গার্হস্থ্য নির্যাতনকারীদের ‘দীর্ঘ সময় আসছেন’ এর জন্য সীমাবদ্ধতা অঞ্চল

মন্ত্রীরা “বিধিনিষেধ অঞ্চলগুলি” প্রবর্তন করার চেষ্টা করবেন যা নির্যাতনকারীরা কোথায় যেতে পারে তা সীমাবদ্ধ করে দেবে, লক্ষ্য করে বেঁচে থাকা লোকদের তাদের অপরাধীকে দেখার ভয় ছাড়াই তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন করতে দেয়।
যৌন ও সহিংস অপরাধীরা নির্দিষ্ট কিছু স্থানে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে এবং প্রযুক্তির সাথে ট্র্যাক করা যেতে পারে এবং নতুন প্রস্তাবের অধীনে শর্ত লঙ্ঘনের জন্য কারাগারের সময়ের মুখোমুখি হতে পারে।
এখন অবধি বর্জনীয় অঞ্চলগুলি তাদের ক্ষতিগ্রস্থরা যেখানে বাস করে সেখানে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য বিদ্যমান।
একজন ঘরোয়া নির্যাতনের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া একজন বলেছেন যে তিনি আশা করেন যে নতুন পরিকল্পনাগুলি পূর্ববর্তী সরকারগুলির দ্বারা হতাশ হওয়ার অনুভূতি পরে “কেবল বালিশের আলাপ” নয়।
দু’জনের মা ও বেঁচে থাকা লিয়েন বলেছিলেন যে তিনি এই পদক্ষেপ সম্পর্কে “পরম” ছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি আশা করি পরিবর্তনটি আসলে ঘটতে চলেছে, এবং এটি কেবল বালিশের কথা নয়, তবে যদি এটি ঘটে তবে হ্যাঁ, এটি অনেক দিন আসছে।”
তিনি তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন যে তিনি সেই স্কুলে সীমাবদ্ধতা অঞ্চলগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করতেন যেখানে তিনি তার সন্তানদের, তার স্থানীয় সুপার মার্কেট বা তার পরিবারের বাড়ির কাছাকাছি নিয়ে যাবেন।
“এই জায়গাগুলি যেখানে আমার মুখোমুখি হয়েছিল, এমনকি যখন তার নিয়ন্ত্রণের আদেশ ছিল,” 54 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন।
“যদি আমি এই জায়গাগুলি বলতে পারি, এবং আমি জানতাম যে আমি সেই জায়গাগুলিতে নিরাপদে, সুখী দিনগুলিতে যেতে পারি, আমি সুরক্ষিত। আমি শুনেছি।”
তবে তিনি মন্ত্রীদের আরও বেঁচে যাওয়া লোকদের শোনার আহ্বান জানিয়ে সরকারের পদ্ধতির যোগ করেছেন: “এখনও অবধি, আমি যা শুনছি তা আমি ভালবাসি।
“আমি কি এতে প্রচুর বিশ্বাস রাখব? সম্ভবত না, কারণ আমি হতাশ হতে পছন্দ করি না, এবং পূর্ববর্তী সরকারগুলি আমাকে হতাশ করে।
“সুতরাং আমরা কেবল আশা রাখতে পারি।”
এই পদক্ষেপটি এসেছে যখন সরকার উপচে পড়া ভিড় রোধ করার জন্য কারাগারের ব্যবস্থাটি পুনর্বিবেচনা করার পরিকল্পনা করেছে, যা কারাগার থেকে আগে ছেড়ে দেওয়া হিংসাত্মক এবং যৌন অপরাধীদের এবং আরও বেশি অপরাধীদের সম্প্রদায়ের বাক্য পরিবেশন করতে পারে।
ক্রমবর্ধমান সংখ্যা সহ্য করার জন্য প্রবেশন সার্ভিসের দক্ষতার বিষয়ে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে উদ্বেগ উত্সাহিত করে কয়েক হাজার অপরাধীকে ট্যাগ করা হবে।
সরকার প্রবেশন সার্ভিসের সংস্কারগুলি ব্যাক আপ করার জন্য 2028/29 অবধি £ 700 মিলিয়ন ডলার তহবিল ঘোষণা করেছে, পাশাপাশি 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে 1,300 নতুন প্রবেশন অফিসার নিয়োগ করেছে।
নতুন বিধিনিষেধ অঞ্চলগুলির জন্য, প্রবেশন অফিসাররা বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের সাথে অপরাধীদের জন্য নিষিদ্ধ অবস্থানগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কাজ করবে এবং বিশদ ঝুঁকি মূল্যায়ন করবে।
শুক্রবার লন্ডনে চ্যারিটি অ্যাডভান্সে নতুন ব্যবস্থা ঘোষণা করেছেন বিচারপতি মন্ত্রী অ্যালেক্স ডেভিস-জোনস।
ভুক্তভোগী মন্ত্রী বলেছিলেন যে অপরাধীরা কোথায় যাচ্ছেন সে সম্পর্কে রিয়েল-টাইম ডেটা থাকতে জিপিএস পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং “ভার্চুয়াল সীমানা” সাপেক্ষে হবে যা যদি লঙ্ঘন করা হয় তবে তারা কারাগারে যেতে পারে।
তিনি বলেছিলেন: “আমরা এগুলির সাথে সংযুক্ত সত্যই শক্তিশালী সুরক্ষা রাখছি যাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্থদের এবং বেঁচে থাকা লোকদের তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের আত্মবিশ্বাস দিতে পারি।
