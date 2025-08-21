You are Here
গায়ক লিল কেশকে ছুরিকাঘাত করেছেন, লাগোসে গহনা ছিনতাই করেছেন
News

গায়ক লিল কেশকে ছুরিকাঘাত করেছেন, লাগোসে গহনা ছিনতাই করেছেন

লিল কেশ নামে পরিচিত নাইজেরিয়ার গায়ক কেশিন্রো ওলোলেডকে লাগোসে ডাকাতির আক্রমণ চলাকালীন ছুরিকাঘাত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
কথিত ছিল যে এই গায়কটি আক্রমণকারীদের কাছে কয়েক মিলিয়ন নায়ার মূল্যবান গহনা হারিয়েছিলেন।

বুধবার লেগোসে এই ঘটনাটি ঘটেছিল, এমন ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করে যারা প্রার্থনা এবং সহায়তার বার্তা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্লাবিত হয়েছিল।

হিপ টিভির মতে, 29 বছর বয়সী এই শিল্পী, তাঁর হিট গান “শোকি” এর জন্য বিখ্যাত, ঘাড়ে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল, যখন ডাকাতরা তাকে তার মূল্যবান জিনিসপত্রগুলি নিষ্পত্তি করেছিল।

প্রেসের সময় হিসাবে, লিল কেশ বা লাগোস রাজ্য পুলিশ কমান্ড কেউই এই হামলার বিষয়ে একটি সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেনি।

সংবাদটি দ্রুত অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে, সংগীত প্রেমীদের এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া আঁকায় যারা পরিস্থিতিটিকে তার দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য হতবাক এবং প্রার্থনা করেছিলেন।

২০১৪ সালে “শোকি” দিয়ে মূলধারায় প্রবেশ করা লিল কেশ নাইজেরিয়ার রাস্তার হপ দৃশ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কণ্ঠস্বর হিসাবে রয়েছেন।

তিনি ওলামাইড, ডেভিডো এবং উইজকিডের মতো তারকাদের সাথে অন্যদের মধ্যে সহযোগিতা করেছেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts