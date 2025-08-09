গাজা সিটি টেকওভার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ইস্রায়েল জুড়ে জনসাধারণ সমাবেশ, সৈন্যদের প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান

ইস্রায়েল গাজা শহরকে জয় করার পরিকল্পিত মিশন চালু করার আগে শনিবার সন্ধ্যায় ইস্রায়েল জুড়ে তেল আভিভ এবং শহরগুলিতে দশ হাজার হাজার বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছিল, কারণ তারা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে বন্দীদের পরিবারগুলি তাদের প্রিয়জনদের জন্য একটি মৃত্যু নেলকে চিহ্নিত করবে এমন পরিকল্পনার বিরোধিতা করার জন্য সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল।
কয়েক মাসের মধ্যে সবচেয়ে বড় কিছু ছিল এই বিক্ষোভগুলি সামরিক বাহিনীর আপত্তি সত্ত্বেও মন্ত্রিপরিষদের ঘন জনবহুল ফিলিস্তিনি শহরকে দখল করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কয়েকদিন পরে এসেছিল যে এই পদক্ষেপটি বন্দীদেরকে অসন্তুষ্ট করবে, অকারণে সৈন্যদের বিপন্ন করবে এবং গাজায় মানবিক সঙ্কটকে আরও গভীর করার জন্য।
শনিবারের সমাবেশের আগে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জিম্মি এবং নিখোঁজ ফ্যামিলি ফোরাম বলেছেন, “আমাদের প্রিয়জনদের ত্যাগ করার সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়ে একটি উজ্জ্বল লাল পতাকা ঝাপিয়ে পড়ছে।” ফোরাম সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের আহ্বান জানিয়েছিল: “একটি বিস্তৃত জিম্মি চুক্তিতে পৌঁছান, যুদ্ধ বন্ধ করুন, আমাদের প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনুন-তাদের সময় শেষ।”
ফ্যামিলি ফোরাম, যা বেশিরভাগ জিম্মি পরিবারগুলির প্রতিনিধিত্ব করে, তারা দক্ষিণে জেরুজালেম, জেরুজালেম, শার হেনেগেভ জংশন এবং কিরিয়াত গ্যাটে কয়েক ডজন অন্যান্য স্থানে ছোট সমাবেশে সমাবেশ করেছিল।
তেল আভিভের জিম্মি স্কয়ারে কমপক্ষে ১০,০০০ লোকের ভিড়ের আগে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন বন্দী শ্যারন অ্যালোনি-কুনিও তু বিভকে চিহ্নিত করেছিলেন, শনিবার থেকে শুরু হওয়া ইহুদি উত্সব যা তাঁর স্বামী ডেভিড কুনিও সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিয়ে, যিনি বন্দী অবস্থায় রয়েছেন।
তিনি বলেছিলেন যে জিম্মি এভায়াতর ডেভিড এবং রোম ব্রাস্লাভস্কি গত সপ্তাহে প্রচারের ফুটেজে ইম্যাক্টেড হয়ে যাওয়ার পরে, “আমি আমার ডেভিড সম্পর্কে ভেবেছিলাম: তিনি কতটা ওজন করেন? তিনি কখন শেষ করেছিলেন? তাকে কি নিজের কবরে খনন করতে বলা হবে?”
