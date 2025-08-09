গার্ল, 2, প্যাডেল দিয়ে মারধর করা হয়েছিল, বিবি বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল তারপরে মাদক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করা, পুলিশ ভয়

একটি 2 বছর বয়সী কিশোরীকে একটি প্যাডেল দিয়ে মারধর করা হয়েছিল, একটি বিবি বন্দুক দিয়ে গুলি করা হয়েছিল এবং তার মায়ের দ্বারা একটি মেথ ডিলারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল-এবং তিন বছরেরও বেশি পরে, পুলিশ এখনও জানেন না যে তিনি কোথায় আছেন।
লন্ডন কের, তত্কালীন 2 বছর বয়সী, সর্বশেষ 2022 এপ্রিল দক্ষিণ-পূর্ব ওকলাহোমা সিটির বাড়িতে দেখা গিয়েছিল।
ওকলাহোমা সিটি পুলিশের আধিকারিকরা বলেছে যে তারা এখনও তার সন্ধান করছে।
অন্ত্র-রেঞ্চিং অনুসন্ধানের মধ্যে, তার মা, অ্যাশলে রোল্যান্ড (39) এবং তার প্রেমিক, 40 বছর বয়সী জোশুয়া ডেন্টনকে মঙ্গলবার শিশু নির্যাতন এবং যৌন নির্যাতনের সাথে সম্পর্কিত একাধিক অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
তাদের গ্রেপ্তার সত্ত্বেও, পুলিশ বলেছে যে লন্ডনের অবস্থান সম্পর্কে কোনও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই।
আদালতের রেকর্ড অনুসারে লন্ডনকে সর্বশেষ জীবিত দেখা যাওয়ার এক বছর পরেই এই হারোয়িং মামলাটি উন্মোচন করতে শুরু করেছিল, যখন ২০২৩ সালের এপ্রিলে ওকলাহোমা বিভাগের একটি পিকআপ অর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং লন্ডন সনাক্ত করতে অক্ষম ছিল, আদালতের রেকর্ড অনুসারে।
রোল্যান্ড প্রথমে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিল যে তার মেয়ে তার জর্জিয়ায় তার জৈবিক বাবার সাথে থাকছিলেন, তবে এই বিবৃতিটি পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।
একটি ফলো-আপ সাক্ষাত্কারে, রোল্যান্ড লন্ডনকে ‘কার্লোস’ নামের এক ব্যক্তিকে দেওয়ার অভিযোগে স্বীকার করেছেন, যিনি তিনি বলেছিলেন যে ২০২২ সালে তার মেথামফেটামিন বিক্রি করেছিলেন।
‘তিনি সম্ভবত লন্ডনের বাবা ছিলেন, তবে অ্যাশলে নিশ্চিত ছিলেন না। কার্লোস অ্যাশলেকে বলেছিলেন যে তিনি মেক্সিকোতে ফিরে যাচ্ছেন, ‘তার গ্রেপ্তারের হলফনামায় বলা হয়েছে।
রোল্যান্ড পুলিশকে আরও জানিয়েছিল যে তিনি কার্লোসকে লন্ডনের ব্যক্তিগত সনাক্তকরণের কোনও দলিল দেননি, ওকলাহোম্যান রিপোর্ট করেছেন।
ওকলাহোমা সিটি পুলিশ এখনও কার্লোসের অস্তিত্ব বা জড়িত থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি।
২০২৪ সালের অক্টোবরে রোল্যান্ডকে প্রথম শিশু পরিত্যাগের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তবে তাকে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছিল।
পরে তিনি পুলিশে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি মিথ্যা বলেছেন এবং কার্লোস মেথ বিক্রি বা ব্যবহার করেননি।
ওকলাহোমা সিটি পুলিশ সার্জেন্ট ডিলন কুইর্ক জানিয়েছেন, ‘সেই লোকদের কাছ থেকে আমাদের খুব বেশি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য নেই যারা এই সন্তানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বা এই সন্তানের হেফাজত রেখেছেন।’ ডাব্লুএফএসবি।
‘সুতরাং, যখন আমরা তদন্তটি গ্রহণ করি, তখন আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং ইতিমধ্যে নথিভুক্ত করা হয়েছে তা দেখতে হবে।’
তদন্তকারীরা অবশেষে রাওল্যান্ড এবং ডেন্টনের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে সাক্ষাত্কারে অপব্যবহারের অতিরিক্ত বিরক্তিকর অভিযোগের সন্ধান করেছিলেন।
