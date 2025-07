গাজা বর্ডার আর্কিটেকচারাল ফার্মের নকশাগুলি শরীর রক্ষা এবং স্পিরিটকে উন্নত করার লক্ষ্য

When Aviva Freedman and Yishai Baider opened an architectural firm in 2008 at Netiv Ha’asara, an agricultural community near the Gaza border, they hoped to establish roots in a peripheral district with a dearth of architects where they could focus on the rural area’s needs.

তবে খুব শীঘ্রই তারা দক্ষতার আরও একটি ক্ষেত্র অর্জন করতে শুরু করেছে: সুরক্ষা এবং নান্দনিক উভয়ই একত্রিত করে এমন বিল্ডিং। এই জুটি জার্তা স্টুডিও খোলার এক বছর আগে হামাস গাজা উপত্যকায় ক্ষমতা দখল করে এবং ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে প্রায় দুই দশকের রকেট হামলা চালিয়েছিল – বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেটিভ হাআআআআআরা যে অঞ্চলটিতে অবস্থিত তা লক্ষ্যবস্তু করে – একের পর এক যুদ্ধের সময়।

এখন, সন্ত্রাস গোষ্ঠীর October ই অক্টোবর, ২০২৩, আক্রমণ এবং ইরানের সাথে সাম্প্রতিক 12 দিনের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জার্তা বেশ কয়েকটি স্থানীয় প্রকল্পে কাজ করছেন-এবং সারা দেশে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে ফিল্ডিং অনুরোধ-যা ফার্মের বিশেষত্বের দাবি করে: বিল্ডিং ফোর্তেসগুলি যা কিছু দেখায়।

“সিকিউরিটি ইন্টিগ্রেট করা সেক্সি নয়,” ফ্রেডম্যান বলেছেন, যিনি বাইয়ারের মতো জেরুজালেমের মর্যাদাপূর্ণ বেজালেল একাডেমি অফ আর্ট অ্যান্ড ডিজাইনের স্নাতক। “বিষয়টির কারণে আমরা দেশের এই অংশটি বেছে নিইনি। এটি বছরের পর বছর নিয়ে এসেছে। আমরা প্রচুর গ্লাস সহ সুন্দর বিল্ডিংগুলি ডিজাইন করতে পছন্দ করব যার মাধ্যমে আড়াআড়ি উপভোগ করতে পারে But তবে আমরা বুঝতে পারি যে সুরক্ষা গল্পের অংশ।”

স্থানীয় পুনর্বাসনও স্টুডিওর কাজে খেলায়। এর প্রকল্পগুলির রোস্টার October অক্টোবর আক্রমণে হিট হিট জায়গাগুলির নকশাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে, নাহাল ওজ, হোলিট, আইন হাশলোশা, ম্যাগেন এবং ইয়াদ মোরদচাই সহ গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে সিটিরোট শহর থেকে শুরু করে গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলিতে।

চুক্তিগুলি মাস্টার পরিকল্পনা এবং নির্মাণের পাশাপাশি সরকারী এবং বেসরকারী বিল্ডিং এবং বহিরঙ্গন স্থানগুলির আপগ্রেডকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ফার্মটি তার নিজস্ব পোস্ট অক্টোবর 7 স্থানচ্যুতি মোকাবেলার সময় কাজ করছে। হামলার দিন, স্টুডিওটি এখন চার অংশীদার এবং ১ staff কর্মী সদস্য নিয়ে গঠিত, কিববুটজ নিরার এএম এর গাজা সীমান্ত সম্প্রদায়ের উপর ভিত্তি করে ছিল, যেখানে গোলানি ব্রিগেড সৈন্যরা হামাসের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।

দেশজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পরে, জার্তা দক্ষিণ শহর কিরিয়াত মালাচির নিকটে প্রায় ৩০ কিলোমিটার (১৯ মাইল) দূরে বিয়ার টুভিয়া শিল্প অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এদিকে, হামলায় খুন ও অপহরণকারীদের মধ্যে ক্লায়েন্ট এবং বন্ধুরা কর্মীদের মধ্যে ছিলেন। কিছু কর্মচারী চলে গেলেন এবং কখনও ফিরে আসেননি।

যারা এখনও ফার্মে কাজ করছেন তারাও গাজা সীমান্ত অঞ্চলে বা তার কাছাকাছি বাস করেন। বেশ কয়েকজন এখনও তাদের বাড়িতে ফিরে আসেনি।