“এখন, যখন চিরন্তন-যুদ্ধের মার্জাররা আমাদের সকলকে একটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তারা এমনকি জিম্মিদের জন্য এটি করছে না-তারা জোরে জোরে বলে যে তারা জিম্মিদের ত্যাগ করতে ইচ্ছুক,” তিনি গাজা শহরকে দখল করার সরকারের সিদ্ধান্তকে কটূক্তি করে বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে ২০২৩ সালের নভেম্বরে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন যমজ বোন এমা এবং শ্যারনের সাথে মুক্তি পেয়েছিলেন তার যুবতী কন্যা ইউলি, “আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন যে তার বাবা তাকে আর ভালোবাসেন না কারণ তিনি এখনও গাজা থেকে ফিরে আসেননি।”
“আমি সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে বলছি: যদি, God শ্বর নিষেধ করেন, আমার ডেভিডের সাথে বা অন্য কোনও জিম্মির ক্ষেত্রে কিছু ঘটে তবে এটি আপনার হাতে রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
এলিয়া কোহেন, যিনি ফেব্রুয়ারিতে হামাস ক্যাপটিভিটি থেকে শেষ ট্রুস-হোস্টেজ চুক্তির অংশ হিসাবে মুক্তি পেয়েছিলেন, তিনি জিম্মি স্কোয়ারেও বক্তব্য রেখেছিলেন: “আজ টিউ বিএভি, এবং আমি, God’s শ্বরের সহায়তায়, আমার মহিলার পাশে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, হামাস ম্যাস্যাক্রে-তে আমরা লুকিয়ে থাকার সময় তিনি 505 দিনের জন্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন,” রিমে-এ আওয়াজের সময়।
“আমি রক্ষা পেয়েছিলাম, ফিরে এসেছি, এবং তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন,” তিনি বলেছিলেন। “আজ আমরা উদযাপন করতে পারতাম, তবে এটি অসম্ভব … যখন আমরা জানি যে এমন পরিবার রয়েছে যেগুলি সেই সুযোগ পায়নি। এখনও সেখানে লোকেরা রয়েছে যারা আবার প্রেম করতে পাবে কিনা তা নিশ্চিত নয়।”
গত সপ্তাহে বন্দী ডেভিড এবং ব্রাস্লাভস্কির ফুটেজের পরে কোহেন বলেছিলেন যে “লেখাটি প্রাচীরের উপরে ছিল” যে জিম্মিদের অনাহারে ছিল, তিনি আরও যোগ করেছেন যে গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত তাদের আরও বিপদে ফেলেছে।
“গাজার দায়িত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাকে চাপ দেয়। লড়াইয়ের তীব্র হলে জিম্মিদের কী হয় তা আমি জানি,” তিনি বলেছিলেন।
কোহেন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং সমস্ত 50 টি জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তির আহ্বান জানিয়েছিল: “আমি জানি যে এটি একটি আংশিক চুক্তিতে ফিরে আসতে কেমন লাগে। আমি প্রতিদিনের অপরাধবোধের সাথে বেঁচে থাকি, এবং কোনও ভাইকে পিছনে ফেলে রাখার মতো কী তা অনুভব করতে চাই না।”
কাছাকাছি, সরকার বিরোধী-বিরোধী-এ, তেল আভিভের আইডিএফ সদর দফতরের সূচনা রাস্তার প্রবেশের সামনে হোস্টেজপন্থী চুক্তির প্রতিবাদ, বক্তারা সৈন্যদের প্রসারিত লড়াইয়ে দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বিরোধী দলের পাশাপাশি ব্যবসায়, শ্রম ও শিক্ষাগত নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন।
জিম্মি মাতান জাঙ্গাউকারের মা আইনভ জাঙ্গাউকার বলেছেন, “হামাস এবং ইস্রায়েল সরকারের দ্বারা একটি পুরো কাউন্টি জিম্মি করে। “কী করা দরকার? দেশকে এখন থামিয়ে দেওয়া দরকার।”
“আপনাকে যে মিশন দেওয়া হবে তা হ’ল জিম্মিদের হত্যার ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া,” বিক্ষোভের হাজার হাজার লোকের সামনে এক বক্তৃতায় প্রাক্তন জিম্মি গাদি মোজেসের ভাগ্নে শাই মোজেস বলেছেন। “এই পরিস্থিতিতে প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।”
আইডিএফ রিজার্ভের একজন কম্ব্যাট অফিসারের মা, কেবল ব্যাট-এল হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেন শ্রোতা জনতাকে বলেছিলেন যে সৈন্যরা শারীরিক ও মানসিকভাবে নষ্ট করছে এবং যথাযথ প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
তিনি বলেন, গাজা সিটি টেকওভার পরিকল্পনা “ইস্রায়েলকে চিরকাল যুদ্ধের নিশ্চিত পথে রাখে যা জিম্মিদের মৃত্যুর কারণ ঘটায়, শত শত সৈন্য মারা যায়, ইস্রায়েলের প্রতিচ্ছবি ধ্বংসের কারণ হতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