হলফনামা অনুসারে, একটি 15 বছর বয়সী ছেলে পুলিশকে ডেন্টনকে কাঠের প্যাডেল দিয়ে লন্ডনে আঘাত করে এবং তাকে একটি বিবি বন্দুক দিয়ে গুলি করেছিল।
তিনি আরও বলেছিলেন যে ডেন্টন তাকে চেয়ারে টেপ করেছিলেন, তাকে একটি বেল্ট দিয়ে মারধর করেছেন, যদি তিনি কারও সাথে কথা বলেন তবে তাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছিল এবং এমনকি ‘তাকে অদৃশ্য করে দেওয়ার’ হুমকিও দিয়েছিল।
2025 সালের মার্চ মাসে ডেন্টনের 8 বছরের কন্যা এবং 10 বছরের ছেলেরও সাক্ষাত্কার নেওয়া হয়েছিল।
এই দুই বাচ্চা অভিযোগ করেছে যে তাদের বাবা লন্ডনের চোখে গরম সস poured েলে দিয়েছেন, তাকে একটি কক্ষের মধ্যে তালাবদ্ধ করেছিলেন এবং তারা যদি রোল্যান্ডকে জানান তবে তাদের মারধর করার হুমকি দিয়েছেন।
মেয়েটি আরও বলেছিল যে ডেন্টন তাকে যৌন নির্যাতন করেছে এবং তাকে সতর্ক করেছিল যে সে যদি কথা বলে তবে সে মারা যাবে।
এই দুই নাবালিকাকে তদন্তকারীকে আরও বলেছিলেন যে রোল্যান্ড এই অপব্যবহারের বিষয়ে অবগত ছিল। রোল্যান্ড অবশ্য এই অপব্যবহারের জ্ঞান অস্বীকার করেছিল এবং জোর দিয়েছিলেন যে ডেন্টন লন্ডনের প্রতি কখনও হিংস্র ছিলেন না।
মুর পুলিশ পরে রোল্যান্ড এবং ডেন্টনের সাথে বেঁধে একটি স্টোরেজ ইউনিট অনুসন্ধান করেছিল, যেখানে তারা একটি বিবি বন্দুক, একটি কাঠের প্যাডেল ‘দ্য লাস্ট রিসর্ট,’ একটি গোলাপী শিশুর কম্বল, ডায়াপার, একটি গোলাপী জুতো এবং একটি গাড়ির আসন হিসাবে চিহ্নিত করেছে, ওকলাহোম্যান জানিয়েছে।
টাইমলাইনটিকে আরও জটিল করে, একজন ডে কেয়ার কর্মী ২০২৫ সালের গোড়ার দিকে পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে তিনি শেষ পর্যন্ত দু’বছর আগে রোল্যান্ডের সাথে লন্ডনকে একটি গ্যাস স্টেশনে একটি গ্যাস স্টেশনে দেখেছিলেন।
এ সময়, শ্রমিক লন্ডনের মাথায় দৃশ্যমান আঘাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তবে হলফনামা অনুসারে, রোল্যান্ড জানিয়েছেন যে তার টডলারের আঘাতগুলি একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কারণে ছিল।
সম্পত্তি, স্টোরেজ ইউনিট এবং বৈদ্যুতিন ডিভাইসগুলির বিস্তৃত অনুসন্ধান সত্ত্বেও লন্ডনের কোনও ট্রেস পাওয়া যায় নি।
পুলিশ জানিয়েছে, ওকলাহোমা সিটি গোয়েন্দারা ওকলাহোমা স্টেট ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের সহায়তায় এখন এই মামলার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।
মুর পুলিশ এর আগে কেসটি কাজ করেছিল তবে ক্লান্তিকর নেতৃত্বের পরে এটিকে ফিরিয়ে দেয়।
কুইর্ক বলেছেন, ‘সময়টি মূল বিষয়, এখনও এই ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক ভোটদানের আশা করছি এবং আমাদের এখনই খুব বেশি কিছু করার দরকার নেই, যা এটি অত্যন্ত কঠিন করে তোলে,’ কুইর্ক বলেছেন কোকো-টিভি।
যদি এখনও বেঁচে থাকে তবে লন্ডন সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে ছয় বছর বয়সে পরিণত হবে।
ডেন্টন এখন নয়টি অপরাধমূলক অভিযোগের মুখোমুখি, ছয়টি শিশু নির্যাতনের গণনা, জোরপূর্বক সোডোমির একটি গণনা, একটি শিশুদের কাছে অশ্লীল বা অশ্লীল কাজগুলির একটি গণনা এবং ফৌজদারি অপরাধের একটি প্যাটার্নের একটি গণনা সহ।
রোল্যান্ডের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতন সক্ষম করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
লন্ডনের অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সহ যে কাউকে 405-297-1200 এ ওকলাহোমা সিটি পুলিশ হত্যাকাণ্ডের টিপ লাইনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।