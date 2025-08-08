You are Here
গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইস্রায়েলি পরিকল্পনার মুখোমুখি ‘বিপর্যয়কর পরিণতি’ এর প্রতিবাদ, সতর্কতা
গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার ইস্রায়েলি পরিকল্পনার মুখোমুখি ‘বিপর্যয়কর পরিণতি’ এর প্রতিবাদ, সতর্কতা

ভূমধ্যসাগরীয় সমুদ্রের কিনারায় বা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁবুতে বাধ্য করা, ফিলিস্তিনিরা 22 মাসের যুদ্ধের মধ্যে তাদের জীবনযাপন করছে।

বুলেট এবং ইস্রায়েলি বিমান হামলা চালানোর সময় দুর্লভ খাবারের তাড়া করার সময় প্রায় দুই মিলিয়ন লোককে 100 বর্গকিলোমিটারেরও কম সময়ে আটকানো হয়। এবং মনে হচ্ছে তারা আবার চেপে ধরতে চলেছে।

নাজলা আবু জারাদের পরিবার ইস্রায়েলের পরবর্তী লক্ষ্য গাজা সিটির উপকণ্ঠে স্কোয়াটিং করছে।

“তারা আমাদের অপসারণ করতে চায় তবে কোথায়?” 60 বছর বয়সী জিজ্ঞাসা করলেন। “গাজায় কী বাকি আছে?”

জাতিসংঘের মতে, অঞ্চলটির ৮ 86 শতাংশ ইতিমধ্যে রয়েছে ইস্রায়েলি-মিলিটারাইজড জোনের মধ্যে বা সরিয়ে নেওয়ার আদেশ সাপেক্ষে

ধুলাবালি রাস্তার পাশের তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নীল ফুলের মাথার স্কার্ফ অঙ্গভঙ্গি পরা একজন মহিলা।
বৃহস্পতিবার গাজা সিটির উপকণ্ঠে তার তাঁবুতে সিবিসি নিউজ ফ্রিল্যান্স ভিডিওগ্রাফার মোহাম্মদ এল সাইফের সাথে কথা বলেছেন, 60০ বছর বয়সী নাজলা আবু জারাদ। তিনি বলেছেন যে সামরিক পেশা প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে তার পরিবারের গাজায় যাওয়ার আর কোথাও বাকি নেই। (মোহাম্মদ এল সাইফ/সিবিসি)

ইস্রায়েলের সামরিক দখল বাড়ানোর নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে অনেক অনিশ্চয়তা রয়েছে, এমনকি এর প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে – গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ – সরকার মন্ত্রীরা এবং অনিচ্ছুক জেনারেলদের দ্বারা একটি সুরক্ষা মন্ত্রিসভা সভায় অনুমোদিত হয়েছিল যা 10 ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং শুক্রবারের প্রথম দিকে টেনে নিয়ে যায়।

বর্ণিত লক্ষ্য হ’ল হামাসকে নিরস্ত্র করা এবং বাকী ২০ টি ইস্রায়েলি জিম্মিকে জীবিত বলে বিশ্বাস করা – এমন লক্ষ্যগুলি যা ইস্রায়েলকে অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তি সত্ত্বেও বাদ দিয়েছে।

এগুলি এখন অর্জনের জন্য, ইস্রায়েল একটি পূর্ণ ইস্রায়েলি দখলের দিকে ঝুঁকছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এর ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজ চ্যানেলের একটি সাক্ষাত্কারে জানতে চাইলে ইস্রায়েল গাজার নিয়ন্ত্রণ নেবে কিনা, নেতানিয়াহু জবাব দিয়েছিল, “আমরা ইচ্ছা করি।”

“আমরা এটি রাখতে চাই না,” তিনি আরও বলেছিলেন, “আমরা এটি পরিচালনা করতে চাই না।”

দেখুন | নেতানিয়াহু বলেছেন ইস্রায়েল গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়:

