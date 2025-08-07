গিটহাবের খনন

এটি সাইড নোট সহ একটি পাবলিক সার্ভিস ঘোষণার একরকম হতে চলেছে। এটি একটি দীর্ঘ, দীর্ঘ সময় (বছর) জন্য তৈরি করা হয়েছে, এটি ঠিক যে আমার মনে হয় না যে এটি একবার এবং সকলের জন্য এটি সমাধান করার জন্য ফোকাস সময় প্রয়োজন। তবে এখন আমি চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবং এটি ইতিমধ্যে চলছে। আমি প্রকাশ করা কোডের প্রতি আগ্রহের সাথে আপনি যদি এই কয়েকজনের মধ্যে থাকেন তবে পড়ুন।
কি?
আমি চলছি সব গিটহাবের বাইরে আমার পাবলিক সোর্স কোড সংগ্রহস্থলগুলির। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হ’ল সংক্ষিপ্ত ক্রমে আমার গিথুবের নিজের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে শেষ করা। এখন থেকে, আমি আমার নিজের প্রকল্পগুলির জন্য কোনওভাবেই গিথুবের উপর নির্ভর করব না এবং আমি কেবল গিথুবকে হোস্ট করা অন্যান্য মানুষের কোডে মাঝে মাঝে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে এবং অবদান রাখতে গিটহাব ব্যবহার করব। হ্যাঁ, আমি আমি
রাখা আমার অ্যাকাউন্ট তবে আমি অবশেষে অপসারণ করব সব আমার কোড এর দুর্ভাগ্যক্রমে, এর অর্থ আমি কোনও সংরক্ষণাগারভুক্ত বা কেবল পঠনযোগ্য অবস্থায় সংগ্রহস্থলগুলি ছেড়ে যেতে পারব না-আমাকে একটি নতুন “প্রাথমিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ” জোর করে অবজেক্ট ডাটাবেসটি মুছতে হবে (শারীরিকভাবে ধ্বংস) করতে হবে যা সমস্ত ইতিহাসকে সরিয়ে দেয়। কেন? কারণ আমি কেবল আমার কোনও কোডের দখলে গিটহাবকে ছেড়ে যাওয়ার সামর্থ্য রাখি না।
আমি দ্রুত এটি করছি তবে ধীরে ধীরে, একবারে একটি রেপো, এবং আমি আশা করি যে বেশিরভাগ ভাণ্ডারগুলি নিজেকে বাদ দিয়ে কারও পক্ষে সত্যিকারের আগ্রহ নয়। (সম্ভবত আমিও না, যেমন আমার প্রচুর পুরানো রেপোগুলি ডি -ফ্যাক্টো অনিচ্ছাকৃত/পরিত্যক্ত But
কেন এখন?
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এটি দীর্ঘদিন ধরে আমার টোডো তালিকায় রয়েছে এবং কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান নেই। আমি শীতের বিরতিতে কিছু মানের সময় ব্যয় করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমার নিজের বিকল্পটি বিকাশ করতে পারি যা আমাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবেশন করবে। আমারও বিতর্কিত বিষয়গুলির গভীরতর গবেষণা করার সময় ছিল (প্রধানত, তবে একচেটিয়াভাবে নয়,
কোপাইলট সম্পর্কিত) চারপাশে গিথুব। গিটহাবের বাইরে চলে যাওয়া নিজেকে বোঝানোর জন্য এটি যথেষ্ট ছিল দীর্ঘ ছাড়। (মাইক্রোসফ্ট অধিগ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই আমার চুলকানি হয়েছিল। অন্যরা আছে এটা আমাকে মারুন।)
আমি কেন?
আমি নিজেকে অবিশ্বাস্যভাবে সুবিধাজনক সফ্টওয়্যার বিকাশকারী হিসাবে গণ্য করেছি, গত দুই দশকে পেশাদারভাবে এবং আমার বেশ কয়েকটি ওপেন-সোর্স প্রকল্পের সাথে গত দুই দশকে প্রচুর সাফল্য পেয়েছি। আমি কি এই চ্যালেঞ্জের পক্ষে দাঁড়াতে পারিনি বা অনিচ্ছুক ছিলাম, তবে আমি অন্য কাউকেও এটি করার আশা করতে পারিনি।
তবে পরিবর্তন হওয়া দরকার। এবং মহান এনএন তালেব বলেছেন: “আপনি যদি জালিয়াতি দেখেন এবং জালিয়াতি না বলে থাকেন তবে আপনি জালিয়াতি” “ আমি আমার ক্রিয়া নিয়ে কথা বলছি।
কি পরিবর্তন হবে?
