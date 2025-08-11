গিটহাব কোপাইলট সহ ভিএস কোডে কীভাবে জিপিটি -5 ব্যবহার করবেন

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- গিটহাব কপাইলট প্রো এখন ভিএস কোডে জিপিটি -5 সমর্থন করে।
- একটি 30 দিনের ট্রায়াল আপনাকে বিনামূল্যে প্রিমিয়াম মডেলগুলি পরীক্ষা করতে দেয়।
- কপাইলট সীমাবদ্ধতা বাইপাস করতে আপনার ওপেনএআই কী যুক্ত করুন।
জিপিটি -5 এখন ভিএস কোডে মাইক্রোসফ্টের গিটহাব কপিলোটের সাথে ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ। এই নিবন্ধে, আমি আপনাকে ভিএস কোড, কোপাইলট এবং জিপিটি -5 এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের পদক্ষেপগুলির মধ্য দিয়ে চলব। এই প্রক্রিয়াটি আপনি ব্যবহার করতে চান এমন বেশিরভাগ সমর্থিত বৃহত ভাষা মডেলগুলির জন্যও কাজ করবে।
পদক্ষেপ 1: গিটহাব কোপাইলট প্রো সক্ষম করুন
এই মুহুর্তে জিপিটি -5 ব্যবহার করতে আপনার গিটহাব কোপাইলটের প্রো সংস্করণ প্রয়োজন। নতুন মডেলটি কোনও দিন কোপাইলটের ফ্রি টায়ারের জন্য উপলব্ধ হতে পারে তবে এখনও তা হয়নি। তবে 30 দিনের বিনামূল্যে ট্রায়াল রয়েছে। আমি আপনাকে এখানে কীভাবে সেট আপ করবেন তা দেখাব:
প্রথমত, ভিএস কোড খুলুন। লিটল কোপাইলট আইকন (1) ক্লিক করুন। সেই ক্রিয়াটি কপিলোট ফলকটি খুলবে। এরপরে, (2) এ তালিকাভুক্ত যে কোনও মডেল ক্লিক করুন। খনি জিপিটি -4.1। অবশেষে, প্রিমিয়াম মডেলগুলি যুক্ত করুন (3) ক্লিক করুন।
এটি আপনাকে এমন একটি ওয়েব পৃষ্ঠায় নিয়ে যাবে যেখানে আপনাকে বিনা ব্যয়ে 30 দিনের জন্য কোপাইলট প্রো চেষ্টা করার সুযোগ দেওয়া হবে। বড় সবুজ বোতামটি ক্লিক করুন।
দুর্ভাগ্যক্রমে, আপনাকে আপনার ক্রেডিট কার্ডের তথ্য যুক্ত করতে হবে, যদিও এটি 30 দিনের জন্য চার্জ করা হবে না। 30 দিনের সীমাটির অপব্যবহার রোধ করতে, মাইক্রোসফ্ট আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য এবং আপনার ক্রেডিট কার্ড নম্বর দেওয়ার প্রয়োজন:
একবার আপনি এটি সম্পন্ন করার পরে, অ্যাক্টিভেট এখন বোতামটি ক্লিক করুন:
পদক্ষেপ 2: জিপিটি -5 সক্ষম করুন
প্রো মোডটি উপলব্ধ করার জন্য আপনাকে ভিএস কোডটি পুনরায় চালু করতে হবে। একবার আপনি এটি করার পরে, বর্তমান মডেলটি ক্লিক করুন (স্ক্রিনশটে এটি জিপিটি -4.1), এবং তারপরে স্ক্রোল করুন এবং জিপিটি -5 চয়ন করুন:
তারপরে আপনাকে একটি প্রম্পট জারি করতে হবে। আমার সংগ্রহস্থলের গভীর গবেষণা ডাম্পে, আমাকে কয়েক বছর আগে বিক্রি করা একটি পণ্য সম্পর্কে কিছু উল্লেখ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যা এখনও পণ্যের কোডে ছিল। আমি জিপিটি -5 কে এই জাতীয় সমস্ত রেফারেন্স অপসারণ করতে বলেছি।
এই প্রক্রিয়াটির ফলে সক্ষম বোতামটি প্রদর্শিত হয়েছিল। মূলত, আমি মনে করি আপনি সক্ষম বোতামটি ট্রিগার করতে জিপিটি -5 এর সাথে কোনও প্রম্পট ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে এটি ক্লিক করুন:
পদক্ষেপ 3: আপনার নিজের কী আনুন
প্রো অ্যাকাউন্টটি ব্যবহার করে, আপনাকে বিভিন্ন মডেল ব্যবহার করতে পারেন এমন একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সময় আপনাকে দেওয়া হয়। এটি ব্যবহারের সীমাটি কীভাবে গণনা করা হয় তা স্পষ্ট নয়, তাই আমি স্পষ্টতার জন্য মাইক্রোসফ্টে পৌঁছেছি। আমি যখন আরও তথ্য পাই তখন আমি এই নিবন্ধটি আপডেট করব।
আপনি যদি সম্ভাব্য বিধিনিষেধ এবং হারের সীমাবদ্ধতাগুলি বাইপাস করতে চান তবে আপনি আপনার এলএলএম পরিষেবা দ্বারা সরবরাহিত আপনার নিজস্ব এপিআই কী ব্যবহার করতে পারেন। আপনি থেকে আরও শিখতে পারেন মাইক্রোসফ্টের ভাষা মডেল পৃষ্ঠা।
চ্যাটজিপিটি সহ, আপনি আপনার ব্রাউজারটি নির্দেশ করে একটি ওপেনএআই প্ল্যাটফর্ম কী পেতে পারেন এখানে। আপনার যদি ইতিমধ্যে একটি ওপেনএআই অ্যাকাউন্ট না থাকে তবে আপনার তাদের কিছু ক্রেডিট কার্ডের তথ্যও দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। তারপরে কী তৈরি করুন ক্লিক করুন এবং দিকনির্দেশগুলি অনুসরণ করুন:
আপনার কীটি হয়ে গেলে, মডেলগুলি পরিচালনা করতে ফিরে যান (আপনি যে বর্তমান মডেলটি ব্যবহার করছেন এবং মডেলগুলি পরিচালনা করছেন তা ক্লিক করে) ক্লিক করে)। ওপেনএআই নির্বাচন করুন:
আপনার কীতে টাইপ করুন বা পেস্ট করুন। নিশ্চিত করতে এন্টার টিপুন:
অভিনন্দন, আপনি এখন কপিলোটে জিপিটি -5 চালাচ্ছেন।
আপনি কি কোপাইলট ব্যবহার করেছেন?
আপনি কি এখনও ভিএস কোডে জিপিটি -4.1 বা জিপিটি -5 ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন? আপনি এখন পর্যন্ত কপিলট প্রো অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কী ভাবেন? এটি কি সার্থক আপগ্রেডের মতো মনে হচ্ছে? আপনি কি মাইক্রোসফ্টের বরাদ্দের উপর নির্ভর করার পরিবর্তে আপনার এপিআই কী ব্যবহার করে অন্বেষণ করেছেন?
আপনার কোডিং কাজের জন্য আপনি কী ধরণের কাজ বা প্রম্পটগুলি বিশেষত সহায়ক বলে মনে করেছেন? নীচের মন্তব্যে আমাদের জানান।