ইস্রায়েল গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে চায়, নেতানিয়াহু বলেছেন

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন যে ইস্রায়েল গাজার সম্পূর্ণ সামরিক নিয়ন্ত্রণ নিতে এবং যুদ্ধের মানবিক টোল এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক সমালোচনা সত্ত্বেও একটি নতুন আক্রমণাত্মক চাপ দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে।

পরিবর্তে, তিনি বলেছিলেন যে ইস্রায়েল ২০০ 2007 সাল থেকে গাজা শাসন করেছে, জঙ্গি দল হামাসকে প্রতিস্থাপন করতে চায়, “আরব বাহিনী যা এটি সঠিকভাবে পরিচালনা করবে”, ইস্রায়েলকে হুমকি না দিয়েই, তিনি বলেছিলেন।

কোনও আরব দেশ প্রকাশ্যে এই ভূমিকা নিতে রাজি হয়নি, এবং ইস্রায়েল গাজার নিয়ন্ত্রণকে ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর হাতে তুলে ধরেছে যা দখলকৃত পশ্চিম তীর, হামাসের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী, ফাতাহ-নিয়ন্ত্রিত ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কিছু অংশ পরিচালনা করে। ইস্রায়েলও প্রত্যাখ্যান করেছে মিশর দ্বারা উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব মার্চ মাসে “স্বাধীন ফিলিস্তিনি টেকনোক্র্যাটস” নিয়ে গঠিত একটি সরকার তৈরি করতে।

হামাস ইস্রায়েলকে Oct ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে আক্রমণ করে প্রায় ১,২০০ ইস্রায়েলিদের হত্যা করে এবং প্রায় আড়াইশো লোককে জিম্মি করে নিয়ে যায়। গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সরবরাহিত পরিসংখ্যান অনুসারে, ফলস্বরূপ স্থল যুদ্ধ এবং ইস্রায়েলি বিমান হামলা 61১,০০০ এরও বেশি ফিলিস্তিনি মারা গেছে। উভয় ক্ষেত্রেই, সংখ্যার মধ্যে রয়েছে যোদ্ধা এবং বেসামরিক নাগরিক।

দেশে এবং বিদেশে বিরোধিতা

প্রায় দুই বছর যুদ্ধের পরে, ইস্রায়েলের সামরিক বাহিনী বলেছে যে এটি বর্তমানে গাজার 75৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে তারা বিশ্বাস করে যে ২০ টি জীবিত জিম্মি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন অঞ্চলগুলি এড়িয়ে চলেছে। পরবর্তী পদক্ষেপটি সমস্ত অঞ্চল দখল করা হতে পারে।

সাদা চুলযুক্ত একজন লোক, নেভি স্যুট এবং লাল টাই পরা, একটি পডিয়ামে দাঁড়িয়ে উভয় হাতের সাথে অঙ্গভঙ্গি।
ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু ২ July জুলাই জেরুজালেমে একটি সম্মেলনে শ্রোতাদের সাথে কথা বলেছেন। সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে নেতানিয়াহু গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে ইস্রায়েলকে ‘ইচ্ছা’ করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, ‘আমরা এটি রাখতে চাই না।’ (ওহাদ জুইগেনবার্গ/অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

ইস্রায়েলের উপ -পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্যারেন হাস্কেল সিবিসি নিউজকে বলেছেন, “আমরা প্রবেশের জন্য সমস্ত কিছু স্থাপন করছি।”

কানাডায় জন্মগ্রহণকারী হাস্কেল বলেছিলেন যে প্রক্রিয়াটির অর্থ ইস্রায়েলের উত্তর থেকে গাজায় দুই সপ্তাহের চলমান বাহিনী, তারপরে জিম্মিদের বাড়িতে আনতে এবং হামাসকে নিরস্ত্র করার জন্য “চার থেকে ছয় মাসের সামরিক অভিযান” হবে।

