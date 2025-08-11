গাজা শহরকে দখলের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলে হাজার হাজার প্রতিবাদ – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

স্থানীয় মিডিয়া যুদ্ধের 22 মাসের মধ্যে সরকার বিরোধী সমাবেশকে অন্যতম বৃহত্তম বলে অভিহিত করেছে
গাজা শহর দখল করার প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য শনিবার রাতে ইস্রায়েলি হাজার হাজার বিক্ষোভকারীরা শনিবার রাতে তেল আবিব, জেরুজালেম এবং অন্যান্য শহরগুলির রাস্তায় নেমেছিলেন। এটি গাজার যুদ্ধের বিরুদ্ধে এখনও দেখা সবচেয়ে বড় বিক্ষোভগুলির মধ্যে একটি, যা ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইস্রায়েলে হামাস জঙ্গিদের আক্রমণে ট্রিগার হয়েছিল।
তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি চুক্তির আহ্বান জানানো সমাবেশগুলি ১০ লক্ষেরও বেশি প্রতিবাদকারীকে আকর্ষণ করেছে এবং হামাসের হাতে থাকা বন্দীদের পরিবার দ্বারা সংগঠিত করা হয়েছিল। তারা আশঙ্কা করে যে গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যুদ্ধকে প্রসারিত করতে পারে এবং এর ফলে আরও সৈন্য ও জিম্মিদের মৃত্যু হতে পারে।
বন্দীদের এবং পতিত সৈন্যদের আত্মীয়রা বেসরকারী সংস্থা, সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সাধারণ নাগরিকদের দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানোর পরিকল্পনা করছে।
নেতানিয়াহুর সুরক্ষা মন্ত্রিসভা একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে “যুদ্ধ শেষ” শুক্রবার গাজায় হামাসের সাথে। সরকার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এই সতর্কতা অস্বীকার করেছিল যে এই ধরনের অপারেশন সম্ভাব্যভাবে মানবিক বিপর্যয় ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অবশিষ্ট জিম্মিদের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।
মন্ত্রিপরিষদ হামাসের নিরস্ত্রীকরণ, সমস্ত জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন এবং গাজার ডিমিলিটারাইজেশন সহ যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পাঁচটি নীতি অনুমোদন করেছে।
মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের অল্প সময়ের আগে নেতানিয়াহু বলেছিলেন যে ইস্রায়েল গাজাকে অনির্ধারিত করার ইচ্ছা করেছিল “আরব বাহিনী যা এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে।”
এই পরিকল্পনাটি বিরোধী দল এবং ইস্রায়েলের নিকটতম মিত্রদের সহ দেশ ও বিদেশে ব্যাপক সমালোচনা করেছে। একাধিক পশ্চিমা দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষণ করে গাজা শহরকে দখল করার পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়েছে এবং ইস্রায়েলকে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে।
ইস্রায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচ সহ যুদ্ধ অব্যাহত রাখার সুদূর ডান সমর্থকরা গাজার বৃহত অংশের সংযুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাসের হামলার সময় প্রায় ১,২০০ জন লোক মারা গিয়েছিল এবং ২৫১ জনকে অপহরণ করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