“আমরা এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি আমরা শরত্কালে আইনটি নিয়ে আসছি।”
অ্যাডভান্সের একটি মহিলা কেন্দ্রে বক্তব্য রেখে পরিচালক অ্যামি গ্লোভার বলেছিলেন যে ঘরোয়া নির্যাতনের দাতব্য সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াগুলি কী তা দেখতে চায় এবং যদি কোনও অপরাধী শর্ত লঙ্ঘন করে বা অনিরাপদ কিছু করে থাকে তবে একজন প্রবেশন অফিসার কত দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন।
“ভুক্তভোগী বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের জন্য যখন নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয় তখন আমরা মাঝে মাঝে কী খুঁজে পেতে পারি, যদি তারা সর্বদা কাজ না করে তবে তারা আসলে সুরক্ষার একটি মিথ্যা ধারণা তৈরি করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।
“সুতরাং আমরা কীভাবে তাদের কার্যকরভাবে কাজ করছেন তা কীভাবে নিশ্চিত করতে পারি এবং কীভাবে আমরা নিশ্চিত করতে পারি সে সম্পর্কে আমরা আরও কিছুটা শুনতে আগ্রহী” “
তবে এই পদক্ষেপের মধ্যে তিনি যোগ করেছেন যে প্রতিক্রিয়াটি “মূলত ইতিবাচক” কারণ এটি তাদের নিরাপদ, ছোট বর্জন অঞ্চল অঞ্চল ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে, আরও বিধিনিষেধের অপরাধীদের কাছে বর্তমান দায়িত্ব পালিয়ে যায়।
“এই বিধিনিষেধ অঞ্চলগুলির লক্ষ্য, যা আমরা সত্যই স্বাগত জানাই, তা হ’ল এখন তার চলাচলের একটি ছোট ক্ষেত্র থাকতে পারে He তিনি তার দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে আরও বেশি যেতে সক্ষম হন।”
দাতব্য সংস্থাটি এই বিষয়টি নিয়ে একটি রাউন্ড টেবিল আলোচনার জন্য বিচারমন্ত্রীকে আয়োজক করে, যা বেঁচে থাকা এবং রিয়েলিটি স্টার এবং প্রচারক জর্জিয়া হ্যারিসনের সাথে যোগ দিয়েছিল।
দ্য লাভ আইল্যান্ড স্টার, যিনি প্রতিশোধের পর্নির শিকার হওয়ার পরে নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতা নিয়ে প্রচারণা চালিয়েছিলেন, সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হলে অপরাধীদের জন্য সীমাবদ্ধ অঞ্চলগুলির পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছিলেন।
“পৃথিবীতে কেন একজন বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে কোনও অঞ্চল বাছাই করতে হবে এবং তাদের সারাজীবন সেখানে থাকতে হবে?” তিনি বললেন।
“এটি আরও অনেক বেশি অর্থবোধ করে যে একজন অপরাধীকে একটি সীমাবদ্ধতা জোনের শিকার করা হবে এবং একজন বেঁচে থাকা যেখানেই তারা চান এবং নিরাপদ বোধ করতে পারে সেখানে যেতে পারে।
“যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয় তবে এর অর্থ এই হতে পারে যে তারা কেবল শারীরিকভাবে নিরাপদ নয়, তবে তারা প্রতিটি দিনই নিরাপদ বোধ করে বাঁচতে পারে।”
শরণার্থী রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন যে আপনার অপরাধীকে ট্যাগ করা হয়েছে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তা হ’ল কারাগারের বাইরে কী কাজ করে তা নির্ধারণের জন্য কারাগারগুলি উপচে পড়া ভিড় করা হয়।
“এটি এই বিষয়গুলির মধ্যে একটির পক্ষে সত্যিই ভাল উত্তর বলে মনে হচ্ছে,” তিনি বলেছিলেন।
মিসেস হ্যারিসন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলির পক্ষে সহায়তা করার ক্ষেত্রেও মামলাটি চাপ দিয়েছিলেন এবং অনলাইনে অপব্যবহার রোধে আরও বেশি কিছু করার প্রয়োজনের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন, যা ঘরোয়া নির্যাতনের শিকারদেরও প্রভাবিত করে।
মিসেস ডেভিস-জোনস বলেছিলেন: “ভুক্তভোগী মন্ত্রী হিসাবে আমি প্রতি দিনই ভুক্তভোগী এবং বেঁচে থাকা লোকদের সাথে দেখা করতে পারি যারা অকল্পনীয়দের মধ্য দিয়ে গেছে, এবং আমি তাদের অভিজ্ঞতাগুলি সরাসরি শুনতে এবং তাদের কাছ থেকে শিখতে চাই যাতে আমরা তাদের জন্য সিস্টেমটি আরও উন্নত করতে পারি এবং শেষ পর্যন্ত তাদের বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে ফিরিয়ে দিতে চাই।”