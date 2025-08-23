You are Here
গাজা যুদ্ধের মাঝে ডেট্রয়েট আর্চবিশপের হলোকাস্ট সেন্টার ট্যুর মিশ্র বার্তা দেয়
News

গাজা যুদ্ধের মাঝে ডেট্রয়েট আর্চবিশপের হলোকাস্ট সেন্টার ট্যুর মিশ্র বার্তা দেয়

ফার্মিংটন হিলস, মিশিগান (জেটিএ)-বিশপ নাজির নেতৃত্বাধীন বিরোধী মনোভাবের নথিভুক্ত ছবি এবং চিত্রগুলির মধ্য দিয়ে হাঁটলেন, যা ক্যাথলিকদের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল, যা ইউরোপের ইহুদিদের ধ্বংস করে দিয়েছে।

এক পর্যায়ে, তিনি গর্বের সাথে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি একজন বিশিষ্ট ডাচ ক্যাথলিক প্রতিরোধের চিত্রের ভাগ্নির সাথে বন্ধুত্ব করবেন।

এবং যখন একজন হলোকাস্টের বেঁচে থাকা যুদ্ধের পরে, তার শিবিরের ইউনিফর্মটি একসাথে সেলাই করার জন্য কেন এমন দুর্দান্ত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে পারে তখন তাত্ত্বিকতার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তখন তিনি গ্যামিলি দিয়েছিলেন, “যাতে লোকেরা মনে রাখবে।”

এখনও অবধি, একজন ধর্মীয় নেতার আন্তঃসত্ত্বা একটি হলোকাস্ট যাদুঘরে সফরের পক্ষে এত ভাল। কিন্তু যখন ডেট্রয়েট আর্চবিশপ এডওয়ার্ড ওয়েইসেনবার্গার তার সোমবার জেকেলম্যান হলোকাস্ট সেন্টার সফরের সমাপ্তিতে সাংবাদিকদের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলেছিলেন, তখন তিনি আরেকটি চিন্তাভাবনা করেছিলেন – বর্তমানের একটি।

“গাজায় যা ঘটছে তা দেখে আমি গভীরভাবে, গভীরভাবে সমস্যায় পড়েছি,” ওয়েইসেনবার্গার যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন। “এবং আমি অনুভব করি যে এই দুর্দান্ত যাদুঘরটি যদি আমরা এই দুর্ভোগ, বেদনা, কয়েক হাজার মানুষের অন্যায় বধ করা উচিত তবে এটি যে সমস্ত কিছু দাঁড়ায় তার বিশ্বাসঘাতকতা হবে।”

এই মন্তব্যের পরে, ওয়েইসেনবার্গার ইহুদি ফেডারেশন অফ ডেট্রয়েট প্রতিনিধি সহ স্থানীয় ইহুদি নেতাদের সাথে একটি বদ্ধ দরজা অধিবেশনে প্রবেশ করেছিলেন। তারা যদি গাজায় তাঁর গ্রহণের কারণে বিরক্ত হয় তবে তারা তা বলে না।

“আমরা একটি historical তিহাসিক যাদুঘর, তাই আমরা বর্তমান ইভেন্টগুলিতে সত্যই মন্তব্য করি না,” যাদুঘরের প্রধান নির্বাহী রাব্বি এলি মায়ারফেল্ড ইহুদি টেলিগ্রাফিক এজেন্সিকে বলেছেন।

মিশিগান ফার্মিংটন হিলসে হলোকাস্ট মেমোরিয়াল সেন্টার জেকেলম্যান ফ্যামিলি ক্যাম্পাস (জোশুয়া নওকি/ফেসবুক)