বিদেশে এবং ইস্রায়েলে উভয়ই এই পরিকল্পনাটি ইতিমধ্যে কঠোর বিরোধীদের মধ্যে চলে গেছে।

জার্মানি তত্ক্ষণাত্ অস্ত্র রফতানি বন্ধ করে দিয়েছিল “যা গাজা স্ট্রিপে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।” ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে যে ইস্রায়েলের সামরিক অভিযান সম্প্রসারণের পরিকল্পনা “অবশ্যই পুনর্বিবেচনা করা উচিত।” সৌদি আরব এবং মিশর সহ আরব দেশগুলি এই পদক্ষেপের নিন্দা করেছে।

এই সপ্তাহের শুরুতে, জাতিসংঘ গাজান এবং ইস্রায়েলি জিম্মিদের জন্য “বিপর্যয়কর পরিণতি” সম্পর্কে সতর্ক করেছিল।

হালকা নীল টি-শার্ট পরা একজন ব্যক্তি বাইরে একটি বিক্ষোভের সময় চিৎকার করতে করতে বাতাসে তার মুঠিটি বাড়িয়ে তোলে।
গাজা উপত্যকায় হামাস জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত ইস্রায়েলি জিম্মিদের মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি সরকারবিরোধী প্রতিবাদ চলাকালীন স্লোগান দেওয়ার সময় একজন বিক্ষোভকারী তার মুঠো মুছে ফেলেন। বৃহস্পতিবার জেরুজালেমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বাইরে এই প্রতিবাদটি হয়েছিল। (গেটি চিত্রের মাধ্যমে আহমদ ঘড়াবলি/এএফপি)

এমনকি ইস্রায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক করার পরেও, বিক্ষোভকারীরা তেল আবিবে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে জেরুজালেমে নেতানিয়াহুর কার্যালয়ের বাইরে চিৎকার করে একটি আলোচনার চুক্তির দাবি জানিয়েছিল যা লড়াইয়ের অবসান ঘটাবে এবং জিম্মিদের বাড়িতে আনবে। সাম্প্রতিক জনমত জরিপ ইস্রায়েলিদের 74৪ শতাংশ এই মতামত ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ দিন।

“যুদ্ধ অব্যাহত রাখা ফিলিস্তিনিদের এবং আমাদের জন্যও ইস্রায়েলীয়দের জন্য একটি বিপর্যয়,” প্রতিবাদকারী নওমি গ্রানোট বলেছেন।

ইস্রায়েলের সামরিক ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা করে।

সামরিক চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জমির এই সপ্তাহে তার বাহিনীর জন্য প্রসারিত মিশনের বিষয়ে এই সপ্তাহে বেশ কয়েকবার নেতানিয়াহুর সাথে সংঘর্ষে সংঘর্ষে সংঘর্ষে দেখা গেছে, মঙ্গলবার এবং আবার গত রাতে তিন ঘন্টার এক উত্তেজনাপূর্ণ বৈঠকে দেখা গেছে।

জামির প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছেন যে গাজার বাকী অংশ নেওয়া এই অঞ্চলে সামরিক বাহিনীকে ফাঁদে ফেলতে পারে, যা থেকে এটি দুই দশক আগে প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এটি সেখানে যে জিম্মিদের অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার ক্ষতিরও ঝুঁকি নিতে পারে, সরকারী সূত্র জানিয়েছে রয়টার্স

আরও 200,000 সৈন্য

সরকার যদি পুরো পেশা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে, তবে পরবর্তী চিহ্নটি আরও রিজার্ভ সৈন্যদের ডেকে আনার আদেশ হবে, টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্ক স্কুল অফ গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের মধ্য প্রাচ্যের বিশেষজ্ঞ জেনিস স্টেইন বলেছেন।

ইস্রায়েল হায়ম ডেইলি সংবাদপত্রের মতে, একমাত্র গাজা সিটিতে অপারেশনের জন্য 200,000 সংরক্ষণাগার প্রয়োজন।