ফ্রিডম্যান বলেছিলেন, “October ই অক্টোবর আমাদের কর্মী এবং ক্লায়েন্টদের খুব কঠোরভাবে আঘাত করেছে।” “আমরা একসাথে পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।”

শারীরিক এবং মানসিক সুরক্ষার জন্য ডিজাইনিং

ইস্রায়েলের ইতিমধ্যে গাজা সীমান্তে ভবনগুলিতে সুরক্ষা ব্যবস্থার একটি দীর্ঘ তালিকা প্রয়োজন – যা সরকার 2018 সালে একটি “ফ্রন্টলাইন অঞ্চল” হিসাবে মনোনীত করেছে – তবে জার্টা আরও এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

বিশেষত, এটি ইনসুলেটেড কংক্রিট ফর্মগুলির ব্যবহারের পরামর্শ দেয়, বহির্মুখী দেয়ালগুলির জন্য ব্যবহৃত ফাঁকা ফেনা ব্লকগুলি যা ইস্পাত দিয়ে শক্তিশালী করা হয় এবং তারপরে কংক্রিট দিয়ে পূর্ণ হয়। ইনসুলেটেড কংক্রিট ফর্মগুলি কেবল শক্তি বৃদ্ধি করে না এবং শকওয়েভগুলি থেকে আগুন এবং ক্র্যাকিংয়ের প্রতিরোধের উচ্চতর প্রতিরোধের প্রস্তাব দেয় না, তবে গুরুতরভাবে, নিরোধক যা যুদ্ধের শব্দগুলি আটকাতে সহায়তা করে।

শারীরিক ও মানসিকভাবে বাসিন্দাদের সুরক্ষিত রাখার সময়, তাদের সৌন্দর্য এবং দায়বদ্ধতা বজায় রাখার মতো বিল্ডিংগুলি ডিজাইন করার জন্য – এই বৈশিষ্ট্যটি জার্তার অত্যধিক লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বাইদার বলেছিলেন, “যথাযথ নকশা ছাড়াই সুরক্ষা এমন কিছু তৈরি করতে পারে যা হুমকী বোধ করে, যার মানসিক প্রভাব রয়েছে,” বাইদার বলেছিলেন। “October ই অক্টোবর এবং সাধারণভাবে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক অনেক নির্ধারণ করে এবং উচ্চ অগ্রাধিকার গ্রহণ করে, স্থানিক পরিকল্পনাটি শুরু থেকেই আরও সংহত করা উচিত।”

জার্তা স্টুডিওর নকশাকৃত দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সেরোটের একটি রীতি বাথ এবং স্পা। (ইয়ার্ডেন বাডার সাগি)

তিনি আইডিএফ যেভাবে প্রতিরক্ষামূলক সিমেন্টের দেয়াল, স্যান্ডব্যাঙ্কস, সেনাবাহিনীর ফাঁড়ি এবং অন্যান্য সামরিক স্থাপনাগুলি গাজা সীমান্ত গ্রামগুলিতে এবং তার আশেপাশে অন্যান্য সামরিক স্থাপনাগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে দেখানোর জন্য কীভাবে স্থানীয় নকশায় সংহত করা যেতে পারে তা বিবেচনা না করে এবং এর আশেপাশে অন্যান্য সামরিক স্থাপনাগুলি যেভাবে জমা রাখছেন সে সম্পর্কে তিনি সরকারের পদ্ধতির তুলনা করেছেন।

ফার্মটি সেই প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করে এমন এক উপায় হ’ল টপোগ্রাফি ব্যবহার করে। উদাহরণস্বরূপ, গাজা সীমান্ত শহর সেরোটে একটি নতুন মিকভেহ, বা আচার -অনুষ্ঠান বাথ এবং স্পা কমপ্লেক্সের নকশা করার সময়, জার্তা ঝরনা এবং স্নানের অঞ্চলগুলি আংশিকভাবে ভূগর্ভস্থ রেখেছিল। এরপরে এটি ছোট উইন্ডো এবং একটি কংক্রিট ওভারহ্যাং দিয়ে সেই জায়গাগুলি সুরক্ষিত করে, যদি কোনও রকেট সাইরেন শোনা যায় তবে বাথার্সকে সিটুতে থাকতে দেয়।

