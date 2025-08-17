গার্ল (9) স্কুল থেকে বাড়িতে রাখা হয়েছিল এবং তার সৎ বাবা দ্বারা ধর্ষণ করা হয়েছিল

যখন একজন ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া ইউনিট দক্ষিণ আফ্রিকা (রুসা) নামে পরিচিত এবং তার নয় বছর বয়সী সৎ-কন্যা নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়েছিলেন, তখন তিনি শিশুটি পালিয়ে যাওয়ার কারণে তিনি পালিয়ে যাওয়ার কারণে পুলিশ তার উপর চাপিয়ে দেবেন বলে আশা করেননি।
রুসা হেড, প্রেম বলরাম বলেছিলেন, তার সৎপিতা তাকে সকালে সকালে ধর্ষণ করার পরে, 4 আগস্ট শিশুটি বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল মাতামহী নানী বাড়িতে ছিলেন।
তিনি একই দিন দুপুর ২ টায় বলেছিলেন, তারা পদক্ষেপের পিতার কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিলেন যে তিনি শিশুটিকে খুঁজে পাচ্ছেন না।
“যখন আমরা বাড়িতে পৌঁছেছিলাম এবং ক্রাচে থাকা সৎ বাবার সাথে সাক্ষাত্কার নিয়েছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর সৎ কন্যা বাইরের টয়লেটটি ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন এবং গত দুই ঘন্টা ধরে তাকে খুঁজছিলেন।
বালরাম বলেছিলেন, “আমরা এটি পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম যে এটি একটি পিট টয়লেট ছিল কারণ সে পড়তে পারত তবে এটি ছিল না,” বলরাম বলেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে তারপরে তিনি যুবতী মেয়েটির সন্ধানের জন্য ২০ জন কর্মকর্তার একটি দল প্রেরণ করেছিলেন।
“আমরা প্যারামেডিকসও পাঠিয়েছিলাম, যদি তাকে আহত করা হয়।
তিনি বলেছিলেন যে রুসা তারপরে 9 বছরের বাচ্চাদের ছবি সহ একটি নিখোঁজ ব্যক্তিদের পোস্টার প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
“15 মিনিটের পরে, আমরা চারটি কল পেয়েছিলাম যে মেয়েটি তার খালার বাড়িতে ছিল, অন্য কোনও অঞ্চলে। আমরা যখন বাড়িতে পৌঁছলাম তখন আমরা মেয়েটিকে তার খালার সাথে দেখতে পেলাম।
“আমরা খালাকে বলেছিলাম যে তার পিতামাতার অনুমতি ছাড়াই শিশুটিকে নেওয়া অবৈধ।
বালরাম জানান, শিশুটি তার মহিলা কর্মকর্তাকে জানিয়েছিল যে পালানোর জন্য তিনি টয়লেটে যাওয়ার ভান করেছেন।
“তিনি দাবি করেছিলেন যে সৎপিতা আমাদের ডাকার কয়েক ঘন্টা আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং সপ্তাহের আগেও তিনি তাকে ধর্ষণ করেছিলেন।”
বলরাম বলেছিলেন যে তারা যখন সৎপিতা কুইজ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে আগের অভিযোগ ছিল।
“তিনি দাবি করেছিলেন যে পরিবার তাকে ফ্রেম করার চেষ্টা করছে। মেয়েটি কেন এখনও তার যত্নে রেখে গেছে তা আমি নিশ্চিত নই। মেয়েটির সন্ধানের কয়েক ঘন্টা পরে, তার জৈবিক বাবা আমাদের ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁর কন্যাকে ধর্ষণ করা হচ্ছে। “
কেজেডএন পুলিশের মুখপাত্র, এলটি কর্নেল পল মাগওয়াজা বলেছেন, ফিনিক্স পরিবার সহিংসতা, শিশু সুরক্ষা ও যৌন অপরাধ ইউনিট (এফসিএস) গোয়েন্দারা নয় বছরের কিশোরীর ধর্ষণের জন্য একজন ৩ 36 বছর বয়সী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল।
তিনি গত বুধবার ভারুলাম ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির হয়েছিলেন এবং আর 1500 জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন।
সামাজিক উন্নয়ন অধিদফতরের মুখপাত্র থুবা ভিলেন বলেছেন, তাদের সমাজকর্মীরা ইতিমধ্যে মেয়েটির সাথে দেখা করেছেন এবং তার সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করতে পরিবারের সাথে কাজ চালিয়ে যাবেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে তারা ধর্ষণের মামলার রিপোর্ট বৃদ্ধির বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিল।
