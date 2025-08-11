You are Here
গাজা সিটিতে আইডিএফ ধর্মঘট হামাস সেল নেতা বলে অভিযুক্ত আল জাজিরার প্রতিবেদককে হত্যা করেছে
News

গাজা সিটিতে আইডিএফ ধর্মঘট হামাস সেল নেতা বলে অভিযুক্ত আল জাজিরার প্রতিবেদককে হত্যা করেছে

রবিবার রাতে গাজা সিটিতে ইস্রায়েলি ধর্মঘট কাতারি সম্প্রচারক আল জাজিরার জন্য একজন বিশিষ্ট ফিলিস্তিনি সাংবাদিককে হত্যা করেছিলেন, আনাস আল-শরীফ, যাকে ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে যুক্তি দিয়েছিল যে রকেট প্রবর্তনের দায়িত্বে ছিলেন হামাস সন্ত্রাসী।

আল জাজিরা সহযোদ্ধা সাংবাদিক মোহাম্মদ কেরেইকেহ এবং ভিডিওগ্রাফার ইব্রাহিম জহর, মোহাম্মদ নুফাল এবং মোমেন আলিয়ওয়ার সাথে ধর্মঘটে এই স্ট্রাইকটিতে একটি তাঁবুকে লক্ষ্য করে লক্ষ্য করে বলেছে। হাসপাতালের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ধর্মঘটে আরও দু’জনকেও হত্যা করা হয়েছে।

ইস্রায়েল গাজা শহরকে পুরোপুরি বিজয়ী করার এবং দক্ষিণে বর্তমানে সেখানে অবস্থানরত প্রায় 1 মিলিয়ন ফিলিস্তিনিদের স্থান পরিবর্তন করার পরিকল্পনার অনুমোদনের কয়েকদিন পরেই এই ঘটনাটি এসেছিল।

শরীফের মৃত্যুর বিষয়ে গাজান মিডিয়া রিপোর্টের পরে, আইডিএফ তাকে হত্যা করে এমন একটি ধর্মঘট চালানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছিল যে তিনি একজন “সাংবাদিকের আড়ালে সন্ত্রাসবাদী কাজ করছেন।”

সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, “সন্ত্রাসী আনাস আল-শরীফ হামাস সন্ত্রাস সংগঠনের সেল লিডার হিসাবে কাজ করেছিলেন এবং ইস্রায়েলি বেসামরিক নাগরিক এবং আইডিএফ বাহিনীর বিরুদ্ধে রকেট ফায়ারের উন্নত পরিকল্পনা।”

আইডিএফ উল্লেখ করেছে যে অক্টোবরে এটি প্রকাশিত হয়েছিল নথি গাজায় দখল করা হয়েছে যে এটি বলেছে যে “দ্ব্যর্থহীনভাবে” শরীফের “হামাসের সাথে সামরিক অধিভুক্তি” নিশ্চিত করেছে।

এ সময় সামরিক বাহিনী জানায়, শরীফ একটি রকেট-লঞ্চিং স্কোয়াডের প্রধান ছিলেন এবং হামাসের পূর্ব জাবালিয়া ব্যাটালিয়নের একটি অভিজাত নুখবা ফোর্স সংস্থার সদস্য ছিলেন।

আইডিএফ বলেছে, “এই নথিগুলি কাতারি আল জাজিরা মিডিয়া নেটওয়ার্কে সন্ত্রাসীর সংহতকরণের প্রমাণ হিসাবে কাজ করে।”

আল জাজিরা ইস্রায়েলের অভিযোগকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছে এবং এটিকে গাজা উপত্যকায় আল জাজিরার কর্মীদের নিয়মিতভাবে টার্গেট করার অভিযোগ করেছে।

রবিবারের ধর্মঘটে, সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি “নির্ভুলতা যুদ্ধ, বিমান নজরদারি এবং অতিরিক্ত গোয়েন্দা তথ্য” সহ বেসামরিক ক্ষতি হ্রাস করার পদক্ষেপ নিয়েছে।

নিহত হওয়ার কয়েক মিনিট আগে শরীফ গাজা সিটিতে ইস্রায়েলি বিমান হামলা নথিভুক্ত করেছিলেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ফুটেজ পোস্ট করেছিলেন।

“নিরলস বোমা হামলা … দুই ঘন্টা ধরে গাজা সিটিতে ইস্রায়েলি আগ্রাসন তীব্র হয়েছে,” তিনি এক্সে লিখেছিলেন।

এবং তাঁর মৃত্যুর অল্প সময়ের মধ্যেই, তাঁর এক্স অ্যাকাউন্ট, যার ৫০০,০০০ এরও বেশি অনুগামী রয়েছে, তিনি তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় পোস্ট হওয়ার জন্য একটি বার্তা প্রকাশ করেছিলেন যাতে লেখা ছিল, “… আমি সত্যকে যেমন প্রকাশ করতে দ্বিধা করি নি, এইভাবেই সত্যটি প্রকাশ করতে দ্বিধা করি নি, এই আশায় যে God শ্বর যারা চুপ করে ছিলেন তাদের প্রত্যক্ষ করবেন।”