“তবে যখন সামরিক নেতারা বলছেন যে রিজার্ভ সৈন্য এবং জিম্মিদের অকারণ মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে আরও সামরিক উদ্দেশ্য নিয়ে আর কোনও সামরিক উদ্দেশ্য নেই এবং আরও সামরিক পদক্ষেপের ঝুঁকি রয়েছে, তখন রিজার্ভ সৈন্যদের আহ্বান জানানো অত্যন্ত কঠিন,” স্টেইন বলেছিলেন।

একটি শিশু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা হলুদ এবং সাদা ভ্যানের দিকে তাকিয়ে আছেন, একটি ছোট ছেলে পিছন থেকে ঝুলন্ত, এটি ধুলাবালি রাস্তায় থামার সাথে সাথে। পটভূমিতে তাঁবু এবং আংশিকভাবে ধ্বংস হওয়া বিল্ডিং রয়েছে।
পরিবারগুলি বৃহস্পতিবার গাজা শহরের উপকণ্ঠে জড়ো হয়। শুক্রবার, ইস্রায়েলের সুরক্ষা মন্ত্রিসভা ছিটমহলের বৃহত্তম শহর গাজা সিটিতে তার সামরিক দখল বাড়ানোর পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। (মোহাম্মদ এল সাইফ/সিবিসি)

অন্যদিকে, নেতানিয়াহুর জোট সরকারের সুদূর ডান সদস্যদের থেকে “সম্পূর্ণ বিজয়” না পৌঁছানো পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়ার রাজনৈতিক চাপ রয়ে গেছে, কারণ জাতীয় সুরক্ষা মন্ত্রী ইটামার বেন-জিভির প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

নেতানিয়াহুর ক্ষমতায় থাকার জন্য এই সমর্থন প্রয়োজন।

বেন-জিভির এবং অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচকে ইস্রায়েলের র‌্যাডিকাল সেটেলার আন্দোলনের সাথে সম্পর্কের জন্য “চরমপন্থী” হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং কানাডা দ্বারা অনুমোদিতব্রিটেন এবং অন্যান্য দেশগুলি পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে সহিংসতার প্রচার করে “আন্তর্জাতিক শান্তি ও সুরক্ষা” এর হুমকি হিসাবে।

তারা গাজাকে নতুন জনবসতিগুলির জন্য অঞ্চল পাকা হিসাবে দেখেন এবং ছিটমহলের বাইরে ফিলিস্তিনিদের “স্বেচ্ছাসেবী” অভিবাসনের প্রচারের নীতিগুলিকে ঠেলে দিয়েছেন।

“এটি বাস্তব,” স্মোট্রিচ গত সপ্তাহে ইস্রায়েলের ২০০৫ সালের গাজা থেকে প্রত্যাহারের বার্ষিকী উপলক্ষে একটি সম্মেলন বলেছিলেন। “20 বছর ধরে, আমরা (গাজায় জনবসতিগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা) ইচ্ছুক চিন্তাভাবনা বলেছি। আমার কাছে মনে হয় এটি এখন একটি বাস্তব কাজের পরিকল্পনা।”

অনেক ফিলিস্তিনি বলেছেন যে এই দখলদারিত্বের জন্য নেতানিয়াহুর পরিকল্পনার পিছনে এটাই।

ফিলিস্তিন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে পরামর্শ দিতেন এবং হাইফায় বসবাস করতেন ফিলিস্তিনি কানাডিয়ান আইনজীবী ডায়ানা বাট্টু বলেছিলেন, “এটি লোককে বের করে আনার জন্য এক ধাক্কা দিয়ে চলেছে।”

“পেশার ধারণাটি অস্থায়ী হওয়া বোঝানো হয়েছে, তবে ইস্রায়েলের ক্ষেত্রে এটি নয়। ইস্রায়েলি কেবল বসতি স্থাপনের জন্য এটি মানুষের ক্ষয়ক্ষতির সাথে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে।”

