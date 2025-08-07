গার্ড বন্ধ? আপনি আপনার পরবর্তী বড় ধারণা খুঁজে পেতে পারেন

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।
একজন উদ্যোক্তা হওয়ার অর্থ হ’ল বিভিন্ন আবেগের অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কখনও কখনও দ্রুত উত্তরাধিকারে: হতাশা, অনুপ্রেরণা, ক্লান্তি, আনন্দ, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, উত্তেজনা, হতাশা – কয়েকটি নাম রাখার জন্য। এটি একটি রোলারকোস্টার।
সাফল্য এই অনুভূতিগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়ার উপর নির্ভর করে এবং তাদেরকে ভারসাম্যহীন না করে এমনকি উচ্চতা এবং নীচের অংশে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিলকে প্রয়োজন। তবে একটি আবেগ আছে আমি সর্বদা একটি বিশেষ নোট তৈরি করি, যতবার আমি এটি অনুভব করি: অবাক।
আশ্চর্য হ’ল আমার সংস্থা জটফর্ম শুরু করার জন্য আমাকে উত্সাহিত করেছিল। এটি 2005 ছিল, এবং আমি নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া সংস্থায় বিকাশকারী হিসাবে কাজ করছিলাম, সম্পাদকদের জন্য কাস্টম ওয়েব ফর্মগুলি কোডিং করে যাদের দ্রুত তাদের প্রয়োজন ছিল। একদিন, আরও একটি প্রায় অভিন্ন ফর্ম তৈরির পরে, আমি যে কোনও বার্ন-আউট বিকাশকারী যা করতে চাই তা করেছি-আমি প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করার জন্য একটি সরঞ্জাম অনুসন্ধান করেছি।
এই অনুসন্ধান কিছুই হয়নি, এবং এটি ছিল: অবাক। এটি কি সম্ভবত এমন কোনও সরঞ্জামের অস্তিত্ব ছিল না? এটা না। এবং এটি যখন আমি জানতাম আমার হাতে ভাল ধারণা ছিল।
সময়ের সাথে সাথে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আশ্চর্য কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী আবেগ নয়। এটি একটি সংকেত। প্রমাণ যে কিছু উপেক্ষা করা হয়েছে, বা এমন একটি অনুমান যা ব্যাপকভাবে গৃহীত বলে মনে হয়েছিল, বাস্তবে ভুল হতে পারে। এবং উদ্যোক্তাদের জন্য, সেই মুহুর্তগুলি – যদি আপনি কীভাবে মনোযোগ দিতে জানেন – তবে বড় কোনও কিছুর সূচনা পয়েন্ট হতে পারে।
সম্পর্কিত: 2025 সালে 70 টি ছোট ব্যবসায়িক ধারণা শুরু হবে
যখন আশ্চর্য ধর্মঘট হয়
যখন কিছু আমাকে অবাক করে দেয়, আমি এটিকে ব্রাশ করি না – আমি তদন্ত করি। আমি শিখেছি যে এই অপ্রত্যাশিত মুহুর্তগুলিতে প্রায়শই কয়েক ঘন্টা মস্তিষ্কের চেয়ে বেশি অন্তর্দৃষ্টি থাকে। আপনি যদি কোনও ধারণায় হোঁচট খেয়ে থাকেন তবে পরবর্তী পদক্ষেপটি হ’ল ন্যূনতম কার্যকর পণ্য, বা এমভিপি তৈরি করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি ব্যবহারকারীদের হাতে পাওয়া।
স্পষ্টতই, প্রতিটি আশ্চর্য কোনও পণ্যকে নিয়ে যায় না – প্রচুর এমভিপি পানিতে মারা যায়, এ কারণেই আমি এগুলি দ্রুত তৈরির পরামর্শ দিই। তবে অপ্রত্যাশিতকে লক্ষ্য করা এবং প্রতিফলিত করার অনুশীলনটি এক ধরণের মানসিক রাডার তৈরি করে, যা আপনাকে অন্যদের যে সুযোগগুলি মিস করে সে সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক রাখে।
কম মনোরম বিস্ময়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। আমার একবার জোটফর্ম গ্রাহক ছিল-একটি সুপরিচিত ব্র্যান্ড-আমাকে আমাদের অন্যান্য পণ্য সম্পর্কে আরও জানতে তাদের অফিসে একজন বিক্রয়কর্মী পাঠাতে বলুন। আমি পুরোপুরি প্রহরী থেকে ধরা পড়েছিলাম। বিক্রয়কর্মীরা? আমাদের কোনও বিক্রয়কর্মী ছিল না। এই বিন্দু পর্যন্ত, জটফর্ম পুরোপুরি স্ব-পরিষেবা ছিল।
