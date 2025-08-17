গাল মোহাম্মদী এবং টার্টার বঞ্চনা জাদুবিদ্যার সাথে যোগাযোগের জন্য একটি গুজব

۰۳: ۲۹ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; মেরিম বংশ – যদিও গুজব রয়েছে যে ফুটবল ফেডারেশনের নীতিশাস্ত্র কমিটি, ইয়াহিয়া গোল মোহাম্মদী এবং মেহদী তরতার প্রিমিয়ার লিগের প্রধান কোচকে জাদুকরী সাথে যোগাযোগের জন্য বঞ্চিত করেছে, তবে এটি অস্বীকার করা হয়েছিল।
জনসংযোগের পরিচালক এবং ফুটবল ফেডারেশনের মুখপাত্র আমির মেহেদী আলাভি এটিকে অস্বীকার করে: “প্রথমত,” ব্যাটফ্লি এসফাত “নামে পরিচিত মিডিয়া স্পেসে একটি বিতর্ক রয়েছে যা উল্লেখ করে যে মেক্সিকোতে একটি প্রজাপতির ঝড় থাকতে পারে এবং এই গুজব একটি গুজবের মতো।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “ফুটবল ফেডারেশন, গুজবকে অস্বীকার করে এবং জনমত ও মতামতের জন্য এটি দায়ী করার সময় জনসাধারণকে জানানো হয় যে সমস্যাটি গোলমোহাম্মদী এবং টারটারের মামলার সাথে সম্পর্কিত যে বিবৃতি সম্পর্কে যে জাদুকরী সম্পর্কে প্রিয় বা নিজেকে যাদুকর হিসাবে বিবেচনা করা লোকদের যোগাযোগের বিষয়ে।” সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মন্তব্য করা হয়েছিল।
আলাভি উল্লেখ করেছেন: নীতিশাস্ত্র কমিটি তার সহজাত শুল্কের ভিত্তিতে এই দুটি কোচকে আহ্বান জানিয়েছিল এবং দাবির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় দলিলগুলি প্রাপ্ত হয়নি, গুল মোহাম্মদী এবং টার্টারকে ৫ মিলিয়ন এবং প্রিমিয়ার লিগে তাদের উপস্থিতি জরিমানা করা হয়েছিল। সুতরাং সাইবারস্পেসে উত্থাপিত অন্যান্য সমস্যাগুলি বিনামূল্যে।