“গাজায় প্রবেশ করতে রাজি হবেন না,” তিনি অনুরোধ করেছিলেন। “একটি অবৈধ যুদ্ধে অংশ নিতে অস্বীকার করুন।”
যদিও স্পিকাররা সেখানে লড়াই করতে অস্বীকার করার কারণ হিসাবে গাজায় মানবিক সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেনি, কিছু প্রতিবাদকারীরাও এই কারণেই দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
তেল আবিবের অন্য কোথাও, কয়েক শতাধিক বামপন্থী কর্মীরা নীরব প্রতিবাদ করেছিলেন, গাজায় আইডিএফ দ্বারা নিহত ফিলিস্তিনি শিশুদের ছবি দেখানো লক্ষণগুলি প্রদর্শন করে।
এই সন্ধ্যায় তেল আবিব: শত শত কর্মী পার্ক হামেসিলায় গাজায় ইস্রায়েলের দ্বারা নিহত ফিলিস্তিনি শিশুদের ছবি তোলেন pic.twitter.com/9af7ozompk
– আকরিক জিআইভি (@ওরাসিআইভি_) আগস্ট 9, 2025
আর্ট স্ট্রিটের বক্তৃতার পরে, কিছু প্রতিবাদকারীরা জ্বলন্ত মশাল উত্তোলন করেছিলেন যখন তারা মন্ত্রিপরিষদের পরিকল্পনার প্রতিবাদে আইডিএফ সদর দফতরের আশেপাশে পদযাত্রা করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পাশাপাশি আরও হাজার হাজার যারা জিম্মি স্কয়ার র্যালি থেকে এক ব্লক দূরে যোগ দিয়েছিলেন।
আরও বিক্ষোভকারীরা শুরু হওয়ার সাথে সাথে, কয়েক ডজন আইলন হাইওয়েতে poured েলে দিয়েছিল, উত্তর -পশ্চিম এবং দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চলীয় ট্র্যাফিক এবং আলোকসজ্জা উভয়কেই অবরুদ্ধ করে এবং পরে হাইওয়েটি পুনরায় চালু করা পুলিশ তাদের দ্বারা সরানো হয়েছিল।
একটি সাধারণ ধর্মঘটের জন্য চাপ দিন
শনিবার রাতে বিক্ষোভ চলাকালীন জিম্মিদের বেশ কয়েকটি আত্মীয়দের দ্বারা যেমন উল্লেখ করা হয়েছিল, জিম্মিদের পরিবারের প্রতিনিধিত্বকারী দল এবং পতিত সৈন্যরা গাজার জন্য সরকারের পরিকল্পনার উপর ইস্রায়েলের অর্থনীতির একটি সাধারণ ধর্মঘটের জন্য এগিয়ে চলেছে, যদিও জাতীয় শ্রম ইউনিয়ন ইঙ্গিত দিয়েছে যে এটি একটি ঘোষণা করবে না।
হিব্রু মিডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রবিবার তেল আবিবের এক সংবাদ সম্মেলনে পরিবারগুলি দাবি ও আরও পদক্ষেপের ঘোষণা দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।
তারা বেসরকারী সংস্থাগুলি, সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং সাধারণ নাগরিকদের এই স্লোগানের অধীনে ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য চাপ দেবে: “নীরবতা হত্যা – জিম্মিদের এবং সৈন্যদের বাঁচাতে দেশটি থামিয়ে দেয়।”
তবে হিব্রু মিডিয়া জাতীয় হিস্টাড্রুট শ্রম ফেডারেশনকে উদ্ধৃত করে বলেছে যে অদূর ভবিষ্যতে ধর্মঘট “প্রত্যাশিত নয়”, যদিও এর প্রধান আরনন বার-ডেভিড এই আসন্ন সপ্তাহে পরিবারের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করছেন।
গত বছর তেল আভিভের শ্রম আদালত রায় দিয়েছিল যে ছয় জিম্মি হত্যার পরে সরকারকে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি চুক্তি সিল করার জন্য সরকারকে চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি শ্রম ব্যবস্থা অবৈধ কারণ এটি রাজনৈতিক এবং শ্রমিকদের অধিকারের সাথে সম্পর্কিত নয় বলে একটি শ্রম ব্যবস্থা গ্রহণের পরে একটি শ্রম ব্যবস্থাটি অবৈধ ছিল।
হামাস ‘নিজেকে পায়ে গুলি করে ফেলেছে,’ অফিসিয়াল বলেছেন
যদিও জিম্মি-লড়াইয়ের আলোচনার সমস্ত কিছুই শীতল হয়ে গেছে, তবে শনিবার চ্যানেল 12 নিউজে কথা বলে হামাসকে যুদ্ধবিরতি-হোস্টেজ রিলিজ চুক্তির জন্য আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
“মানবিক সহায়তায় গাজা স্ট্রিপের বন্যার সাথে সাথে হামাসের অনাহার অভিযানটি ম্লান হয়ে যাচ্ছে। হামাস বুঝতে পেরেছে যে এটি অনাহারে জিম্মিদের ভিডিওগুলি নিয়ে নিজেকে পায়ে ফেলেছে, এবং তাই, তারা আলোচনায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা বরখাস্ত করা যাবে না,” এই কর্মকর্তা বলেছেন, এই কর্মকর্তা বলেছেন, ব্রাস্কির প্রচারের প্রচারের বিষয়টি উল্লেখ করে এবং ব্রাস্কি -এর প্রচারের ভিডিওগুলি উল্লেখ করে।
