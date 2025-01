গিটহাব – ক্যাম্পসাইট/ক্যাম্পসাইট: ক্যাম্পসাইট মনোরেপো

এটি একটি ওপেন সোর্স সংস্করণ ক্যাম্পসাইট অ্যাপ এই কোডবেস উপলব্ধ যেমন আছে এবং ক্যাম্পসাইট টিম সক্রিয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না। আমরা শুধুমাত্র পুল অনুরোধ এবং স্ব-হোস্টিং বা সমালোচনামূলক সমাধান সংক্রান্ত সমস্যা বিবেচনা করব। ক্যাম্পসাইট কীভাবে কাজ করে তা শিখতে আগ্রহীদের জন্য কোডবেসটি একটি রেফারেন্স হিসাবে সরবরাহ করা হয়েছে। আমরা অ-বাণিজ্যিক প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য এই সংগ্রহস্থলের কাঁটা স্বাগত জানাই।

শুরু করতে, ওয়ার্কস্পেস রুট থেকে এই কমান্ডটি চালান:

আপনি স্থানীয়ভাবে মৌলিক সংস্করণ চালানোর আগে ক্যাম্পসাইটের জন্য বেশ কয়েকটি পরিষেবা সেট আপ করতে হবে।

অবতার এবং সংযুক্তি আপলোড করতে S3 প্রয়োজন। আমরা দেব এবং উৎপাদনের জন্য আলাদা বালতি সুপারিশ করি। উদাহরণস্বরূপ, আমরা ব্যবহার করি campsite-media এবং campsite-media-dev বালতি

এই প্রস্তাবিত নীতিগুলির সাথে আপনার একজন IAM ব্যবহারকারী সেটআপ করা উচিত (নীতিতে আপনার বালতি ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন)।

API এর জন্য আপনার শংসাপত্র সেট করুন:

এর অধীনে এইগুলি কনফিগার করুন aws চাবি

আমরা বিষয়বস্তু আপলোড সুপারিশ default_avatars অধীনে ডিরেক্টরি static/avatars প্রতিটি S3 বালতিতে। এখানে আরো পড়ুন.

পুশার রিয়েলটাইম আপডেট এবং ইভেন্ট পাঠাতে ব্যবহৃত হয়। আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পরে, এর অধীনে এটি কনফিগার করুন pusher আপনার শংসাপত্রে কী।

ইমজিক্স সিডিএন পাওয়ারিং ক্যাম্পসাইট। AWS IAM-এ, আপনাকে একটি imgix ব্যবহারকারী + নীতি তৈরি করতে হবে (প্রস্তাবিত নীতি দেখুন)।

তারপর, একটি হিসাবে S3 যোগ করুন ইমজিক্স উৎস. আপনি যদি dev এবং prod S3 buckets সেটআপ করেন, তাহলে প্রতিটির জন্য আপনার আলাদা Imgix উৎসের প্রয়োজন হবে।

অবশেষে, আপনার অ্যাকাউন্ট ড্রপডাউনে Imgix-এর জন্য একটি API কী তৈরি করুন।

শংসাপত্র ফাইলগুলিতে এই সমস্ত মানগুলি পূরণ করুন:

100ms ক্যাম্পসাইটের ভিডিও কনফারেন্সিং বৈশিষ্ট্যগুলিকে ক্ষমতা দেয়৷ একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পরে, এর অধীনে এই মানগুলি সেট করুন hms শংসাপত্র কী।

আমরা কল এবং পোস্টের সারাংশ তৈরি করতে OpenAI API ব্যবহার করি। আপনার একটি API কী এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের আইডি উভয়ই প্রয়োজন (নাম নয়, OpenAI প্ল্যাটফর্ম সেটিংসে পাওয়া যায়)। নিচে এই যোগ করুন openai শংসাপত্র কী।

ক্যাম্পসাইট বৈশিষ্ট্যগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা আরও অনেক পরিষেবা ব্যবহার করি। অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং প্রয়োজন অনুসারে শংসাপত্র সেট আপ করুন:

আমরা স্থানীয়ভাবে ক্যাম্পসাইট ডেভেলপ করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিষেবা চালানোর জন্য ওভারমাইন্ড ব্যবহার করি। শুরু করতে, চালান script/setup tmux এবং Overmind ইনস্টল করতে। তারপর চালান:

আমাদের Procfile ওভারমাইন্ড রান করা পরিষেবাগুলিকে সংজ্ঞায়িত করে৷ ব্যবহার করুন overmind connect একটি নির্দিষ্ট পরিষেবার লগ দেখতে (যেমন overmind connect sync-server )