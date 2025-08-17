গালা থিম, ক্রসওভার এবং আরও অনেক কিছু

একটি এলিয়েন-বাগস আক্রমণ থেকে শুরু করে একটি উত্কৃষ্ট গালা থিম পর্যন্ত
ভক্তরা আসন্ন ফোর্টনিট অধ্যায় 7 সম্পর্কিত সর্বশেষ ফাঁসগুলি সম্পর্কে বেশ উচ্ছ্বসিত।
Chapter আসুন এই নিবন্ধে আরও বিশদ সন্ধান করুন।
ফোর্টনাইট অধ্যায় 7 এ কী আশা করবেন?
বিশ্বস্ত ডেটামিনার এবং ফাঁসকারী, হাইপেক্স, শিনাবর এবং অন্যান্যরা নতুন থিম, স্কিন এবং মেকানিক্স সম্পর্কিত অনেকগুলি নতুন ইঙ্গিত ফেলেছে।
সিজন 4 এর Chapter ষ্ঠ অধ্যায়ে বাগ আক্রমণ, যার মধ্যে এইচআইভি এবং ওএক্সআর এইচকিউ পিওআই পাশাপাশি এলিয়েন-থিমযুক্ত অস্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই ফাঁসগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদর্শন করে, প্লেয়ার আস্থা অর্জন করে।
এখন, সমস্ত চোখ Chapter ষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে, যা ছয়টি মরসুম স্থায়ী হবে এবং 4 মরসুমের সমাপ্তির পরে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ফাঁস হওয়া রোডম্যাপ এবং তথ্য থেকে বোঝা যায় যে ফোর্টনাইট অধ্যায় 7 মরসুম 1 একটি গালা থিম হতে চলেছে। এটি বর্তমান বিশৃঙ্খলা পরিবেশ থেকে খুব স্টাইলিস্ট শিফট হবে।
যদি এটি গালা হয় তবে আপনি মহাকাব্য গেমগুলি কিছু মার্জিত স্কিন এবং গেমের ইভেন্টগুলিতে দুর্দান্ত ইভেন্টগুলি ফেলে দেওয়ার আশা করতে পারেন। এটি সমস্ত অধ্যায় 6 ক্লাইম্যাক্স এবং পাশাপাশি শেষের সাথেও আবদ্ধ হবে।
খেলোয়াড়রা যুদ্ধে কিছু নতুন বিশৃঙ্খলা আনতে একটি নতুন “গনাতগালা” বস, নতুন উদ্ভাবনী টেলিপোর্টেশন এবং মোড়ক মেকানিক্সের আশা করতে পারে।
এছাড়াও পড়ুন: মার্ভেল প্রতিদ্বন্দ্বী মরসুমে ব্লেডে কী সমস্যা?
ভবিষ্যতের asons তু এবং ক্রসওভার
Chapter ষ্ঠ অধ্যায় সম্পর্কে আরও কিছু খবর রয়েছে। ফাঁস অনুসারে, মরসুম 2 নর্স পৌরাণিক কাহিনী ভিত্তিক হবে, ভাইকিং চরিত্রগুলি এবং আইল্যান্ডে অ্যাসগার্ড-অনুপ্রাণিত পিওআইএস নিয়ে আসবে।
ভক্তরা মধ্য-মৌসুমের “রেসলিং মরসুম” ফুটো এবং পূর্ববর্তী ইঙ্গিতগুলির পরে ডাব্লুডব্লিউই সহযোগিতার স্বপ্ন দেখছেন।
মরসুম 3 ম্যাপটি সতেজ করার জন্য ডুবো পোইস এবং সৈকত প্রসাধনী সহ একটি গ্রীষ্ম/জলজ পরিবেশের প্রতিশ্রুতি দেয়, যখন 4 মরসুম সমৃদ্ধ ব্যাকস্টোরি আপগ্রেড সহ “দ্য লাস্ট রিয়েলিটি” প্লটটিতে প্রসারিত হতে পারে। দুটি মিনি-মরসুমে ডিজনি বা ডাব্লুডাব্লুইয়ের সাথে বিশাল ক্রসওভারও জড়িত থাকবে।
মনে রাখবেন যে এগুলি সমস্ত ফোর্টনিট অধ্যায় 7 ফাঁস এবং আপাতত এপিক গেমস দ্বারা কিছুই নিশ্চিত করা হয়নি। সরকারী রিলিজে বিশদ এবং তথ্য আলাদা হতে পারে।
ফোর্টনাইট অধ্যায় 7 কখন শুরু হয়?
এটি মরসুম 4 এর 6 তম অধ্যায়ে 1 নভেম্বর, 2025 এ শেষ হওয়ার পরে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
অধ্যায় 7 মরসুম 1 এর থিমটি কী?
লিকগুলি আড়ম্বরপূর্ণ স্কিন, ইভেন্টগুলি এবং একটি “গনাতগালা” বসের সাথে একটি গ্ল্যামারাস গালা থিমের পরামর্শ দেয়।
অধ্যায় 7 এর জন্য কোনও ক্রসওভার গুজব আছে?
হ্যাঁ, সম্ভাব্য ডাব্লুডব্লিউই এবং ডিজনি সহযোগিতা অনুমান করা হয়, বিশেষত মিনি-মরসুমে, যদিও এটি নিশ্চিত নয়।