“মধ্যস্থতাকারীরা ইতিমধ্যে এর ইতিবাচক লক্ষণগুলি দেখছেন,” কর্মকর্তা যোগ করেছেন।
একইভাবে, চ্যানেল 12 সাংবাদিক অমিত সেগাল জানিয়েছেন যে ইস্রায়েলের গাজায় হামাসের সাথে “শীঘ্রই” একটি নামহীন ইস্রায়েলি উত্সকে জ্ঞানের সাথে উদ্ধৃত করে একটি সীমিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে।
“একটি অবহিত ইস্রায়েলি সূত্র দাবি করেছে যে শীঘ্রই একটি আংশিক চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে,” সেগাল আরও বিশদ না দিয়ে এক্সে লিখেছিলেন।
উত্সের দাবিতে পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সাথে দ্বন্দ্ব রয়েছে যে ইস্রায়েলের সাম্প্রতিক গাজা সিটির দায়িত্ব নেওয়ার পরিকল্পনার অনুমোদনের লক্ষ্য হামাসকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত একটি বিস্তৃত যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মি-মুক্তির চুক্তিতে সম্মত করার জন্য চাপ দেওয়া।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি।
এছাড়াও শনিবার ফিলিস্তিনি-আমেরিকান রাজনৈতিক কর্মী বিশারা বাহবাহ, যিনি ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে বর্ণিত আলোচনায় মধ্যস্থতাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি চ্যানেল 12 এর প্রতিবেদনকে তীব্রভাবে অস্বীকার করেছেন বলে দাবি করেছেন যে তিনি মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাথে মতবিরোধ করছেন।
বাহবাহ আমেরিকা ও হামাসের মধ্যে বার্তা প্রেরণে পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আমেরিকান-ইস্রায়েলি জিম্মি এডান আলেকজান্ডারকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল।
কোনও উত্সকে উদ্ধৃত না করে, চ্যানেল 12 দাবি করেছে যে বাহবাহ বিশ্বাস করেন যে হামাস জিম্মিদের যুদ্ধবিরতি এবং আংশিক মুক্তির জন্য একটি চুক্তি গ্রহণ করার কাছাকাছি ছিল এবং ইস্রায়েল ও ওয়াশিংটন খুব তাড়াতাড়ি আলোচনাটি ত্যাগ করেছিল। নেটওয়ার্কটি আরও বলেছে যে বাহবাহ হতাশ হয়েছিলেন যে উইটকফ একটি চুক্তির জন্য হামাসের পরিস্থিতি খারিজ করে ইস্রায়েলের নেতৃত্ব অনুসরণ করেছিলেন এবং ফিলিস্তিনি-আমেরিকান কর্মী যুদ্ধবিরতি চেষ্টা ও সুরক্ষিত করার জন্য তার নিজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজ করবেন।
প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি ফেসবুক পোস্টে বাহবাহ এটিকে “জাল সংবাদ” বলে অভিহিত করেছেন।
“রেকর্ডের জন্য, আমি কখনই মার্কিন আলোচনার দলের সদস্য ছিলাম না। স্টিভ উইটকফ যখনই আমাকে এটি করতে বলেছিলেন তখনই আমি একজন মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছি। মিঃ উইটকফের প্রতি আমার প্রচণ্ড শ্রদ্ধা আছে। আমি বিশ্বাস করি যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প গাজায় ট্র্যাজেডির অবসান ঘটাতে চান।” আমি সর্বদা যুদ্ধের জন্য সহায়তা করতে চাই, ” ড।
গাজা স্ট্রিপের সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলি ৫০ জিম্মি করে চলেছে, যার মধ্যে ২০২৩ সালের October ই অক্টোবর হামাস আক্রমণে অপহরণ করা ২৫১ জনের মধ্যে ৪৯ টি সহ গাজায় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এগুলির মধ্যে আইডিএফ দ্বারা কমপক্ষে 28 টি নিশ্চিত মৃতদের মৃতদেহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
ইস্রায়েলি কর্মকর্তারা বলেছেন, বিশটি জীবিত বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে, এবং আরও দু’জনের সুস্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। হামাস ২০১৪ সালে গাজায় নিহত একজন আইডিএফ সৈনিকের মরদেহও ধরে রেখেছে।
হামাস-পরিচালিত গাজা স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলেছে যে এই স্ট্রিপের 60০,০০০ এরও বেশি লোককে হত্যা করা হয়েছে বা এখন পর্যন্ত লড়াইয়ে মৃত বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও টোলটি যাচাই করা যায় না এবং বেসামরিক এবং যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করে না।