেওয়া দেখায়।
নকল রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ছবিটি “সম্পূর্ণ মিথ্যা” এবং লিখেছেন, “এখনও পর্যন্ত এর কোনও প্রমাণ নেই। ঠিক বিপরীত। বিভিন্ন কোণ থেকে বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন দেখায় যে এটি একটি আসল খাদ্য বিতরণ পয়েন্ট, যেখানে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পাশাপাশি সেই দিনেই খাবার ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে।”
গাজায় যুদ্ধের খবর কীভাবে জানানো হয়েছে তা নিয়ে বিল্ডটি অন্তত দ্বিতীয়বারের মতো বক্তৃতার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে এক জোড়া সহযোগী আইডিএফের সামরিক গোয়েন্দা ডাটাবেস থেকে জিম্মি আলোচনার ক্ষেত্রে হামাসের অগ্রাধিকার এবং কৌশলগুলি বিশদভাবে বিশদভাবে বর্ণনা করার এবং গত বছর বিল্ডের কাছে ফাঁস করার অভিযোগে একটি উচ্চ শ্রেণিবদ্ধ দলিল গ্রহণের অভিযোগ করেছেন।
তুর্কি এজেন্সি আনাদোলু, যা ফেটিহের কাজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এক্স -এর একটি পোস্টে বিল্ড নিবন্ধের লক্ষ্য নিয়েছিল, তবে ট্যাবলয়েডের নীতিশাস্ত্রের সমালোচনা করার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। এটি সরাসরি Fteiha উল্লেখ করেনি।