গাড়িগুলি জ্বলজ্বল করেছিল, সেন্ট লুইসে ‘আইডিএফের কাছে মৃত্যু’ গ্রাফিটিড; আমেরিকান আইডিএফ ভেট বলেছেন লক্ষ্য

স্থানীয় প্রতিবেদন এবং ট্রাম্প প্রশাসনের বিরোধীতা টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসাবে মঙ্গলবার সেন্ট লুই অঞ্চলের একটি আবাসিক পাড়ায় গ্রাফিটিকে “আইডিএফের মৃত্যু” গ্রাফিটিকে স্প্রে-আঁকা করা হয়েছিল এবং “আইডিএফের কাছে মৃত্যু” বেশ কয়েকটি গাড়ি চালানো হয়েছিল।
লিও টেরেল বলেছিলেন যে “ভয়াবহ বিরোধী আক্রমণ”, যেখানে তিনটি গাড়ি জ্বালানো হয়েছিল, একজন আমেরিকান নাগরিককে টার্গেট করেছিলেন যিনি ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং যারা ক্লেটনে তাঁর পরিবারের বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন।
টেরেল এক্স -এর একটি পোস্টে লিখেছিলেন, “খুব শীঘ্রই, তাকে এবং তার পরিবারকে টার্গেট করা হয়েছিল।”
স্থানীয় ইহুদি সংগঠনগুলি আক্রমণটিকে ইহুদি ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন বক্তৃতা হিসাবে বর্ণনা করার সাথে যুক্ত করেছিল।
আঘাতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে একজন সন্দেহভাজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।
হামাস October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালে ইস্রায়েলের এক বিধ্বংসী আগ্রাসনের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং বিশ্বজুড়ে অ্যান্টিসেমিটিক আক্রমণগুলি আকাশ ছোঁয়াছে, যা গাজা স্ট্রিপে চলমান যুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল, যেখানে আইডিএফ ফিলিস্তিনি টেরর গ্রুপ এবং এর মিত্রদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।
সেন্ট লুইসের ইহুদি ফেডারেশনগুলি একটি বিবৃতিতে বলেছে, “আমরা গতরাতে আমাদের সম্প্রদায়ের সদস্যদের উপর আক্রমণকে সবচেয়ে শক্তিশালী শর্তে নিন্দা জানাই। এটি ভাঙচুরের চেয়েও বেশি; এটি ভয় দেখানোর একটি ঘৃণ্য কাজ এবং যখন বিরোধী এবং ইস্রায়েল বিরোধী বক্তৃতা স্বাভাবিক হয় তখন কী ঘটে তার সর্বশেষ উদাহরণ।”
কেএমওভি ৪ নিউজ বলেছে যে, “আইডিএফ-এ মৃত্যু ছাড়াও” আরও গ্রাফিতি ওয়েস্টমোরল্যান্ড অ্যাভিনিউতে স্প্রে-আঁকা ছিল, যা এটি “একজন ব্যক্তির উপর সরাসরি আক্রমণ” হিসাবে বর্ণনা করেছে। আউটলেটটি আরও যোগ করেছে যে এটি “হুমকী বার্তার একটি অংশ কারণ এটি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্যযুক্ত।”
টেরেল বলেছিলেন যে গ্রাফিতি “তাকে খুনি বলে অভিযুক্ত করেছিল।”
“আমি ক্ষোভ প্রকাশ করছি। আমেরিকাতে অ্যান্টিসেমিটিক সহিংসতার কোনও স্থান নেই, সেন্ট লুইতে এবং কোথাও নেই। আমরা অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য প্রতিটি উপায় অনুসরণ করব। আপনি যদি বিরোধী ঘৃণ্য অপরাধ করেন তবে আপনি ধরা পড়বেন। এবং আপনি জবাবদিহি করবেন,” টেরেল বলেছেন, তিনি এই মামলার বিষয়ে এফবিআইয়ের সাথে যোগাযোগ করেছেন।
স্থানীয় দমকল বিভাগ টর্চড যানবাহনে অংশ নিয়েছিল এবং পুলিশ এই ঘটনাটিকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে তদন্ত করছে, কেএমওভি ৪ নিউজ জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে অ্যান্টি-মানহান লীগের জর্ডান কাদোশ “যখন আপনি কেউ ইন্তিফাদাকে বিশ্বায়ন করতে শুনেন, তখন এটি দেখতে দেখতে এটি দেখতে।” “দেখে মনে হচ্ছে আমেরিকাতে শহরতলির রাস্তায় পোড়া গাড়িগুলি।
সেন্ট লুইসের ইহুদি ফেডারেশনের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড্যানি কোহন কেএমওভ 4 নিউজকে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন: “এটি ভাঙচুরের চেয়েও বেশি; এটি ভয় দেখানোর একটি ঘৃণ্য কাজ এবং বিরোধীতায় বিপজ্জনক বৃদ্ধির পরিণতি।”
তিনি আরও বলেছিলেন, “যখন ইহুদি বা ইস্রায়েলকে লক্ষ্য করে ঘৃণ্য কথাগুলি পরীক্ষা করা হয় না, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বা জনসাধারণের ঘটনায় তারা ব্যক্তিদের কাজ করার জন্য উত্সাহিত করে,” তিনি আরও বলেছিলেন। “বক্তৃতা হিসাবে যা শুরু হয়েছিল তা ক্রমবর্ধমান আমাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হুমকি ও সহিংসতায় বাড়ছে।”
কোহান বলেছিলেন, “আমরা নাগরিক ও সম্প্রদায়ের নেতাদের সমস্ত রূপে বিরোধীতার বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে এবং জোর করে কথা বলার ক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাই।”
তিনি বলেছিলেন যে ইহুদি ফেডারেশনের কমিউনিটি সিকিউরিটি টিম এই ঘটনার তদন্তের জন্য আইন প্রয়োগকারীদের সাথে কাজ করছে।
ম্যাকআড্রু ক্লেটন অপরাধ বলা হয় “অগ্নিসংযোগের একটি আপত্তিকর এবং হিংসাত্মক কাজ।”
তিনি বলেছিলেন, “এই ঘটনাটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ হিসাবে তদন্ত করা হচ্ছে।”
“আমরা কারও জাতীয়তা, জাতি, ধর্ম বা আদর্শের ভিত্তিতে হয়রানি, ভয় দেখানো বা সহিংসতা সহ্য করব না,” ম্যাকএন্ড্রু বলেছেন।
এই আক্রমণটি এসেছিল যখন এফবিআই প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলি যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপরাধ দেখিয়েছিল 2024 সালে 1,938 টি ঘটনার রেকর্ড উচ্চতায় আঘাত হানে।
এফবিআইয়ের তথ্য অনুসারে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে অপরাধগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত ঘৃণ্য অপরাধের 16 শতাংশ এবং ধর্ম-ভিত্তিক ঘৃণ্য অপরাধের প্রায় 70% ছিল।