“সাধারণভাবে অল্প বয়সী মেয়ে ও শিশুদের ধর্ষণের আহ্বানের সংখ্যা খুব বেশি সম্পর্কিত। এটি বিশেষত আগস্ট মাসে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সচেতনতা যা কেজেডএন সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট মেক, এমবালি শিংগা, এই বিষয়টি উত্থাপন করেছে এবং সর্বশেষ পোর্টফোলিও কমিটির সভায় জিবিভি এবং শিশুদের অপব্যবহারের আশঙ্কা করেছে,” তিনি যোগ করেছেন।
ভেরুলাম কমিউনিটি পুলিশ ফোরামের চেয়ারপারসন রেচেল উইলকিন বলেছেন: “যখন শিশু নির্যাতনের একটি ঘটনা প্রকাশ্যে আসে, তখন তা অবশ্যই পুলিশ এবং প্রাসঙ্গিক শিশু সুরক্ষা সংস্থাগুলিকে অবিলম্বে জানানো উচিত যাতে তদন্তের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাগুলি সক্রিয় করা যায়। এই জাতীয় মামলার প্রতিবেদন করা সবার নাগরিক দায়িত্ব।”
তিনি ভেরুলামের আশেপাশে শিশু নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধির বিষয়েও উল্লেখ করেছিলেন।
“এটি প্রায়শই একটি লুকানো অপরাধ। লোকেরা বিভিন্ন কারণে এটি রিপোর্ট করতে দ্বিধা বোধ করে – পারিবারিক ভাঙ্গন, অপরাধী রুটিওয়ালা হওয়ায় বা তাদের নিজের সুরক্ষার জন্য ভয় পায়, বিশেষত যখন গালিগালাজকারী প্রিয়জন হন।
“কখনও কখনও, লোকেরা ন্যায়বিচারের চেয়ে নিরাময়কে আরও বেশি মূল্য দেয় এবং এটি ঠিক আছে, তবে তারা এখনও অপব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় এবং সমাধান করা হয় তা নিশ্চিত করতে সহায়তার জন্য পৌঁছাতে পারে। কোনও পদক্ষেপ ছাড়াই কোনও সুরক্ষা বা পুনরুদ্ধার হতে পারে না।”
ডিএসকে গ্রুপ এনপিওর সাইক ওয়েলনেস অ্যান্ড লাইফ কোচ কেরেশা গোভেন্ডার বলেছেন, পরিবার ও বেঁচে থাকা ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া ভয়ে অনেক যৌন নিপীড়নের ঘটনা জানা যায়নি।
“বেশিরভাগ নাবালিকাকে অপরাধীদের দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং তাই তারা এগিয়ে আসতে ভয় পায়। অন্যরা যারা কথা বলে তারা সামাজিক কলঙ্ক এবং আর্থিক নির্ভরতার কারণে দমিয়ে রাখা হয়।
“অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম যে বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা অপরাধী বা তাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল।”
গোভেন্ডার বলেছিলেন যে তারা শিশুদের যৌন নিপীড়নের ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি পেয়েছিল।
“এই মামলাগুলি দ্রুত বাড়ছে এবং একটি সম্প্রদায় হিসাবে আমাদের অবস্থান নেওয়া উচিত এবং আমাদের বাচ্চাদের রক্ষা করা, সচেতন হওয়া, আমাদের বাচ্চাদের কথা বলার এবং শোনার জন্য নিরাপদ জায়গা তৈরি করা আমাদের সমস্ত দায়িত্ব।
“আমরা স্বীকার করতে চাই না তার চেয়ে আমরা প্রায়শই এই জাতীয় মামলাগুলির সাথে মোকাবিলা করি এবং আরও একটি কেস আমাদের জন্য অনেক বেশি। সম্প্রতি মিডিয়াগুলি আমাদের নাবালিকাদের কীভাবে টার্গেট করা হচ্ছে তার আলোকে কিছু ভয়াবহ কেস দেখেছে এবং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধীরা অপরিচিত ছিল না।
“বাস্তবতা হ’ল আমাদের বাচ্চাদের তাদের ভালোবাসার লোকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্য আমাদের সতর্ক করতে হবে না তবে আমাদের বাচ্চাদের যে কাউকে এবং প্রত্যেককে সতর্ক থাকতে সতর্ক করা উচিত। আমরা একটি সম্প্রদায় হিসাবে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে পারি না। আমাদের বার্তাটি উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার হওয়া দরকার। আমাদের আরও জোরে হওয়া উচিত এবং আমাদের প্রতিটি অ্যাভিনিউ এবং সুযোগটি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়া উচিত,” গভেন্ডার বলেছেন। ”