আমি এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি কাউকে প্রেরণ করি নি, এবং নিজেও যাইনি। অবাক! আমরা ক্লায়েন্টকে প্রতিযোগীর কাছে হারিয়েছি, যার একটি বিক্রয় দল ছিল। তবে সেই মুহূর্তটি আমার সাথেই ছিল এবং জোটফর্ম এন্টারপ্রাইজ তৈরির প্রেরণা হয়ে উঠেছে, যা আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ছে এটি কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের স্ব-পরিষেবা সংস্করণকে ছাড়িয়ে যাবে।
এগুলির মতো অবাক করা, মনোরম বা অন্যথায় খুব কমই এলোমেলো। তারা অনুমানগুলি পরীক্ষা করে এবং অন্ধ দাগগুলি প্রকাশ করে। এবং যদি আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন তবে তারা পরবর্তী কী হওয়া উচিত তা প্রকাশ করতে পারে।
সিস্টেমেটিং আশ্চর্য
স্পষ্টতই আপনি অবাক হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে পারবেন না, তবে আপনি এটি চিহ্নিত করতে আরও ভাল হতে পারেন। বছরের পর বছর ধরে, আমি “আশ্চর্য রাডার:” হিসাবে যা মনে করি তা তৈরি করতে শিখেছি এমন একটি সিস্টেম যা আমাকে অপ্রত্যাশিত, এমনকি সবচেয়ে সাধারণ মুহুর্তগুলিতেও সুরক্ষিত রাখে।
আমার জন্য প্রথম পদক্ষেপটি হ’ল সর্বদা কৌতূহলী থাকা, এমনকি – বা সম্ভবত বিশেষত – রুটিন কাজগুলি করার সময়। আপনার সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা মস্তিষ্ককে স্যুইচ করা এই সময়ে সহজ হতে পারে। তবে এগুলি প্রায়শই অদক্ষতা বা অদ্ভুত নিদর্শনগুলি লক্ষ্য করার জন্য সেরা মুহুর্ত। কেন এই প্রক্রিয়াটি এত দিন সময় নেয়? আমরা কেন সবসময় এইভাবে করি?
এই চিন্তাভাবনাটি হ’ল যাকে একজন শিক্ষানবিশের মানসিকতা বলা হয় এবং আপনি যদি আপনার ক্ষেত্রের শিক্ষানবিস না হন তবে এটি গ্রহণ করা শক্ত হতে পারে। একবার আমরা কোনও প্রদত্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করার পরে, আমাদের মস্তিস্ক শর্টকাটগুলি তৈরি করে যা টাইমস্যাভ করার সময়, আমাদের অবাক করে দেওয়ার জন্য আমাদের ক্ষমতাও হ্রাস করে। কীভাবে জিনিসগুলি করা হয় তা প্রশ্ন করা বন্ধ করা সহজ হয়ে যায়।
সম্পর্কিত: দুর্ঘটনাজনিত উদ্যোক্তা: 3 টি গল্পের উদ্যোক্তা ‘ইউরেকা’ মুহুর্তগুলি
আপনার মস্তিষ্ককে অটোপাইলোটে পিছলে যাওয়া থেকে বিরত রাখার একটি কৌশল হ’ল একটি সময় নিরীক্ষণ করা, যা আপনাকে আপনার মূল্যবান সময়টি ডুবিয়ে দিচ্ছে কোথায় তা নির্ধারণ করতে আপনাকে সহায়তা করতে পারে। এর জন্য প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, যেমন পুনরুদ্ধার বা টগল, তবে কী গুরুত্বপূর্ণ তা হ’ল আপনি কীভাবে কাজগুলি আপনার দিনের খুব বেশি পরিমাণে গ্রহণ করছেন তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।
সেখান থেকে, অটোমেশন বা এআই সরঞ্জামগুলি অনুসন্ধান করুন যা আপনার জন্য বোঝা উপশম করতে পারে। যদি আপনার শেষ অনুসন্ধানের কয়েক মাস হয়ে যায় তবে এটি আবার করুন – এআই প্রযুক্তি দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, এবং গত সপ্তাহে কেবল বিদ্যমান না থাকতে পারে এমন বিকল্পগুলি এখন ভাল থাকতে পারে।
আপনি যদি এখনও সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছেন তবে এটিকে একটি সম্ভাব্য সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করুন। কেউ সম্ভবত শেষ পর্যন্ত এই শূন্যতা পূরণ করবে। তুমি কেন না?