ঠিক আছে, আসুন এখন থেকে আলাদা কী হবে তার কয়েকটি ব্যবহারিক পয়েন্টের মধ্য দিয়ে যাই। আমি ধরে নিয়েছি আপনি যদি এখনও এটি পড়ছেন তবে আপনি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন যাঁরা ব্যবহার করেন বা অন্যথায় আমার এক বা একাধিক প্রকল্প অনুসরণ করতে আগ্রহী। সুতরাং এটি আপনার জন্য:
- আমার নতুন স্ব-হোস্টেড গিট রিপোজিটরি সংগ্রহটি রয়েছে
https://git.hq.sig7.se।
- স্থানান্তরিত ভাণ্ডারগুলিতে তাদের নাম অক্ষত থাকবে এবং তাদের প্রত্যেকটিতে পাওয়া যাবে
https://git.hq.sig7.se/<repo-name>.git। এই একই ইউআরএল উভয় পরিবেশন করবে
gitঅ্যাক্সেস (এইচটিটিপিএস-ভিত্তিক) এবং ওয়েব-ভিত্তিক ইন্টারফেস। উদাহরণস্বরূপ, μon প্রকল্পের উত্সগুলিতে হোস্ট করা হবে পরিবর্তে https://github.com/tomscii/umon।
- কোনও পাবলিক ইস্যু ট্র্যাকার থাকবে না এবং এই সংগ্রহস্থলগুলির বিরুদ্ধে পুলের অনুরোধ জমা দেওয়ার কোনও ক্ষমতা থাকবে না। পরিবর্তে, আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত অনুযায়ী প্যাচগুলি উত্পন্ন এবং জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়
ইমেল-ভিত্তিক গিট ওয়ার্কফ্লো। এটি সম্ভবত সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এবং এটি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত (নীচে দেখুন)।
- কয়েকটি আনুষঙ্গিক পৃষ্ঠাগুলি গিটহাব সরবরাহিত হোস্টিংয়ের পরিবর্তে আমার স্ব-হোস্টেড ওয়েব স্পেসে (যেমন, জুট্টি উইকি পৃষ্ঠাগুলি) স্থানান্তরিত হবে। জায়গায় পুনঃনির্দেশ হবে।
- স্থানান্তরিত সংগ্রহস্থলগুলিতে তাদের সামগ্রী গিটহাবের উপর মুছে ফেলবে, একটি রিডমির সাথে যা কোডটি কোথায় সরানো হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে। এটি মিস করা অসম্ভব এবং গিটহাবের রেপো ব্যবহার চালিয়ে যাওয়া সমান অসম্ভব।
কি পরিবর্তন হবে না?
চূড়ান্তভাবে যা গুরুত্বপূর্ণ তা বেশিরভাগই একই থাকবে:
- আপনি একই মাধ্যমে আমার প্রকাশিত সমস্ত ওপেন সোর্স প্রকল্পগুলির সম্পূর্ণ উত্স সংগ্রহস্থল অ্যাক্সেস চালিয়ে যাবেন
gitক্লায়েন্ট। আপনাকে কেবল দূরবর্তী ইউআরএল সামঞ্জস্য করতে হবে, তবে এটিই।
- আমি এখনও সঠিক ধরণের চিঠিপত্র এবং প্রস্তাবিত প্যাচগুলি যুক্তিসঙ্গত উপায়ে প্রতিক্রিয়া জানাব। আমি আশা করি আপনি প্রথমে আপনার বাড়ির কাজটি করবেন এবং আমি খুব আরামদায়ক না প্রতিক্রিয়া। (তবে এটি আসলে কোনও পরিবর্তন নয়))
- আপনি এখনও তাদের ক্রিয়াকলাপ ফিড (পরমাণু বা আরএসএস) সাবস্ক্রাইব করে আকর্ষণীয় রেপোগুলি “দেখতে” বা “অনুসরণ” করতে সক্ষম হবেন।
- আপনি এখনও ট্যাগগুলি সনাক্ত করতে এবং সংশ্লিষ্ট স্ন্যাপশটগুলি ডাউনলোড করতে সক্ষম হবেন
.tar.gzবা
.zipসংরক্ষণাগার ফর্ম্যাটগুলি, যা মূলত গিটহাবের সমস্ত “রিলিজ” বৈশিষ্ট্য।
আমি কি ছেড়ে দিচ্ছি?
