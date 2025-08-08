You are Here
গার্ডিয়ান কাউন্সিলের কাছে জিবাকলামের অর্থপূর্ণ বিড়ম্বনা/ এই লরিজনি একই লরিজানি নয়?!
গার্ডিয়ান কাউন্সিলের কাছে জিবাকলামের অর্থপূর্ণ বিড়ম্বনা/ এই লরিজনি একই লরিজানি নয়?!

সাদেগ জিবা কালাম সংস্কারবাদী রাজনৈতিক কর্মী সাদেএইচ জিবা কালাম অন এক্স -সোসিয়াল নেটওয়ার্ক সুপ্রিম জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের সচিবের কাছে আলী লরিজানির নিয়োগ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে লিখেছেন:

কেউ সম্মানিত অভিভাবক কাউন্সিলকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এই ডাঃ আলী লরিজনি, যিনি সুপ্রিম জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি হয়েছেন, আপনি কি অযোগ্য ঘোষণা করেছেন তেমন নয়? যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য আপনার মানদণ্ড কী?

তবে আপাতত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ’ল সত্য যে আসল এবং মধ্যপন্থী ব্যক্তিত্বগুলি এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সিস্টেমের পিরামিডে রয়েছে।