আপনার আরামদায়ক অঞ্চলের বাইরে যাওয়াও সমালোচনা। আপনার কাজের সাথে আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কিত নয় এমন বিষয়গুলিতে বই এবং নিবন্ধগুলি পড়ুন। বিভিন্ন দক্ষতার সাথে বা যাদের ধারণাগুলি আপনার নিজের সাথে সারিবদ্ধ হয় না তার সাথে বিভিন্ন শিল্পের লোকদের সাথে কথা বলুন।
এটা কি অস্বস্তি হবে? নিশ্চিত। তবে এটাই মূল বিষয়। প্রত্যাশার কিনারায় অবাক করে দেওয়া রয়েছে, আপনি যা ভেবেছিলেন তার ঠিক বাইরে। আপনি যদি কেবল পরিচিতদের সাথে লেগে থাকেন তবে আপনি খুব কমই অবাক হবেন। এবং অবাক না করে, উদ্ভাবন অসম্ভব। অপ্রত্যাশিত লক্ষ্য করার জন্য আপনি নিজেকে যত বেশি প্রশিক্ষণ দেবেন, ততই আপনি এটিকে বাধা হিসাবে নয়, বরং গাইড হিসাবে দেখতে শুরু করবেন।
একজন উদ্যোক্তা হওয়ার অর্থ হ’ল বিভিন্ন আবেগের অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কখনও কখনও দ্রুত উত্তরাধিকারে: হতাশা, অনুপ্রেরণা, ক্লান্তি, আনন্দ, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, উত্তেজনা, হতাশা – কয়েকটি নাম রাখার জন্য। এটি একটি রোলারকোস্টার।
সাফল্য এই অনুভূতিগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হওয়ার উপর নির্ভর করে এবং তাদেরকে ভারসাম্যহীন না করে এমনকি উচ্চতা এবং নীচের অংশে চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কিলকে প্রয়োজন। তবে একটি আবেগ আছে আমি সর্বদা একটি বিশেষ নোট তৈরি করি, যতবার আমি এটি অনুভব করি: অবাক।
আশ্চর্য হ’ল আমার সংস্থা জটফর্ম শুরু করার জন্য আমাকে উত্সাহিত করেছিল। এটি 2005 ছিল, এবং আমি নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া সংস্থায় বিকাশকারী হিসাবে কাজ করছিলাম, সম্পাদকদের জন্য কাস্টম ওয়েব ফর্মগুলি কোডিং করে যাদের দ্রুত তাদের প্রয়োজন ছিল। একদিন, আরও একটি প্রায় অভিন্ন ফর্ম তৈরির পরে, আমি যে কোনও বার্ন-আউট বিকাশকারী যা করতে চাই তা করেছি-আমি প্রক্রিয়াটি আরও সহজ করার জন্য একটি সরঞ্জাম অনুসন্ধান করেছি।
এই নিবন্ধের বাকি অংশগুলি লক করা আছে।
উদ্যোক্তা যোগ দিন+ অ্যাক্সেসের জন্য আজ।