আসলে খুব কম। একজন গিটহাব ব্যবহারকারী হিসাবে, আমি কখনই সুপার সোশ্যাল হইনি এবং আমার সাইটের ব্যবহার সর্বদা “প্লেইন গিট প্লাস একটি অভিনব ওয়েব ইন্টারফেস” এ আটকে রেখেছে, কমবেশি। যে বলেছে:
- দৃশ্যমানতা সম্ভবত কম লোকেরা আমার জনসাধারণের কাজের উপর হোঁচট খাবে। অন্যদিকে, ব্যবহারকারী ট্র্যাফিকের অন্যতম প্রধান ড্রাইভার এই ব্লগে প্রকাশিত পোস্ট করা হয়েছে (মাঝে মাঝে বিভিন্ন লিঙ্ক এগ্রিগেটরগুলিতে সামাজিকীকরণ করা), এবং এটি পরিবর্তন হবে না। আমি আমার নিজের প্ল্যাটফর্মে যা চাই তা এখনও প্রকাশ করতে পারি (এবং ইচ্ছা) এবং আগ্রহী লোকেরা এটি খুঁজে পেতে পারে (এবং করবে)। এবং আমি কখনই এই জনপ্রিয়তার জিনিসটিতে ছিলাম না।
- তারা, সম্মানের ব্যাজ, ক্রিয়াকলাপের সবুজ স্কোয়ার ইত্যাদি etc. আমি সত্যই এই গেমিফিকেশন ডিভাইসগুলির বিষয়ে চিন্তা করি না, বা বরং আমি বিশ্বাস করি যে সেগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া একটি মনোরম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এছাড়াও আমি গিটহাব ওয়েবসাইটটির গোলাকার-কর্নার হোয়াইটস্পেস-স্টাফড “আধুনিক” চেহারাটি সত্যিই পছন্দ করি না এবং বছরগুলি চলার সাথে সাথে এটি আরও বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। এখন আমি এমনকি দেখতে বিজ্ঞাপন (কোপাইলট সহ তাদের নিজস্ব স্টাফের জন্য) এবং আমার কোডের ঠিক পাশেই এই জাতীয় বকাঝকা। এগুলির কোনওটিই মিস হবে না।
- ট্র্যাকারগুলি ইস্যু করুন এবং অনুরোধগুলি টানুন -উপরে বর্ণিত হিসাবে, আমি আমার স্ব-হোস্টেড প্ল্যাটফর্মের শীর্ষে 100% ইমেল-ভিত্তিক কর্মপ্রবাহের দিকে সচেতন এবং ইচ্ছাকৃত পদক্ষেপ নিচ্ছি। আপনি যদি কোনও প্যাচ অবদান রাখতে বা কোনও বাগের প্রতিবেদন করতে চান বা আমি তৈরি করা কিছু সম্পর্কে কথোপকথন করতে চান তবে আপনি যুক্তিসঙ্গতভাবে শিক্ষিত ইমেল লিখে সঠিক ঠিকানায় প্রেরণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। যতটা তুচ্ছ মনে হতে পারে, আমি মনে করি এটি আমার গিটহাব রেপোসের বিপরীতে খোলা দেখেছি সবচেয়ে নিম্নমানের, নিম্ন প্রচেষ্টা “সমস্যাগুলি” ফিল্টার করবে। একটি পৃথক (যুক্তিযুক্তভাবে কম মূলধারার) কর্মপ্রবাহের প্রয়োজনীয়তা এবং কিছু ন্যূনতম আপ-ফ্রন্ট বিনিয়োগের ফলে এমন স্বল্প-মূল্য ড্রাইভ-বাই ইস্যু ছেড়ে যাওয়া লোকদের নিরুৎসাহিত করা উচিত (“এক্সওয়াইজেড কাজ করে না” কোনও বিশদ ছাড়াই, তাদের পক্ষ থেকে মৌলিক সাক্ষরতার অভাব এবং/বা সময় বিনিয়োগের অভাব প্রদর্শন করে)। আমি এ জাতীয় “অবদান” ছাড়াই পুরোপুরি করতে পারি।
দুর্দান্ত নতুন বিনামূল্যে পরিষেবা xyz এর পরিবর্তে কেন স্ব-হোস্ট?