ইস্রায়েলি সরকার বলেছে যে এটি গাজায় এর নীতি নয়।

দেখুন | গাজায় কেন সহায়তা বিতরণ ব্যর্থ হচ্ছে:

গাজা ক্ষুধা সংকট: কেন সহায়তা বিতরণ ব্যর্থ হচ্ছে

দুর্ভিক্ষের ‘সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি’ এখন গাজায় প্রকাশিত হচ্ছে এমন একটি নতুন সতর্কতার সাথে, জাতীয় খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা কেন ব্যর্থ হচ্ছে তা পরীক্ষা করে এবং এটি কী দেখছে এবং কী প্রয়োজন তা নিয়ে মাটিতে শ্রমিকদের সাথে কানাডার সহায়তা গোষ্ঠীর সাথে কথা বলে।

এদিকে, সহায়তা গোষ্ঠীগুলিও অ্যালার্ম বাজছে।

তারা বলেছে যে ছিটমহলে একটি বিস্তৃত যুদ্ধ গাজার মানবিক সংকটকে আরও মারাত্মক করে তুলবে, তারা বলে, এবং খাদ্য ও medicine ষধ সরবরাহ আরও সীমাবদ্ধ এবং বিপজ্জনক।

ইতিমধ্যে, জাতিসংঘ বলে ইস্রায়েলি হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন (জিএইচএফ) দ্বারা পরিচালিত ইস্রায়েলি সেনা এবং বেসরকারী সুরক্ষা ঠিকাদারদের নিকট সহায়তা বিতরণ সাইটগুলি ইস্রায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত একটি বিকল্প গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত প্রায় 1,400 ফিলিস্তিনিদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

জিএইচএফ এবং ইস্রায়েল গুলি চালানোর বিষয়ে বিতর্ক করে এবং তাদের ব্যবস্থাটি অকার্যকর, বলছে যে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সহায়তা সরবরাহের প্রয়োজন হয় যাতে হামাস শিপমেন্ট হাইজ্যাক না করে।

মাথার স্কার্ভস পরা দু'জন মহিলা বালিতে নেমে পৃথক মটরশুটি তুলে নেন।
ফিলিস্তিনি মহিলারা মঙ্গলবার অঞ্চলটির উপরে একটি বিমান-ড্রপ মিশন অনুসরণ করে সেন্ট্রাল গাজা স্ট্রিপের নুসিরাতে লেবু বা ভাতের জন্য বালু সন্ধান করেন। (আইয়েড বডি/এএফপি ভিটি চিত্র)

নেতানিয়াহু এমনকি অস্বীকারও করেছেন দুর্ভিক্ষের রিপোর্ট ছিটমহলে

“গাজায় অনাহারের কোনও নীতি নেই, এবং গাজায় কোনও অনাহার নেই,” তিনি দু’সপ্তাহ আগে জেরুজালেমে একটি খ্রিস্টান সম্মেলনে বলেছিলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে একটি উত্তপ্ত ফোন কল ট্রিগার করে, যেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নেতানাহুকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, এনবিসি নিউজ রিপোর্ট

ইস্রায়েলের বর্তমান সহায়তা ব্যবস্থাটি এমন একটি যা সীমানা ছাড়াই ডাক্তাররা “সামরিকীকরণযুক্ত খাদ্য বিতরণ প্রকল্পকে অনাহারে অস্ত্রশস্ত্রিত করে তোলে” বলে ডাকে।

গ্রুপের কানাডিয়ান অপারেশনের নির্বাহী পরিচালক সানা বাং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে যুদ্ধের ছড়ায় মানবিক সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থতা জড়িত হবে।

“এর ফলস্বরূপ আমরা কি আজ একটি টিপিং পয়েন্টে আছি? সমস্ত পয়েন্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা কি এটি তৈরি করছি বা পরিস্থিতি ভঙ্গ করছি? আমরা ইতিমধ্যে ভাঙার বাইরে আছি” “