উপরের স্তরটি, ইতিমধ্যে, প্রায় একটি বিপরীত পরিবেশ সরবরাহ করে: এটি একটি বাতাসযুক্ত বাঁশ কাঠামো দ্বারা বেষ্টিত এবং চিকিত্সা কক্ষগুলি, সংগ্রহের জায়গাগুলি, একটি রান্নাঘর এবং একটি আচ্ছাদিত অভ্যন্তরীণ প্যাটিও বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

দক্ষিণাঞ্চলীয় শহরে একটি স্কুলের সেরোটের একটি উদাহরণ যার সুরক্ষা একটি কংক্রিটের ছাদ এবং একটি কংক্রিট, সুরক্ষিত ঘর যুক্ত করে আপগ্রেড করা হয়েছিল। জার্টা স্টুডিও এই বিল্ডিংটিকে মধ্য ইস্রায়েলের খ্যাতিমান রিমন স্কুল অফ মিউজিকের সেরোটোট শাখায় রূপান্তর করছে। (ইয়ার্ডেন বাডার সাগি)

বাচ্চাদের রক্ষা করা

লেবাননের সাথে গাজা খাম এবং উত্তর ইস্রায়েলের সীমান্তের মতো সীমান্ত অঞ্চলে, বিল্ডিং বিধিগুলি স্কুলে যখন আসে তখন দীর্ঘকাল ধরে বিশেষত শক্ত ছিল।

২০০৮ সালে, রাজ্য গাজা সীমান্তের সাত কিলোমিটার (৪.৩ মাইল) এর মধ্যে অবস্থিত সমস্ত শিক্ষামূলক সুবিধার জন্য একটি সুরক্ষিত স্থান বাধ্যতামূলক করেছিল, এমন একটি নিয়ম যা বাইদার বলেছিল, স্কুলগুলির সাথে সংযুক্ত কংক্রিটের বাক্স বা কংক্রিটের ছাদগুলির মতো কংক্রিটের বাক্সগুলির মতো কুরুচিপূর্ণ, বল্ট-অন সমাধানের দিকে পরিচালিত করেছিল।

দশ বছর পরে, গাজা সীমান্তের ফ্রন্টলাইন উপাধিটির অর্থ হ’ল পুরো স্কুল ভবনগুলি রকেট, শ্র্যাপেল এবং শ্যুটিং আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে শক্তিশালী করতে হয়েছিল। এতে 40-সেন্টিমিটার (15.75 ইঞ্চি) বিল্ডিং জড়িত কংক্রিটের বাহ্যিক দেয়াল এবং সিলিংগুলি জড়িত।

দক্ষিণাঞ্চলীয় সিডেরোটের রিসিট স্কুলে একটি শিক্ষকের ব্রেক রুম মেঝে থেকে সিলিং উইন্ডোগুলির মাধ্যমে একটি অভ্যন্তরীণ স্থানের দিকে নজর দেয়। (ইয়ার্ডেন বাডার সাগি)

এর অর্থ হ’ল মেঝে থেকে উপরে ঘন, সুরক্ষিত কাচের 1.3 মিটার (4.25 ফুট) উইন্ডো স্থাপন করা, ছোট বাচ্চাদের দেখতে খুব বেশি। কংক্রিট ওভারহ্যাংগুলি যে উইন্ডোগুলির উপরে 2.5 মিটার (8 ফুট বেশি) প্রসারিত করে তাও আকাশকে দেখার জন্য সন্তানের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে। এবং বাহ্যিক দরজা অবশ্যই একটি কংক্রিট প্রাচীরের পিছনে 1.1 মিটার (3.6 ফুট) লুকিয়ে থাকতে হবে যা বাইরের কোনও দৃশ্যকেও অবরুদ্ধ করে।

ফ্রিডম্যান বলেছিলেন, “যদিও আমরা অবশ্যই বিধিবিধানের পিছনে যুক্তিটি বুঝতে পারি, তারা একটি শিক্ষাগত স্থানকে অন্ধকার এবং এমনকি নিপীড়ক বোধ করতে পারে,” ফ্রিডম্যান বলেছিলেন। “আমরা তাদের একটি হালকা, আরও মানুষের অনুভূতি দেওয়ার জন্য পদ্ধতিগুলি বিকাশ করছি।”

