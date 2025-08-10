গাজা সম্প্রসারণের ঘোষণার পরে জার্মানি অস্ত্র রফতানি বন্ধ করে দিয়েছে | জেরুজালেম পোস্ট
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ বলেছেন, “আমরা এখন এক সংঘাতের মধ্যে অস্ত্র সরবরাহ করতে পারি না যা এখন কেবল সামরিক উপায়ে অনুসরণ করা হচ্ছে। আমরা কূটনৈতিকভাবে সহায়তা করতে চাই, এবং আমরা এটি করছি।”
ফাইল ছবিতে জার্মানির ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়নের (সিডিইউ) পার্টি ফ্রেডরিচ মেরজ (এল, বার্লিনে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে) এবং ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু (জেরুজালেমে ৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালে ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু (এল।(ছবির ক্রেডিট:: ইনা ফ্যাসবেন্ডার এবং মায়া অ্যালেরুজো / বিভিন্ন উত্স / এএফপি, আইএনএ ফ্যাসবেন্ডার, মায়া অ্যালেরুজ্জো / এএফ দ্বারা ছবি)দ্বারারয়টার্স