একটি প্রেস ফ্রিডম গ্রুপ এবং জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ এর আগে সতর্ক করেছিলেন যে গাজার কাছ থেকে রিপোর্টিংয়ের কারণে আল শরীফের জীবন বিপদে পড়েছিল। জাতিসংঘের বিশেষ র‌্যাপুরেউর আইরিন খান গত মাসে দাবি করেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের অভিযোগ অসমর্থিত ছিল।

এক বিবৃতিতে, জুলাইয়ে জুলাইয়ে সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটি আল শরীফকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছিল, ইস্রায়েল তার বিরুদ্ধে তার অভিযোগের ব্যাক আপ করার জন্য কোনও প্রমাণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

“ইস্রায়েলের সাংবাদিকদের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না দিয়ে জঙ্গি হিসাবে লেবেল দেওয়ার ধরণটি তার প্রেসের স্বাধীনতার প্রতি তার অভিপ্রায় এবং শ্রদ্ধা সম্পর্কে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করে,” মধ্য প্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার সিপিজে’র পরিচালক সারা কুডাহ বলেছেন।

আল শরীফকে “গাজার অন্যতম সাহসী সাংবাদিক” বলে অভিহিত করা, আল জাজিরা বলেছিলেন যে এই আক্রমণটি “গাজার দখলের প্রত্যাশায় কণ্ঠকে নীরব করার এক মরিয়া প্রচেষ্টা।”

আল জাজিরা বলেছিলেন, “আনাস আল শরীফ এবং তার সহকর্মীরা গাজার শেষ অবশিষ্ট কণ্ঠস্বরগুলির মধ্যে ছিলেন বিশ্বের কাছে মর্মান্তিক বাস্তবতা পৌঁছে দিয়েছিলেন।”

গাজা পরিচালনাকারী ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী দল হামাস বলেছিলেন যে এই হত্যাকাণ্ড ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক শুরু হওয়ার ইঙ্গিত দিতে পারে। হামাস বলেছিলেন, “সাংবাদিকদের হত্যাকাণ্ড এবং যারা এই দখলটি গাজা শহরে যে বড় অপরাধের পরিকল্পনা করছে তাদের যে বড় অপরাধের পথ রয়েছে তাদের ভয় দেখানো।”

ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের সিন্ডিকেট এটি হত্যার “রক্তাক্ত অপরাধ” হিসাবে বর্ণনা করেছে বলে নিন্দা করেছে।

ইস্রায়েলপন্থী উকিলরা শরীফের হত্যার প্রশংসা করেছেন এবং স্লেন হামাস নেতা ইয়াহিয়া সিনওয়ারের পর থেকে তিনি যে ছবি তোলেন, পাশাপাশি তিনি যে টেলিগ্রাম বার্তার একটি স্ক্রিনশট করেছিলেন, তিনি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে পোস্ট করেছিলেন, সেদিনের গণহত্যার সময় হামাস হামাস হামাস হামাস হামাস চলাকালীন।

“ক্যামেরা সহ একজন সন্ত্রাসী এখনও সন্ত্রাসী,” ইস্রায়েলি রাষ্ট্রদূতকে জাতিসংঘের ড্যানি ড্যাননকে পোস্ট করেছেন। “আমি সন্ত্রাসী আনাস জামাল মাহমুদ আল-শরীফকে নির্মূল করার জন্য আমাদের সুরক্ষা বাহিনীর প্রশংসা করি, যিনি একজন আল জাজিরার সাংবাদিকের আড়ালে কাজ করেছিলেন।”

হামাস পরিচালিত গাজা সরকারী মিডিয়া অফিস জানিয়েছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ২৩7 সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য কমিটি জানিয়েছে, গাজা সংঘর্ষে কমপক্ষে ১৮6 জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন।

ইস্রায়েল বলেছে যে তারা বেসামরিক প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস করতে এবং চাপকে হ্রাস করতে চায় যে হামাস গাজার বেসামরিক নাগরিকদের মানব ield াল হিসাবে ব্যবহার করে, বাড়িঘর, হাসপাতাল, স্কুল এবং মসজিদ সহ বেসামরিক অঞ্চল থেকে লড়াই করে।

ইস্রায়েল এবং আল জাজিরা বছরের পর বছর ধরে একটি বিতর্কিত সম্পর্ক রেখেছিল, ইস্রায়েলি কর্তৃপক্ষ গত বছর দেশে কঠোর সমালোচনামূলক চ্যানেল নিষিদ্ধ করে এবং এর অফিসগুলিতে অভিযান চালিয়েছে।

কাতার, যা আংশিকভাবে আল জাজিরার জন্য অর্থায়ন করে, বছরের পর বছর ধরে হামাস রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য একটি অফিসের আয়োজন করেছে এবং ইস্রায়েল এবং সন্ত্রাস গোষ্ঠীর মধ্যে পরোক্ষ আলোচনার জন্য ঘন ঘন স্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

