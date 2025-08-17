You are Here
গাল গ্যাডোট তার ‘স্নো হোয়াইট’ বক্স অফিসের ফ্লপ মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করে
গাল গ্যাডোট তার ‘স্নো হোয়াইট’ বক্স অফিসের ফ্লপ মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করে

গাল গ্যাডোট
‘স্নো হোয়াইট’ মন্তব্যগুলি স্পষ্ট করে

গাল গ্যাডোট গেটি 1

গাল গ্যাডোট ইস্রায়েলি-প্যালেস্তিনি দ্বন্দ্ব এবং বক্স অফিসে “স্নো হোয়াইট” চলচ্চিত্রের অপ্রচলিত পারফরম্যান্স সম্পর্কে মন্তব্য সহ শিরোনামগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার পরে কথা বলছে।

অভিনেত্রী রবিবার ইনস্টাগ্রামের গল্পগুলিতে গিয়েছিলেন স্পষ্ট করতে তিনি মন্তব্য করেছেন ইস্রায়েলি টিভিতে বসার সময়। সাক্ষাত্কারে, গ্যাডোটকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে ডিজনির “স্নো হোয়াইট” কেন বক্স অফিসে 200 মিলিয়ন ডলার বাজেট থাকা সত্ত্বেও।

“যখন ছবিটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখন আমি অনুভব করেছি যে যারা ইস্রায়েলের বিরোধী তারা আমাকে খুব ব্যক্তিগত, প্রায় দর্শনীয় উপায়ে সমালোচনা করেছিলেন,” তিনি আইজি -তে বলেছিলেন। “তারা আমাকে প্রথম এবং সর্বাগ্রে একজন ইস্রায়েলি হিসাবে দেখেছিল, অভিনেত্রী হিসাবে নয়। এটাই আমি যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলেছি।”


গাল গ্যাডোট স্নো হোয়াইট ইন্সটা 1

গ্যাডোট জোর দিয়েছিলেন যে তিনি কখনও রাজনীতির পরামর্শ দেওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন না, “অবশ্যই,” অবশ্যই, চলচ্চিত্রটি কেবল বাহ্যিক চাপের কারণে ব্যর্থ হয়নি। এমন অনেকগুলি কারণ রয়েছে যা কোনও ফিল্ম কেন সফল হয় বা ব্যর্থ হয় তা নির্ধারণ করে। “


আলিঙ্গন হোগান-অন্তর্ভুক্তি

তিনি শেষ করেছিলেন, “সাফল্য কখনই গ্যারান্টিযুক্ত হয় না।”

স্নো হোয়াইট এভারেটে গাল গ্যাডোট 1

অভিনেত্রী, যিনি বিপরীতে দুষ্ট রানী অভিনয় করেছিলেন রাহেল জেগলারস্নো হোয়াইট, তিনিও জোর দিয়েছিলেন যে তিনি সিনেমায় কাজ করতে পছন্দ করেছেন। তবুও, ফিল্মটি প্রকাশের অনেক আগে প্রচুর উত্তাপের মুখোমুখি হয়েছিল – এর সৃজনশীল পরিবর্তন থেকে জেগলারের কাস্টিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া থেকে।



