গার্সিয়া, ডার্বিন ফেডের কাছ থেকে ডিওজে অভয়ারণ্য এখতিয়ার লেবেলগুলিতে ফিরে যান

ইলিনয় ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্রের অভিবাসন সম্পর্কিত নীতিগুলির বিরুদ্ধে ট্রাম্প-যুগের আক্রমণকে পিছনে চাপ দিচ্ছেন, সংবিধানকে সমর্থন করে, জনসাধারণের সুরক্ষাকে সমর্থন করে এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে তাদের কাজ করার জন্য মুক্ত রেখে দেয়।
“এই নীতিগুলি আইন অনুসারে রয়েছে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখে, স্থানীয় অর্থনীতিকে বাড়িয়ে তোলে, স্থানীয় প্রয়োজনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থানগুলিতে মনোনিবেশ করে এবং কার্যকর পুলিশিং কৌশলগুলি প্রচার করে যা পুলিশ এবং তারা যে সম্প্রদায়গুলি পরিবেশন করে তাদের মধ্যে আস্থা বাড়িয়ে তোলে,” রেপ। জেসুস গার্সিয়া এবং সেন রিচার্ড ডুর্বিনের একটি চিঠি পড়ে।
চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে কীভাবে বিচার বিভাগ ইলিনয় এবং শিকাগো উভয়কে তার সর্বশেষ পাবলিক তালিকায় “অভয়ারণ্য এখতিয়ার” হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং রাজ্য বা শহর উভয়ই লঙ্ঘন করছে বলে এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।
বেশ কয়েকটি ইলিনয় ডেমোক্র্যাটদের সমর্থিত এই চিঠিতে রাজ্যের ট্রাস্ট অ্যাক্টের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে-তৎকালীন-গোভ দ্বারা স্বাক্ষরিত। ব্রুস রুনার, একজন রিপাবলিকান। সমালোচকরা দীর্ঘদিন ধরে এটিকে একাই অভিবাসন স্থিতির চেয়ে বেশি লোককে ধরে রাখতে বাধা দেওয়ার জন্য একটি অভয়ারণ্য-শৈলীর নীতি বলে অভিহিত করেছেন।
“একইভাবে, শিকাগো স্বাগত নগর অধ্যাদেশ কেবলমাত্র নাগরিক অভিবাসন লঙ্ঘনের ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তির গ্রেপ্তার বা আটকে রাখা বাধা দেয় এবং স্থানীয় কর্মকর্তাদের আটককৃতদের বরফ অ্যাক্সেস দিতে বাধা দেয় যদি না এই ধরনের অ্যাক্সেস বৈধ আইন প্রয়োগের উদ্দেশ্যে নয় যা নাগরিক অভিবাসন প্রয়োগকারী নয়,” গার্সিয়া এবং ডুর্বিন লিখেছেন।
“ইলিনয় ট্রাস্ট আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, স্বাগত নগর অধ্যাদেশটি বরফকে অভিবাসন প্রয়োগকারী কার্যক্রমগুলিতে জড়িত হতে বাধা দেয় না,” তারা আরও যোগ করেছেন, কুক কাউন্টি – যার মধ্যে শিকাগো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে – এর অনুরূপ নীতি রয়েছে।
তারা দাবি করেছে, আদালতের নজির উদ্ধৃত করে, যে রাজ্য বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলি ইমিগ্রেশন আটককারী ব্যতীত লোকজনকে ধরে রাখে চতুর্থ সংশোধনী লঙ্ঘন করে – যখন ফেডারেল আটক করে না।
“অতএব, এই আইনগুলি পাস করার সময়, ইলিনয়, কুক কাউন্টি এবং শিকাগো শহর – সারা দেশে শত শত অন্যান্য এখতিয়ার সহ – সংবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার সময় এবং ফেডারেল ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগের ফলে ফেডারেল কর্মকর্তাদের কাছে স্থানীয় সম্পদ রক্ষা করুন।”
১৯6565 সালে মেক্সিকো, ডুরঙ্গো থেকে চলে আসা গার্সিয়া ডিএইচএস এবং ডিওজে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তাদের কর্তৃত্বকে “দখল” করার চেষ্টা করা বন্ধ করার পরিবর্তে, আইন প্রণেতা হিসাবে যারা আইনের নিয়মকে মূল্য দিয়েছেন, জনসাধারণের সুরক্ষার নিয়মকে মূল্য দিয়েছেন “যখন ইলিনয়গুলি অভিবাসীদের হ্যান্ডেল করে সমালোচনা করার সময় আসে।
“এই আইনগুলি ফেডারেল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেডারেল ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা দেয় না বা হস্তক্ষেপ করে না।”
বিচার বিভাগ চিঠির প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তবে আরও মন্তব্য অস্বীকার করেছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালও মন্তব্যের জন্য ডিএইচএসের কাছে পৌঁছেছিল তবে প্রেসের সময় শুনে আবার শুনেনি।