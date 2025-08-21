গার্ডা ডাবলিনে মানুষের মৃত্যুর পরে স্থগিত

ডাবলিন সিটি সেন্টারে একজনের মৃত্যুর বিষয়ে তদন্তাধীন একটি গার্ডাকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।
গার্ডের সাথে কথোপকথনের পরে গুরুতর আহত হওয়ার পরে ৫১ বছর বয়সী এই ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন।
লোকটি গত শুক্রবার ও’কনেল স্ট্রিটের হলিডে ইন এর নিকটবর্তী গারদাইয়ের সাথে একটি ঘটনায় জড়িত ছিল। কয়েকদিন পরে তিনি মারা যান।
পুলিশ ওম্বডসম্যানের কার্যালয় ফিয়োস্রু জানিয়েছেন, এটি স্বাধীনভাবে এই ঘটনাটি তদন্ত করছে এবং এতে একটি অপরাধমূলক তদন্ত শুরু করেছে।
এটি বলেছিল যে ঘটনাটি, যা সকাল সাড়ে ৪ টার দিকে ঘটেছিল, সেই ব্যক্তির গুরুতর ক্ষতির সাথে জড়িত ছিল, যিনি পরে মারা গিয়েছিলেন।
ফিয়োস্রু বলেছিলেন যে তদন্তকারীদের একটি অন-কল টিমের মধ্যে একটি ঘটনাস্থলে অংশ নিয়েছে।
এটি ডাবলিন সিটি করোনার এবং ময়না তদন্ত পরবর্তী পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য প্যাথলজিস্টের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে আসছে।
গার্ডা সিওচানার একজন মুখপাত্র বলেছেন: “ডাবলিন অঞ্চলে অবস্থিত গার্ডা সিওচানার একজন সদস্যকে পুলিশ ওম্বডসম্যান, ফিয়োস্রুর কার্যালয় কর্তৃক চলমান তদন্তের অভিযোগে দায়িত্ব থেকে স্থগিত করা হয়েছে।”
ফিয়োস্রু এই ঘটনার যে কোনও সাক্ষীর পক্ষে এগিয়ে আসার আবেদন করেছেন।
এর মধ্যে ট্যাক্সি সহ যে কোনও পাসিং যানবাহন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এতে সেই অবস্থান থেকে বা কোনও মোবাইল ডিভাইসে ড্যাশক্যাম ফুটেজ থাকতে পারে।
স্বতন্ত্র তদন্তে সহায়তা করতে পারে এমন তথ্য সহ যে কাউকে 0818 600 800 বা info@fiosru.ie এ ফিওসরুর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়।
তদন্ত দল এবং এর পারিবারিক যোগাযোগ কর্মকর্তা সরাসরি লোকটির পরিবারের সাথে কাজ করছেন।
গর্দাকে কোনও গার্ডার সদস্যের সাথে কথোপকথনের পরে যদি এটি ঘটে থাকে তবে মৃত্যু বা ওম্বডসম্যানের গুরুতর ক্ষতির সাথে জড়িত কোনও ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কোনও ঘটনার প্রতিবেদন করা দরকার।