গায়ক জেড থারওয়াল ওজেম্পিককে একটি ‘দৈনিক যুদ্ধ’ প্রতিরোধকারী কল করে

জেড থারওয়াল
অতীতের খাওয়ার ব্যাধি ওজেম্পিককে প্রতিদিনের সংগ্রাম থেকে দূরে রাখে
জেড থারওয়াল বলেছেন যে তিনি ওজেম্পিকের প্রতি আবেদন অনুভব করছেন … এবং, তার অতীতের খাওয়ার ব্যাধি এটি ড্রাগটি ব্যবহার না করার লড়াই করে তোলে।
শনিবার প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কারে ওজন হ্রাস নিয়ে তার সংগ্রাম সম্পর্কে গায়কটি বাস্তব পেয়েছিলেন অভিভাবক … এবং, তিনি বলেছিলেন যে নিজেকে ওজেম্পিকের সাথে জড়িত করা থেকে বিরত রাখা “প্রতিদিনের লড়াই”। ।
থিরওয়াল বলেছেন, “আমি এমন লোকদের বিচার করি না, তবে আমার খাওয়ার ব্যাধিগুলির ইতিহাস রয়েছে বলে আমি জানি না যে এরকম কিছু নেওয়া আমার পক্ষে শেষ হবে।”
যদি আপনি না জানেন … থারওয়াল তার কিশোর বয়সে এবং ব্যান্ড লিটল মিক্সের সাথে তার সময়ে অ্যানোরেক্সিয়ার সাথে লড়াই করেছিলেন। এখন, তিনি বলেছেন যে তিনি এখনকার স্বাস্থ্যকর, তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি এমন লোকদের কাছ থেকে অনলাইনে প্রচুর ঘৃণা পান যারা মনে করেন যে তিনি যথেষ্ট চর্মসার নন।
তিনি বলেন, “লোকেরা আমাকে পাঁচ বা 10 বছর আগে একটি গ্রুপ পরিবেশে দেখতে অভ্যস্ত ছিল, যখন আমি লাঠি-পাতলা ছিলাম কারণ আমি আমার 20 এর দশকের প্রথম দিকে খাওয়ার ব্যাধি নিয়ে ছিলাম।”
থিরওয়াল যোগ করেছেন যে তিনি যখন অসন্তুষ্ট হন এবং তার জীবন বিশৃঙ্খল ছিল তখন কোনও কিছু নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসাবে তিনি অ্যানোরেক্সিয়ায় পড়েছিলেন।
নীচের লাইন … ওজেম্পিকের কথা বলতে গেলে জেড প্রত্যেককেই তাদের নিজস্ব কথা বলছে – এটি কেবল তার পক্ষে কাজ করবে না।