এটি করার জন্য স্টুডিওর সরঞ্জামগুলির মধ্যে রয়েছে স্কাইলাইটস (একটি কংক্রিটের ছাদের নীচে অবস্থিত, তবে আলো প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত দূরত্বে), ওয়াকওয়েতে আকাশে খোলার অন্তর্ভুক্ত করা এবং মেঝে থেকে সিলিং গ্লাস সহ অভ্যন্তরীণ কক্ষগুলি ফ্রেম করা।

২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে খোলা সাইডেরোটের সুরক্ষিত রিশিট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, উইন্ডোগুলির উপরে কংক্রিটের ওভারহ্যাংয়ের আনডুলেটিং আকারটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে একটি সেতুর প্রাকৃতিক, ঘূর্ণায়মান লাইনে প্রতিধ্বনিত হয়। ব্রিজটি আরও সুরক্ষিত জায়গাগুলিতে যাওয়ার জন্য শিশু এবং কর্মীদের আশ্রয় হিসাবে দ্বিগুণ হয়। সেতুর একটি খোলার মাধ্যমে হালকা পারকোলেটের রশ্মি যেখানে একটি গাছ লাগানো হয়েছে।

একটি সেতুর একটি উদ্বোধন দক্ষিণ শহর সেরডোটে জার্টা স্টুডিওর নকশা করা রিশিট স্কুলে আলোকে আলো দেয়। (ইয়ার্ডেন বাডার সাগি)

আরেকটি উদাহরণ হ’ল একটি পাহাড়ের পাবলিক বিল্ডিংয়ের একটি বৃহত জটিল, যা সেরডোটেও অবস্থিত, যেখানে টোগোগ্রাফি আরও উন্মুক্ত মুখোমুখি, সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য সুবিধা যেমন একটি সম্প্রদায় কেন্দ্র এবং একটি উপাসনালয়কে অনুমতি দিয়েছে। এই আরও পাবলিক বিল্ডিংগুলি শীর্ষে অবস্থিত, যখন আরও সুরক্ষিতগুলি – একটি শক্তিশালী ব্লক হাউজিং ডে কেয়ার এবং কিন্ডারগার্টেন শ্রেণিকক্ষ – ope ালুতে নির্মিত।

রিশিট স্কুলের মতোই, একটি সুরক্ষিত পথচারী সেতু দুটি স্তরকে সংযুক্ত করে এবং ইয়ার্ডে খেলা শিশুদের জন্য সুরক্ষিত ছাদ হিসাবে দ্বিগুণ করে। পার্কল্যান্ড এবং সবুজ ছাদগুলি সমস্ত বৈশিষ্ট্য একসাথে বুনে।

শিল্পীর দক্ষিণ ইস্রায়েলের সাইডেরোটে একটি প্রকল্পের এখন খোলা একটি বিভাগের রেন্ডারিং, যা একটি পার্কে জনসাধারণের সুবিধাগুলি একত্রিত করে। একটি কমিউনিটি সেন্টার এবং সিনাগগ একটি শক্তিশালী ডে কেয়ার এবং কিন্ডারগার্টেন সুবিধার শীর্ষে সুরক্ষিতভাবে দাঁড়িয়েছে। (জার্তা স্টুডিও)

শক্তিশালী শিশুদের ব্লকের মধ্যে সুরক্ষার বিভিন্ন গ্রেডের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিভিন্ন স্থান রয়েছে – একটি পাবলিক পার্ক থেকে শুরু করে একটি বদ্ধ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র পর্যন্ত, সুরক্ষিত করিডোর এবং অবশেষে, শ্রেণিকক্ষগুলি, যা সর্বাধিক ব্যারিকেড।

এবং গাজা সীমান্ত থেকে মাত্র 850 মিটার (আধা মাইল) কিববুটজ নাহাল ওজে একটি দ্বি-কিন্ডারগার্টেন স্পেসে, জার্টা একটি অভ্যন্তরীণ প্যাটিও ডিজাইন করছে এবং একটি ছোট পাহাড়ে এম্বেড করে বাগানের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের কংক্রিটের প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোকে সংহত করার আশা করছে।

ফ্রিডম্যান বলেছিলেন, “আমরা ক্রমাগত কৌতুকপূর্ণতা এবং বাচ্চাদের প্রয়োজনের সাথে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করছি।” “এগুলি সবই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে।”