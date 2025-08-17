You are Here
গাল গ্যাডোট বলেছেন ইস্রায়েলের নিন্দা করার জন্য ‘চাপ’ ‘স্নো হোয়াইট’ ফ্লপের দিকে পরিচালিত করে
News

গাল গ্যাডোট বলেছেন ইস্রায়েলের নিন্দা করার জন্য ‘চাপ’ ‘স্নো হোয়াইট’ ফ্লপের দিকে পরিচালিত করে

সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে, গাল গাদোট “ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সেলিব্রিটিদের উপর চাপ” দোষ দিয়েছেন কারণ ডিজনির লাইভ-অ্যাকশনের বক্স অফিসের ব্যর্থতা “ব্যাপকভাবে প্রভাবিত” স্নো হোয়াইট

অভিনেত্রী ইস্রায়েলি সেলিব্রিটি সাক্ষাত্কার প্রোগ্রামে উপস্থিত হলেন একটি আলোচনা বৃহস্পতিবার, প্রতি জেরুজালেম পোস্টযেখানে একজন সাক্ষাত্কারকারী প্রশ্ন করেছিলেন যে তিনি যদি অভিযোজনের বিরক্তিকর নাট্য অভিনয়ের জন্য রাগান্বিত হয়েছিলেন তবে রেচেল জেগলার অভিনীত।

“প্রথমত, আমাকে বলতে হবে যে আমি সত্যিই এই সিনেমাটি চিত্রগ্রহণ করতে উপভোগ করেছি,” গ্যাডোট হিব্রুতে বলেছিলেন, পোস্ট

জেগলারের সাথে কীভাবে কাজ করা উচিত সে সম্পর্কে বিশেষভাবে চাপ দেওয়া হলে, গ্যাডোট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “আমি এমনকি রাহেল জেগলারের সাথে কাজ করা উপভোগ করেছি। আমরা হেসেছিলাম, আমরা কথা বলেছিলাম এবং এটি মজাদার ছিল। আমি নিশ্চিত যে এই সিনেমাটি একটি বিশাল সাফল্য হতে চলেছে।”

গ্যাডোট তার বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের অংশ হিসাবে ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীতে দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছিলেন, এই সময়ে তিনি ২০০ La ইস্রায়েল-লেবানন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; লেবানন তার পরিষেবাটি নিষিদ্ধ করার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন ওয়ান্ডার ওম্যান এর 2017 প্রকাশের পরে, ওয়াশিংটন পোস্ট এ সময় রিপোর্ট। এদিকে, জেগার ফিলিস্তিন এবং গাজার ভোকাল সমর্থক ছিলেন, যা জানা যায়নি স্নো হোয়াইট প্রযোজক মার্ক প্ল্যাট চলচ্চিত্রটির প্রচারের মাঝে।

গ্যাডোট অব্যাহত রেখেছিলেন, “এবং তারপরে October ই অক্টোবর ঘটেছিল এবং সমস্ত ধরণের শিল্পে এবং হলিউডেও যা ঘটছে তা হ’ল ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য সেলিব্রিটিদের উপর অনেক চাপ রয়েছে।” তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি “সর্বদা ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং বিশ্বকে কী ঘটছে এবং বাস্তবতা এখানে কী তা সম্পর্কে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে লোকদের দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে তবে শেষ পর্যন্ত লোকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়। আমি হতাশ হয়েছি যে সিনেমাটি এতে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং বক্স অফিসে ভাল করেনি।”

শীর্ষস্থানীয় মানবতাবাদী গোষ্ঠী এবং বিশেষজ্ঞদের মতে – যেমন জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, চিকিৎসক ছাড়া সীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক আইন পণ্ডিত – ইস্রায়েল is গণহত্যা করা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে। একটি মে 2025 আইপিসি বিশ্লেষণ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রত্যাশিত বিপর্যয় স্তর সেপ্টেম্বরের মধ্যে গাজার পুরো জনসংখ্যার জন্য, যার অর্থ কমপক্ষে অর্ধ মিলিয়ন লোক আইপিসি ফেজ 5 এ থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে – সর্বোচ্চ পর্যায়ে, বিপর্যয় হিসাবে পরিচিত – যা তীব্র অপুষ্টি এবং মৃত্যুহার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

মে মাসের শেষের দিকে, গ্যাডোটের আসন্ন সিনেমার সেন্ট্রাল লন্ডন সেটকে টার্গেট করার পরে পাঁচজন প্রতিবাদকারীকে আটক করা হয়েছিল রানার। দুই মাস আগে অভিনেত্রী ‘হলিউড ওয়াক অফ ফেম অনুষ্ঠানের ছিল বিক্ষোভকারীদের দ্বারা বিলম্বিত প্যালেস্টাইনপন্থী এবং ইস্রায়েলপন্থী উভয় গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে।

শেষ পর্যন্ত, ডিজনি আনুমানিক $ 115 মিলিয়ন লোকসান পেয়েছিল স্নো হোয়াইট

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।