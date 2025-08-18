গাজা শিশুদের প্রথম গ্রুপ যুক্তরাজ্যে আনতে হবে ‘আসন্ন সপ্তাহগুলিতে’

বিবিসি বুঝতে পেরেছে যে ৩০ থেকে ৫০ এর মধ্যে গুরুতর অসুস্থ ও আহত ফিলিস্তিনি শিশুদের একটি দলকে আসন্ন সপ্তাহগুলিতে চিকিত্সার জন্য গাজা থেকে যুক্তরাজ্যে সরিয়ে নেওয়া হবে, বিবিসি বুঝতে পেরেছে।
বিদেশ অফিস, হোম অফিস এবং স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত সরকারী অভিযানের অংশ হিসাবে তারা প্রথম সন্তানদের চিকিত্সার জন্য যুক্তরাজ্যে আনা হবে।
শিশুদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্বাচিত হবে এবং তৃতীয় দেশের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের সাথে ভ্রমণ করবে, যেখানে বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহ করা হবে।
কিছু সংসদ সদস্য সরকারকে একটি চিঠি লেখার পরে তাদের কাছে একটি চিঠি লেখার আহ্বান জানিয়েছিল যে তারা গাজা থেকে “দেরি না করে” যুক্তরাজ্যে অসুস্থ ও আহত শিশুদের আনার আহ্বান জানিয়েছিল।
গত সপ্তাহে একটি চিঠিতে, একটি ক্রস পার্টির গ্রুপ ৯৯ জন সংসদ সদস্য সতর্ক করেছিলেন যে গাজার স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার “ধ্বংসযজ্ঞের” কারণে শিশুরা আসন্ন মৃত্যুর ঝুঁকিতে রয়েছে এবং সরিয়ে নেওয়ার কোনও বাধা তাত্ক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করা উচিত।
কিছু গাজান শিশুদের ইতিমধ্যে সংগঠন প্রজেক্ট পিউর হোপ (পিপিএইচ) দ্বারা একটি উদ্যোগের মাধ্যমে চিকিত্সা করার জন্য যুক্তরাজ্যে ব্যক্তিগতভাবে আনা হয়েছে, তবে সরকার এখনও এই সংঘাতের সময় নিজস্ব প্রকল্পের মাধ্যমে কোনওটি সরিয়ে নেয়নি।
এর আগে আগস্টে সরকার বলেছিল যে চিকিত্সার জন্য যুক্তরাজ্যে আরও বেশি শিশুদের আনার পরিকল্পনা “গতিতে” পরিচালিত হচ্ছে।
এটি স্পষ্ট নয় যে তৃতীয় দেশটি কোন তৃতীয় দেশকে যুক্তরাজ্যে যাওয়ার পথে ট্রানজিট করবে, ঠিক কতগুলি শিশু জড়িত থাকবে বা আরও গোষ্ঠীগুলি অনুসরণ করবে কিনা।
গাজায় বাচ্চাদের ফিরিয়ে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ দেওয়া, এটি বোঝা যাচ্ছে যে চিকিত্সা শেষ করার পরে কেউ কেউ আশ্রয় ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে পারে।
ইউএন দাতব্য ইউনিসেফের মতে ২০২৩ সালের অক্টোবরে গাজার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ৫০,০০০ এরও বেশি শিশু নিহত বা আহত হয়েছে।
যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাজ্য তহবিল সরবরাহ করেছে যাতে আহত গাজানদের এই অঞ্চলের হাসপাতালগুলি দ্বারা চিকিত্সা করা যেতে পারে এবং জর্ডানের সাথে এই অঞ্চলে এয়ারড্রপ এইডে কাজ করে চলেছে।
সরকারী প্রকল্পের আওতায় যুক্তরাজ্যে আনা শিশুদের এনএইচএসে চিকিত্সা করা হবে। আগস্টের শুরুতে, সরকার বলেছিল যে ক ক্রস-পার্টি টাস্কফোর্স “গাজা থেকে শিশুদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছিলেন যাদের জরুরি চিকিত্সা যত্নের প্রয়োজন … যত তাড়াতাড়ি সম্ভব”।
হোম অফিস এর আগে বলেছিল যে বায়োমেট্রিক চেকগুলি শিশু এবং যত্নশীলদের ভ্রমণের আগে তাদের আগে করা হবে।
মারাত্মকভাবে অসুস্থ ফিলিস্তিনিদের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজা থেকে অন্যান্য দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে আরও ১৮০ টিরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশুদের ইতালিতে রয়েছে।
জাতিসংঘ গাজায় ব্যাপক অপুষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করেছে, গত মাসে একটি প্রতিবেদনে এই সংস্থাটির সতর্কতা বিশেষজ্ঞরা বিশেষজ্ঞদের সমর্থন করেছেন যে গাজায় দুর্ভিক্ষের “সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি” চলছে।
ইস্রায়েল জোর দিয়েছিল যে গাজায় সহায়তা সরবরাহের বিষয়ে কোনও বিধিনিষেধ নেই এবং জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সহায়তা সংস্থাগুলিকে এটি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ এনে অভিযুক্ত করেছে।
হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, ইস্রায়েলি সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায়, 000০,০০০ এরও বেশি লোক নিহত হয়েছে।
২০২৩ সালের October ই অক্টোবর দক্ষিণ ইস্রায়েলের উপর হামাস নেতৃত্বাধীন হামলার জবাবে ইস্রায়েল আক্রমণ চালিয়েছিল, যেখানে প্রায় ১,২০০ জন নিহত হয়েছিল এবং ২৫১ জনকে জিম্মি করা হয়েছিল।