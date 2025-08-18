গাল গ্যাডোট ইস্রায়েল বিরোধী বক্তব্যকে ‘স্নো হোয়াইট’ ডুমেড দাবি করে নরম করে তোলে

ইস্রায়েলি অভিনেত্রী গ্যাল গ্যাডোটকে রবিবার গত সপ্তাহে একটি স্পষ্টতা জারি করতে বাধ্য করা হয়েছিল যে গত সপ্তাহে ডিজনির লাইভ-অ্যাকশন “স্নো হোয়াইট” রিমেকের বক্স অফিসের ব্যর্থতার জন্য বক্স অফিসের ব্যর্থতার জন্য দোষী ছিল, যেখানে তিনি র্যাচেল জেগলারের স্নো হোয়াইটের পাশাপাশি দুষ্ট কুইন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
গত সপ্তাহে একটি ইস্রায়েলি টক শোয়ের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে গ্যাডোট বলেছিলেন যে তিনি প্রাথমিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে সিনেমাটি একটি “বিশাল সাফল্য” হবে, তবে এটি October ই অক্টোবর, ২০২৩ সালের পরে হামাস হামস্লাস্ট এবং গাজায় যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের পরে পরিবর্তিত হয়েছিল।
“হলিউড সহ বিভিন্ন শিল্পে এটি অনেক কিছু ঘটে,” তিনি বলেছিলেন। “ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সেলিব্রিটিদের উপর চাপ রয়েছে।”
“আমি সর্বদা ব্যাখ্যা করতে এবং এখানে কী ঘটছে সে সম্পর্কে প্রসঙ্গটি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন। “এবং আমি সবসময় এটি করি। তবে শেষ পর্যন্ত লোকেরা তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত নেয়। এবং আমি হতাশ হয়েছি যে সিনেমাটি এই সমস্তগুলির দ্বারা অবিশ্বাস্যভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং এটি বক্স অফিসে ভাল করেনি।”
“তবে এটি এভাবেই যায়,” তিনি মুশকিল করলেন। “আপনি কিছু জিতেছেন, আপনি কিছু হারাবেন।”
গ্যাডোটের সহশিল্পী জেগলার গত বছর মুভিটির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যখন তিনি রিমেকের জন্য ট্রেলারটি ভাগ করে নেওয়ার সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় “ফ্রি প্যালেস্তাইন” লিখেছিলেন।
একটি নিবন্ধ অনুযায়ী বিভিন্ন সেই সময়, পোস্টটি সিনেমার ইহুদি প্রযোজক মার্ক প্ল্যাটকে জেগলারের সাথে মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিউইয়র্কে উড়তে উত্সাহিত করেছিল।
আন্তর্জাতিক মিডিয়া আউটলেটগুলি গ্যাডোটের মন্তব্য তুলে নেওয়ার পরে, তবে তিনি রবিবার ইনস্টাগ্রামে গিয়েছিলেন তার মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করতে।
দ্য হলিউড স্টার লিখেছেন, “কখনও কখনও আমরা একটি সংবেদনশীল জায়গা থেকে প্রশ্নের জবাব দিলেন। ছবিটি প্রকাশিত হওয়ার পরে আমি অনুভব করেছি যে যারা ইস্রায়েলের বিরোধী তারা আমাকে খুব ব্যক্তিগত, প্রায় দর্শনীয় উপায়ে সমালোচনা করেছিলেন,” দ্য হলিউড তারকা লিখেছেন। “তারা আমাকে প্রথম এবং সর্বাগ্রে একজন ইস্রায়েলি হিসাবে দেখেছিল, অভিনেত্রী হিসাবে নয়। আমি যখন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম তখন থেকেই আমি এই দৃষ্টিভঙ্গি বলেছিলাম।”
“অবশ্যই বাহ্যিক চাপের কারণে ফিল্মটি কেবল ব্যর্থ হয়নি,” গ্যাডোট আরও বলেছিলেন। “এমন অনেকগুলি কারণ রয়েছে যা নির্ধারণ করে যে কোনও ফিল্ম কেন সফল হয় বা ব্যর্থ হয় এবং সাফল্যের নিশ্চয়তা কখনও গ্যারান্টিযুক্ত হয় না।”
ফোর্বসের মতে ১৯৩37 সালের অ্যানিমেটেড “স্নো হোয়াইট এবং দ্য সেভেন বামনস” এর লাইভ-অ্যাকশন রিমেকটি ডিজনির জন্য $ 269.4 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিল, তবে বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে মাত্র 205.5 মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
বিপণনের ব্যয় এবং বিভিন্ন ব্যয়ের সাথে মিলিত এই ব্যবধানটির অর্থ হ’ল সামগ্রিক ডিজনি “স্নো হোয়াইট” -এ প্রায় 115 মিলিয়ন ডলার হারিয়েছে।