আর্চবিশপের এই সফরটি ইহুদি নেতাদের সাথে অন্যান্য সিট-ডাউনস সহ বৃহত্তর আন্তঃসত্ত্বা প্রচারের প্রচেষ্টার অংশ ছিল, যা মার্চ মাসে ডেট্রয়েটে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি হাতে নিয়েছেন। তবে এটি ইহুদি সম্প্রদায়গুলি গাজায় ইস্রায়েলের প্রচারণা অবিচ্ছিন্নভাবে বিশ্বব্যাপী সমর্থন হারায় বলে নেভিগেট করার চেষ্টা করছে এমন এক নাজুক ইন্টারফেইথের একটি স্ন্যাপশটও ছিল। ডেট্রয়েট অঞ্চলটি একটি বৃহত ইহুদি সম্প্রদায়ের উভয়ই রয়েছে, যা ইস্রায়েলি কারণগুলির বৃহত্তম আঞ্চলিক দাতাদের মধ্যে এবং একটি বৃহত আরব আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে, যা ফিলিস্তিনিদের পক্ষে জোর করে পরামর্শ দিয়েছে। এই অঞ্চলের ইহুদি ও ইহুদি কেন্দ্রগুলি গাজা যুদ্ধের সূত্রপাতের পর থেকে কর্মীরা লক্ষ্যবস্তু করেছে, যা October ই অক্টোবর, ২০২৩, দক্ষিণ ইস্রায়েলের হামাস আক্রমণ থেকে শুরু হয়েছিল।

এপ্রিল মাসে মারা যাওয়া পোপ ফ্রান্সিস দুজনেই গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের পক্ষে জোর করে পরামর্শ দিয়েছেন পোপ লিও।

এবং ডেট্রয়েটে, যেখানে ইহুদি এবং ক্যাথলিকরা বেদনাদায়ক স্থানীয় ইতিহাসের কারণে একে অপরকে দীর্ঘকাল ধরে নজর রেখেছিল, সেখানে স্থানীয় হলোকাস্ট যাদুঘরটি ভ্রমণকারী একজন ক্যাথলিক নেতার দৃশ্য বিশেষভাবে মারাত্মক ছিল। সেন্টারে বিশিষ্ট ডিসপ্লেতে: ১৯৩০-এর দশকের যুগের রচনা, ফাদার চার্লস কফলিনের লেখা, মিশিগানের রয়্যাল ওকের জনগোষ্ঠী “রেডিও পুরোহিত”, যিনি যুদ্ধের দৌড়ে বিরোধী মনোভাবকে আলোড়িত করে আমেরিকার অন্যতম উচ্চতম কণ্ঠস্বর ছিলেন। লিটল ফ্লাওয়ারের জাতীয় মন্দির থেকে তাঁর প্যারিশ থেকে কাজ করার সময় কয়েক বছর ধরে ডেট্রয়েটের বিশপের পুরো সমর্থন উপভোগ করেছিলেন কফলিন।

ডেট্রয়েট আর্চবিশপ এডওয়ার্ড ওয়েইসেনবার্গার (বাম) ডিট্রয়েট-অঞ্চল ‘রেডিও প্রিস্ট’ ফাদার কফলিনের বিরোধীতা নিয়ে আলোচনা করে একটি প্রদর্শনী অধ্যয়ন করে যেকুনের জেমিগান, জেমিগান, জেমি স্টাফার জেমি মিসকোভস্কি (ডান) এর নেতৃত্বে জেমি মিসকোভস্কি (ডান) এর নেতৃত্বে জেকেলম্যান হলোকাস্ট সেন্টারের একটি সফরকালে।

যাদুঘরের শিক্ষা পরিচালক, জেমি মিসকোভস্কি, তিনি নিজেই একজন ক্যাথলিক, ওয়েইসেনবার্গারের ট্যুর গাইড হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং কফলিন বিভাগে বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। কফলিনের আন্দোলন, মিসকোভস্কি বলেছিলেন, ক্যাথলিক বিরোধীতাগুলির বেশ কয়েকটি উদাহরণ যা হলোকাস্টের ভিত্তি তৈরি করতে সহায়তা করেছিল এবং একটি বিশেষত “দুর্ভাগ্যজনক” স্থানীয় সংযোগের সাথে একটি ছিল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, দ্য মাজার অফ দ্য লিটল ফ্লাওয়ার আরও সরাসরি কফলিনের বিরোধীতাবাদের মুখোমুখি হয়েছে এবং তার নিজস্ব প্রতিনিধিদের যাদুঘরে প্রেরণ করেছে। কফলিনের উত্তরাধিকারকে আরও সম্বোধন করতে মাজারটি কী করতে পারে সে সম্পর্কে তিনি আর কী ভাবেন, ওয়েইসেনবার্গার ছিলেন নন -কমমিটাল।

