You are Here
গাজা শহীদ 6,200 এর সংখ্যা – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ
News

গাজা শহীদ 6,200 এর সংখ্যা – মেহর নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

প্যালেস্তাইন এলিয়াম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, গাজার ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রক বৃহস্পতিবার বলেছে যে গাজা উপত্যকায় শহীদদের সংখ্যা .5.৫ এ পৌঁছেছে, যাদের বেশিরভাগই শিশু ও মহিলা।

মন্ত্রণালয় তার দৈনিক পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদনে যোগ করেছে যে ধর্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে আহতদের সংখ্যা .2.২ এ পৌঁছেছে, অন্যদিকে বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ধ্বংসাবশেষ এবং অ্যাম্বুলেন্সে রয়ে গেছে এবং নাগরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী তাদের অ্যাক্সেস করতে অক্ষম।

ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য মন্ত্রকও ঘোষণা করেছে যে গত ছয় ঘন্টা ধরে দু’জন শহীদ এবং ২ জন আহতকে গাজা উপত্যকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে মোট শহীদ ও আহতদের সংখ্যা ৪ টি পৌঁছেছে এবং আহতদের সংখ্যা ৪ এবং আহতদের সংখ্যা ৫ মার্চ থেকে পৌঁছেছে, যখন দখলদাররা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

সহায়তার বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে, এই কেন্দ্রগুলিতে শহীদ হওয়া ফিলিস্তিনিদের সংখ্যায় পৌঁছানোর জন্য গত চার ঘন্টার মধ্যে দু’জন শহীদ এবং আরও চারজন আহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন 5 টি শহীদ এবং আহতদের সংখ্যা 4।

গত দুই ঘন্টা ধরে গাজায় নয় জন লোকের কাছে পৌঁছানোর জন্য পাঁচটি ক্ষুধা ও পুষ্টির মৃত্যুর রেকর্ড করা হয়েছে, যার মধ্যে চারটি শিশু রয়েছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts