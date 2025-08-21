গাড়ি সংস্থা রোড ক্রোধের ঘটনাগুলি এড়াতে হাসিখুশি সরঞ্জাম তৈরি করে

চীনের একটি গাড়ি সংস্থার রোড ক্রোধ নিরাময়ের জন্য একটি কার্টুনিশ পদ্ধতির রয়েছে।
এক্সপেং উন্মোচন করেছে রাগান্বিত ড্রাইভারদের বশ করার জন্য ডিজাইন করা একটি নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য – যদিও এটি কোনও বিভ্রান্তি হিসাবেও প্রমাণিত হতে পারে।
ধরুন আপনি মারিও কার্টের কোনও প্রতিপক্ষের কাছে কখনও ডিজিটাল কলা খোসা ছুঁড়েছেন। সেক্ষেত্রে আপনি হয়ত সন্তুষ্টি জানেন যে ডিজিটাল জুতো বা রাগান্বিত মুখের মতো কিছু ছুঁড়ে ফেলা অবৈধ হবে।
গুয়াংজু-ভিত্তিক গাড়ি সংস্থা একটি অগমেন্টেড রিয়েলিটি গেম তৈরি করেছে যা ব্যবহারকারীকে অন্যায়কারীকে ইমোজিসকে আগুন জ্বালাতে দেয়, যা 3 ডি স্পেসে উইন্ডশীল্ডের উপর দিয়ে প্রজেক্ট করবে এবং গাড়িগুলিকে আঘাত করার মায়া দেবে।
স্টিয়ারিং হুইলটিতে একটি কাস্টমাইজযোগ্য বোতাম থাকবে যা ট্রিগার হিসাবে কাজ করে এবং সিস্টেমটি আসল গাড়ির বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত হতে দেখা যায় এমন ইমোজিগুলি চালু করার আগে তার ক্যামেরা অ্যারের মাধ্যমে লক্ষ্যটি সনাক্ত করবে।
যদিও তারা মাঝের আঙুলটি ছুঁড়ে ফেলার মতো বা কফির কাপ দেখার মতো সন্তুষ্ট নাও হতে পারে আপনি আপনার শত্রুর গাড়ির উইন্ডোর বিরুদ্ধে স্প্ল্যাশ ছুঁড়ে ফেলেছেন, এটি চালকদের পেন্ট-আপ ক্রোধ থেকে কিছু অস্থায়ী স্বস্তি সরবরাহ করতে পারে।
চীনে একটি উপস্থাপনার সময় এই মাসের গোড়ার দিকে “রোড রেজ রিলিভার” নামে অভিহিত এই প্রোগ্রামটি উন্মোচন করা হয়েছিল।
এক্সপেং সিইও তিনি জিয়াওপেং বলেছিলেন যে উদ্ভট বৈশিষ্ট্যটি “প্রযুক্তি-চালিত আবেগ” উপস্থাপন করে, ” দ্রুত সংস্থা রিপোর্ট করেছে।
জিয়াওপেং বলেছিলেন, “আমরা প্রথমে প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতাম, তবে এই বছর শুরু করে আমরা প্রথমে অভিজ্ঞতাকে অগ্রাধিকার দেব,” জিয়াওপেং বলেছিলেন, এআর গেমটি “সভ্য হওয়ার এবং বিপজ্জনক আচরণে জড়িত না হয়ে ‘সভ্য হতাশার’ অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি উপায়।”
রোড রেজ রিলিভার উইন্ডশীল্ডকে একটি ভার্চুয়াল যুদ্ধক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে যা একটি 87 ইঞ্চি-প্রশস্ত অগমেন্টেড রিয়েলিটি হেডস-আপ ডিসপ্লে (এআর-এইচইউডি) বৈশিষ্ট্যযুক্ত যা ড্রাইভারের পুরো দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্র এবং তারপরে কিছু গ্রহণ করে।
বিকাশকারীদের মতে, এক্সপেং এবং চাইনিজ ইলেকট্রনিক্স প্রস্তুতকারক হুয়াওয়ে, প্রোগ্রামটিতে অপটিক্স উন্নত হয়েছে এবং চোখের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বিকৃতিটি গণনা করে যে জিনিসগুলি প্রদর্শিত হয় না তা বিশ্বাস করার জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক বিকৃতি গণনা করে চালু উইন্ডশীল্ড, তবে বরং গাড়ির সামনে 33 ফুট স্পেসে ভাসমান।
অপটিকাল মায়া মস্তিষ্ককে 3 ডি অবজেক্টগুলিকে বাস্তব হিসাবে ব্যাখ্যা করতে রাজি করে, সংস্থাগুলি দাবি করে।
এই উন্নয়নটি এসেছে যেহেতু রোড ক্রোধ বিশ্বজুড়ে একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৯২% আমেরিকান বলেছেন যে তারা ২০২৪ সালে রোড ক্রোধ প্রত্যক্ষ করেছে এবং ৮৯% বলেছেন যে তারা শিকার হয়েছেন, জানিয়েছেন গ্রাহক বিষয়।
যদিও রোড ক্রোধ নতুন নয়, তবে সহিংসতায় একটি উল্লেখযোগ্য স্পাইক হয়েছে। একমাত্র ২০২৪ সালে, রাস্তাঘাটের গুলিতে ১১6 জন মারা গিয়েছিল এবং ৩ 36২ জন আহত হয়েছে, জানিয়েছে সিগফ্রিড এবং জেনসেন।
তবে বড় প্রশ্নটি হ’ল এটি নিরাপদ কিনা, গাড়িগুলিতে টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেমগুলির সাথে ড্রাইভারের বিভ্রান্তি সম্পর্কে ইতিমধ্যে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ নিয়ে।
এক্সপেং বলেছিলেন যে “ড্রাইভাররা যখন এটি ব্যবহার করা নিরাপদ তখন বিচারের জন্য দায়বদ্ধ।”
অধ্যয়ন দেখিয়েছে এই হেডস-আপ ডিসপ্লে সিস্টেমগুলি ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে বিষয়গুলির মনোযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে, বিশেষত যখন ড্যাশবোর্ডের মাঝখানে traditional তিহ্যবাহী প্রদর্শনগুলির সাথে তুলনা করে যা চালককে তাদের রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য করে।
এইচইউডি প্লেসমেন্টটি ড্রাইভারের সামনের ক্ষেত্রের দিকে নজর রাখে তবে কিছু গবেষণা দেখায় যে ড্রাইভাররা traditional তিহ্যবাহী ডিসপ্লেগুলির তুলনায় এইচইউডিগুলিতে নজর রাখার সম্ভাবনা বেশি ছিল, যা তাদের “সম্ভাব্যভাবে বিভ্রান্তিকর করে তুলতে পারে … কারণ এইচইউডি ড্রাইভারের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে, ড্রাইভাররা এটিতে স্থির করতে পারে এবং পরিবেশের ঘটনাগুলি বুঝতে ব্যর্থ হতে পারে,” দ্য জাতীয় হাইওয়ে ট্র্যাফিক সুরক্ষা প্রশাসন ড।
যাইহোক, এই অধ্যয়নটি বিএমডাব্লু এবং মার্সিডিজের মতো উচ্চ-শেষ বিলাসবহুল গাড়িগুলির মতো দৃশ্যের ক্ষেত্রে মূলত ছোট ড্যাশবোর্ডগুলি traditional তিহ্যবাহী গাড়ি হুডগুলিকে বোঝায়।
এক্সপেং বৈশিষ্ট্যটি রাস্তায় আসল এআর উপাদানগুলিকে ওভারলে করে এবং তাদেরকে পরিবেশের অংশ করে তোলে – যা সম্ভাব্যভাবে মনোযোগ বাড়িয়ে তুলতে পারে, প্রতিক্রিয়া সময় উন্নত করতে পারে এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের অসুবিধা হ্রাস করতে পারে।