মিশিগানের রয়্যাল ওক -এ লিটল ফ্লাওয়ারের মাজার অফ দ্য লিটল ফ্লাওয়ার 31 মে, 2022 এ। মন্দিরটি ফাদার চার্লস কফলিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যিনি 1930 এর দশকে একটি অ্যান্টিসেমিটিক রেডিও শো করেছিলেন। (জেফ কোওলস্কি/জেটিএ)

তিনি জেটিএকে বলেছেন, “আমি এখানে কয়েক মাস এসেছি, সুতরাং এটি এখনও আমার কাছে খুব নতুন।” “এত লোক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আসে, তাই আমি এখনও আর্চডোসিস শিখার মতো। আমি বলব যে মূল বিষয়টি হ’ল, প্রতিটি দলকে সর্বদা সত্যের মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক থাকতে হবে, অতীতে যা ঘটেছিল তার সত্যতা এবং আজ যা ঘটছে তার সত্যতা।”

আর্চবিশপের সফরের তাত্পর্যটি আরও সাধারণভাবে, মায়ারফেল্ড স্বীকার করেছেন যে ইহুদি সম্প্রদায় “মিত্রদের সন্ধান করছে।” তিনি আশা করেছিলেন দিনের সফরটি সাহায্য করবে। মায়ারফেল্ড বলেছেন, “আমি অপ্রতিরোধ্যভাবে মনে করি, জনসাধারণ বিরোধী নয়, তবে তাদের তথ্য প্রয়োজন They তারা ইতিহাস সম্পর্কে অবগত নন।

স্থানীয় গণমাধ্যমের কাছে এক বিবৃতিতে ফেডারেশন বলেছিল যে “আমরা গভীরভাবে প্রশংসা করি” ওয়েইসেনবার্গারের সফর করে আরও বলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের সম্প্রদায় হিংসাত্মক বিরোধীতাবাদের উত্থানের সাথে জড়িত হওয়ার সাথে সাথে মেট্রো ডেট্রয়েট জুড়ে অন্যান্য বিশ্বাস সম্প্রদায়ের সাথে বন্ড তৈরি করা এবং বোঝার জন্য আগের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।” বিবৃতিতে গাজায় যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

আর্চবিশপ, প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের একজন ভক্ত যিনি এর আগে অ্যারিজোনার টুকসনের ডায়োসিসকে তদারকি করেছিলেন, তিনি তাঁর পরিধির মধ্যে থাকা অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও স্পষ্টবাদী ছিলেন। এর মধ্যে গাজা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ওয়েইসেনবার্গার বলেছিলেন যে তিনি 12 বছর আগে পরিদর্শন করেছেন এবং “আমার হৃদয়ে খুব প্রিয়” বলে অভিহিত করেছেন।

চিত্রণমূলক: পোপ ফ্রান্সিস ‘বেথলেহেম 2024 এর জন্মের আগে’ প্রার্থনা করেছেন শিশু যীশু ফিলিস্তিনি কেফিয়েহে জড়িয়ে, December ডিসেম্বর, 2024 -এ ভ্যাটিকানের পল ষষ্ঠ হলে উদ্বোধনের পরে। (আন্দ্রেয়াস সোলারো/ এএফপি)