আমি আমার কোডটিকে অন্য হোস্টিং পরিষেবাতে যেমন কোডবার্গ বা সোর্সহুটে স্থানান্তরিত করার বিষয়ে কিছু চিন্তাভাবনা দিয়েছি। তারা সম্ভবত দুর্দান্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে আমার কিছুই নেই। যাইহোক, গত বেশ কয়েক বছরে আমি আমার ব্যক্তিগত ওয়েব উপস্থিতি স্ব-হোস্টিং খুব আরামদায়ক হয়ে উঠেছি এবং আমি কেবল মনে করি যে ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য এটি অনুসরণ করার সঠিক পথ। আমার প্ল্যাটফর্মের মালিক অনুভূতি ঠিক কোনও উপায়ে অন্য কোনও প্ল্যাটফর্ম বা পরিষেবা, নিখরচায় বা অর্থ প্রদান করা যায় না।
আমার মনে আছে যখন এক দশক বা তার আগে, আমি ক্রমবর্ধমান বিরক্তিকর এবং মরিবন্ড সোর্সফোর্স.নেট থেকে গিথুবকে (আমার তৎকালীন কিছু প্রকল্পের সাথে) এই পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। যদিও আমি এই মুভ-ইন পার্টিতে কিছুটা দেরি করেছিলাম, তবুও গিথুবকে তাজা এবং ট্রেন্ডি মনে হয়েছিল (স্কামি ওল্ড মাইক্রোসফ্ট কোথাও দেখা যায়নি)। এখন এটি গিটহাব যা স্পষ্টভাবে তাদের (মুক্ত-স্তর) ব্যবহারকারীদের সাথে খারাপভাবে ভুলভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে। এই মুহুর্তে, আমি কেবল আমার নিজের ব্যতীত অন্য কারও প্ল্যাটফর্মে থাকতে চাই না। এটি, এটির প্রকৃতির দ্বারা, একটি শক্তিশালী পছন্দ হতে চলেছে, কারণ আমার সমস্ত কিছুর উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কেউ তাদের সাইট-প্রশস্ত কপিরাইট নোটিশ এবং “ব্যবহারের শর্তাদি” এর অধীনে ঝুলতে পারে আমার বিষয়বস্তু!
এপিলোগ
কয়েক দিন এটিতে হাতুড়ি দেওয়ার পরে, মাইগ্রেশন অবশেষে সম্পূর্ণ! অবশ্যই এটি আমার প্রত্যাশার চেয়ে আরও বেশি কাজ নিয়েছিল, তবে আমি বিশ্বাস করি এটি এটি মূল্যবান ছিল। আমি পাশাপাশি একগুচ্ছ ভাঙা পুরানো লিঙ্কগুলি (পূর্ববর্তী মুভগুলির নিদর্শনগুলি) ঠিক করেছি এবং কয়েক বছর ধরে আমি যে পরিমাণ জিনিস সংগ্রহ করেছি তা দেখে আমি অবাক হয়েছি। তবে আমি দেখে আমি আনন্দিত যে এটি এখন সমস্ত ভাল জায়গায় রয়েছে, বাস্তবে শারীরিকভাবে একই ঘরে যেখানে আমি আমার সময় ব্যয় করি (বেশিরভাগ) সময় ব্যয় করি।
এটি আমাদের নিজস্ব (ইন) সিদ্ধান্তগুলি (আমরা যেখানে থাকি) যা মেগা-কর্পোরেশনগুলিকে আমাদের উপর তাদের শক্তি দেয়। এটা আমাদের যারা তাদের ক্ষমতায়িত করে, স্বেচ্ছায় তাদের আমাদের ডেটা, আমাদের গোপনীয়তা এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের (ডিজিটাল) জীবনের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ – সুবিধার্থে এবং সুরক্ষার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। এটি প্রযুক্তিগত নয়, তবে ক সামাজিক সমস্যা।
যেমনটি (বিখ্যাতভাবে ভুলভাবে) বলা হয়েছে: “মন্দের বিজয়ের জন্য একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস হ’ল ভাল পুরুষদের কিছুই না করা” “