তিনি সম্প্রতি অনুরোধ ডেট্রয়েট-অঞ্চল ক্যাথলিকরা গাজায় ক্ষুধার্তকে “বিপর্যয়কর স্তর” বলে অভিহিত করতে সহায়তা করার জন্য সহায়তা গোষ্ঠীগুলিকে দান করার ক্ষেত্রে “সবচেয়ে উদার” হতে পারে। মধ্যে একটি মে অপ-এড পোপ লিও XIV এর রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে ওয়েইসেনবার্গার উল্লেখ করেছেন যে তিনি October ই অক্টোবর হামলার শিকার ইস্রায়েলি ক্ষতিগ্রস্থদের স্মরণীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন। দক্ষিণ ইস্রায়েলের প্রায় ১,২০০ জন লোককে হামাসের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসীদের আক্রমণ করে সেদিন জবাই করা হয়েছিল, আর ২৫১ জনকে গাজা উপত্যকায় অপহরণ করা হয়েছিল।

ওয়েইসেনবার্গার ক্যাথলিকদেরও “গাজায় ইস্রায়েলের প্রচারণা” শেষ করার জন্য ফ্রান্সিসের নিজস্ব কলগুলি স্মরণ করার জন্য ক্যাথলিকদেরও আহ্বান জানিয়েছিলেন, যার মধ্যে তিনি লিখেছিলেন “মানবিক সহায়তার অবরোধ – বিশেষত খাবারের – যার ফলে বিশ্বব্যাপী হৈ চৈ পড়ে গেছে।”

ভ্যাটিকান গাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে মারাত্মক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, যেখানে ইস্রায়েলি অবরোধের পরে মানবিক পরিস্থিতি মারাত্মক এবং পরবর্তীকালে সহায়তার উপর সীমাবদ্ধতার পরে যা ক্ষুধার সংকট সম্পর্কে ব্যাপক উদ্বেগকে উত্সাহিত করেছে এবং যেখানে ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনী তার কার্যক্রম আরও প্রশস্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিছু সময়ের জন্য, ফ্রান্সিস এই অঞ্চলের ক্যাথলিক সংখ্যালঘু জনসংখ্যার নেতাদের সাথে প্রতিদিন কথা বলেছিলেন এবং পপেমোবাইলকে এই অঞ্চলের জন্য একটি সহায়তা গাড়িতে পরিণত করেছিলেন। গত মাসে, ইস্রায়েলি ধর্মঘট গাজার একমাত্র ক্যাথলিক চার্চকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, যা ভ্যাটিকান কর্মকর্তারা নিন্দা করেছিলেন এবং ইস্রায়েল বলেছিলেন যে এটি একটি দুর্নীতিগ্রস্থ যুদ্ধের ফলস্বরূপ।

এদিকে, ওয়েইসেনবার্গার ডেট্রয়েটে তাঁর সংক্ষিপ্ত সময়ে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন যা আর্চডোসিসের সংস্কৃতি পরিবর্তনের প্রয়াসের সাথে এমনভাবে কথা বলে যা ইহুদি সম্পর্কের পক্ষে অনুকূল হবে। আগমনের অল্প সময়ের পরে, তিনি তীব্রভাবে কমানো অঞ্চল ক্যাথলিকদের লাতিন ভর আবৃত্তি করার ক্ষমতা, এটি একটি traditional তিহ্যবাহী লিটার্জি যা দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের উত্স হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ এতে ইহুদিদের রূপান্তর করার আহ্বান রয়েছে (ফ্রান্সিস ভ্যাটিকান থেকে একই পদক্ষেপ নিয়েছিল)। তিনি তখন বরখাস্ত স্থানীয় সেমিনারে তিনজন অতি-বাণিজ্যবাদী অধ্যাপক যারা এই ধরনের সংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।

মিশিগানের ফার্মিংটন হিলসের জেকেলম্যান হলোকাস্ট সেন্টারের স্থায়ী প্রদর্শনীর একটি কক্ষ, ‘গণহত্যা’ শব্দটির উত্স সম্পর্কে আলোচনা করে 18 আগস্ট, 2025। কেন্দ্রের স্থায়ী প্রদর্শনীর স্থানটি 2024 সালে ওভারহুল করা হয়েছিল। (অ্যান্ড্রু ল্যাপিন/জেটিএ)

হলোকাস্ট সেন্টার এই বিষয়গুলি বা গাজার আশেপাশে ওয়েইসেনবার্গারের সফরকে ফ্রেম করেনি; পরিবর্তে যাদুঘরটি বলেছিল যে এটি একটি সাধারণ প্রচারের প্রচেষ্টা যা আর্চবিশপের ডেট্রয়েটে সাম্প্রতিক আগমনকে কেন্দ্র করে। তবে অন্যান্য কিছু হলোকাস্ট যাদুঘরগুলির মতো কেন্দ্রটি যুদ্ধের সূত্রপাতের পর থেকে গাজা সম্পর্কিত অন্যান্য বিতর্কে ধরা পড়েছে। গত বছর যাদুঘর কাটা স্থানীয় হলোকাস্টের একজন স্পিকার রোস্টার থেকে বেঁচে যাওয়া একজন বেঁচে থাকা কণ্ঠস্বর-জায়নবাদী বিরোধী সক্রিয়তার মধ্যে; বেঁচে থাকা আছে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছে যাদুঘরের বাইরে নিজেই অনুষ্ঠিত। (সেই বেঁচে থাকা, রেনি লিচম্যান, এই বছরের শুরুর দিকে মারা গেলেন।)

“ইহুদি পরিচয়, তখন এবং এখন ধর্মকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, তবে সংস্কৃতি, জনগোষ্ঠী বা ইস্রায়েলের ভূমির সাথে সংযোগকে কেন্দ্র করেও কেন্দ্রীভূত হতে পারে,” মেয়ারফেল্ড আর্চবিশপকে বক্তব্যে বক্তব্যে বলেছিলেন।

যাদুঘর গত বছর এর স্থায়ী প্রদর্শনীটি ওভারহুল করেছেকিছু অংশে বেঁচে থাকা গল্পগুলিতে এর ফোকাস বাড়ানোর জন্য। নতুন নকশাকৃত স্থানটি ইউরোপের ইহুদিদের শতাব্দী ধরে চিত্রিত একটি শর্ট ফিল্মের সাথে খোলে; পুরো ভিজ্যুয়ালগুলি এখন ঘনত্বের শিবির থেকে ইম্যাকিয়েটেড লাশের চিত্রগুলিতে হালকা এবং ইহুদি জীবনের স্টিলগুলিতে ভারী যেমন যুদ্ধের আগে বিদ্যমান ছিল। শেষে, “অ্যান ফ্র্যাঙ্ক ট্রি” এর জন্য একটি দেখার ক্ষেত্র অনুসরণ করে, যাদুঘরের চূড়ান্ত ঘরটি হলোকাস্টের পরে “গণহত্যা” ধারণার জন্য উত্সর্গীকৃত এবং পোলিশ-ইহুদি আইনজীবী রাফেল লেমকিন, যিনি এই শব্দটি তৈরি করেছিলেন। একটি ফলক “গণহত্যা সংজ্ঞায়িত” পড়ে এবং এর একটি উদাহরণ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, “একটি গোষ্ঠীর শারীরিক ধ্বংস আনার উদ্দেশ্যে জীবনযাত্রার পরিস্থিতি তৈরি করা।”

এমনকি এর সিইও জোর দিয়েছিলেন যে এটি বর্তমান ইভেন্টগুলিতে মন্তব্য করার জন্য যাদুঘরের জায়গা নয়, এই ঘরটি দর্শকদের “আমরা কী করতে পারি” এই বাক্যটি সহ নোটকার্ড সরবরাহ করে? এবং তাদের যাদুঘর থেকে তাদের পাঠগুলি বিশ্বে নিয়ে যাওয়ার উপায়গুলি লিখতে উত্সাহিত করে। “যখন বিরোধীতা এবং ঘৃণার অন্যান্য রূপগুলি উত্থিত হয়,” একটি ফলকটি লেখা থাকে, “আমাদের অবশ্যই নিজের এবং আমাদের সরকারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে: আমরা কোনও পার্থক্য আনতে কী করতে পারি?”

আর্চবিশপের সফরের দিন, প্রাচীরের একটি বেনামে নোটটি সমস্ত ক্যাপগুলিতে পড়ুন, “সহায়তা বাড়ান!”



